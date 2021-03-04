剖腹產「腹腔沾黏」風險高，術中選對輔助醫材可提早預防

文：楊芷晴（NOW健康）

根據國民健康署最新統計，國內自然產率約64％、剖腹產率約36％，雖然婦產科醫師通常會鼓勵自然產，但有些產婦在醫師基於生產安全考量，或有時間安排的計畫下，最後選擇剖腹產。宥宥婦幼中心呂泓逸醫師表示，生產時若寶寶胎位不正、胎盤早剝、寶寶過大或過小、胎兒窘迫等，或是過去子宮曾接受過手術，如子宮肌瘤摘除手術，都是常見的剖腹產原因。

呂泓逸醫師補充，也有產婦明明選擇自然產，最後卻因為骨盆腔過小、待產時陣痛過久導致無力，發生產程遲滯現象，最後必須吃「全餐」。在歷經自然產陣痛的煎熬後，仍要挨上一刀剖腹，才能順利產下寶寶，這也是原本預計自然產的產婦最擔心的狀況。

自然產或剖腹產各有優缺點，自然產必須忍受陣痛等煎熬。剖腹產雖然生產當下沒有疼痛感，但比起自然產，失血量較多、術後併發症也較高，更須留意術後傷口疼痛與照護；尤其術後腹腔內沾黏的預防，是近幾年頗受關注的議題。

呂泓逸醫師指出，研究顯示，曾接受過腹腔鏡手術的病患，約九成術後會有沾黏狀況。多數可能無症狀，但少數卻必須忍受慢性疼痛、腸道阻塞等困擾，甚至造成女性不孕症，不容忽視。

呂泓逸醫師認為，臨床上進行腹腔手術預防沾黏，執刀醫師必需有熟練的手術技巧，以及在術中確實執行清潔，並細心處理傷口，但這不可預期。所幸隨著醫學進步，目前有研發能於手術過程中輔助防沾黏的醫材可供選擇，主要分為玻尿酸凝膠和玻尿酸貼片兩種。

玻尿酸凝膠主要以覆蓋腹腔傷口表面，隔絕傷口，但吸收時間較快，不易穩固附著於傷口表面。而玻尿酸貼片則適合開放性手術，具有不易滑動、脫落的優點，尤其適合剖腹產的平整傷口。為避免手術沾黏的後遺症，產婦們普遍接受度都很高。

一位32歲的準媽咪，因患有多重性子宮肌瘤，靠近子宮頸處正好有一顆五公分大小的肌瘤，擔心產道阻塞，必須選擇剖腹產方式。也因為剖腹產時有採取預防沾黏的醫材處置，因此生產完後半年內子宮能快速恢復正常大小，無沾黏狀況發生。患者在進行肌瘤切除手術後，不到一年間，又順利懷上第二胎。

台灣醫療環境已相當進步，現在生小孩不論自然產或剖腹產都比過去安全很多。除特殊情況外，準媽咪可以先和婦產科醫師討論，選擇適合自己的生產方式及醫材。

呂泓逸醫師提醒產婦，應多加注意包括剖腹產中可能的併發症，如沾黏、減少出血及舒緩疼痛等，或術後減少感染或血栓形成。近來婦產科醫學界也鼓勵產婦產後半天至一天內多下床走動，或可使用彈性襪或彈性繃帶輔助，來預防產後致死率較高的血栓風險。

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