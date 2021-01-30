談「石木欽關說案」：為什麼這些法官、檢察官，連一件襯衫都不該收？

兩度因炒股案起訴、鬧出高鐵喬位風波的上市公司佳和董事長翁茂鍾，近期又再度躍上版面。因石木欽關說案遭北檢搜索所得之27本筆記，內容詳實記載了翁長期與司法官員的互動過程，內容鉅細靡遺，堪稱現代「百官行述」。

其中引起最多爭議的，莫非「翁氏三寶」了──宴飲、襯衫與補品。

法官、檢察官們能收什麼禮物？

與職務上有利害關係的任何饋贈絕對不能收，這個毫無懸念。問題在於，如果沒有這層利害關係，是否就能安心收下呢？

《法官倫理規範》第8條規定，只要「合乎正常社交禮俗標準之餽贈或其他利益」，且不損「司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直形象」，是可以收的，《檢察官倫理規範》第28條也有類似內容。

什麼是「正常社交禮俗」？原來，還得參考《公務員廉政倫理規範》──新台幣3000元以下（一年內同一來源不超過一萬）即是正常社交範疇。

既然如此，每年收一、兩件399元的襯衫，應該不為過吧？

法官、檢察官們可以參加宴飲聚會？

按照收禮的邏輯，是不是只要職務上沒有利害關係，即可參加宴飲聚會？

很可惜，宴飲聚會的規範更為嚴格。

《法官倫理規範》第22條提到，只要是對「司法或法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象不相容」的飲宴應酬或社交活動，皆應避免，不論是否有職務上的利害關係。《檢察官倫理規範》第25條也大同小異。

什麼樣的社交活動會影響司法形象？《「公務員廉政倫理規範」問答輯》舉了幾個有趣的例子，像是黑道角頭或炒股作手作東，到林森北路喝花酒等，都是即使無利害關係，也會重創司法形象的例子。

規定歸規定，實務上怎麼處置？

根據監察院《109年劾字第37號》（石木欽彈劾案）以及司法院的調查報告，可以看出收過翁襯衫、補品以及參與宴飲的20位法官，依情節輕重給予不同的懲罰：

曾經承審翁案的4位法官（林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲），毫無懸念也無異議地直接送司法懲戒。

未有利害關係的16位法官，其中3位法官（曾平杉、陳義仲、林金村）因為參與宴飲與收禮次數過於頻繁，亦送司法懲戒；剩下13位法官，宴飲與收禮次數較少，應送行政懲處。（但已過時效……）

引起爭議的，除了原來這麼多資深法官涉入以外，還有司法院用來判定「不當」的標準 ──原來收襯衫、禮品或飲宴，只要次數不多其實沒關係？

為什麼連一件襯衫都不該收？

1. 社會觀感與期待

社會大眾對於掌握「生殺大權」的法官或檢察官，自然有著最高標準的廉潔期待，說是「道德潔癖」也不為過。即使沒有查案審案、沒有利益關係，只是收個襯衫、禮品或參加飯局，也會讓民眾有非常多的遐想空間與疑問。

台灣司法官薪水很差嗎，連襯衫跟補品都要別人送？還是翁的襯衫或禮品內塞有賄款？一般非權貴民眾要送襯衫或補品給法官，他們會收嗎？收翁的餽贈，是不是想對外釋放「翁是我朋友」的訊息，試圖影響判決？翁會不會藉此到處炫耀自己在法界多吃得開？飯局杯觥交錯間，難道不會透漏關鍵有利訊息給翁？台灣司法界還有多少個翁茂鍾？

這種陷自己於「瓜田李下」窘境的法官或檢察官，又如何能說服民眾自己具有足夠的誠信與判斷力，夠格為我們「判生死」呢？

2. 滑坡效應（勿以惡小而不為）

世界通訊內稽副總裁兼揭弊者Cynthia曾說過，人們不會一覺醒來就對自己說：「今天開始我要變成一個舞弊犯。」而是一步一步慢慢失去初衷，就像走在滑坡上一樣，最後停不下來、一發不可收拾。

一開始收到一件普通襯衫時，也許會有點掙扎；不過一旦收了、跨過那條線之後，就很難回去了。收了襯衫，補品應該也能拿吧？拿了補品，偶爾聚餐也不為過吧？經常飲宴球敘，然後呢？

好幾位收賄的司法官，已經幫我們用人生劇透多次了。

司法院或法務部該如何改善？

監委王美玉曾說，翁茂鍾官司進行到任一階段，他就是有辦法能跟案件相關的檢察官、法官、庭長甚至調查局主管碰面、吃飯、討論案子；還有法官認為，襯衫才幾百元，拿了也不違反公務人員廉政倫理規範。

從以上說明，可以發現司法界的誠信文化出了很大的問題。這代表倫理教育長久以來未被認真看待過，做得一點也不好。不過，從相關新聞稿看來，司法院目前著重在澄清沒有「533」原則，完全未提到如何改善最重要的誠信與倫理文化。

《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》中所提到的6C架構，是強化誠信文化最值得參考的指引。司法院調查後對法官的懲處，即是其中一個C（違規後果），不過形塑誠信倫理文化無法僅靠重懲，以下從其他3個C元素，提出司法院或法務部可改善的方向：

Photo Credit：高智敏 好用的6C架構（內容：Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課，製圖：本文作者）

1. 長字輩（Chief）的支持與言行

倫理不能沒有高層的支持，而高層表達支持最好的方式有兩個：一是主動討論倫理議題，二是身體力行。

Airbnb前法務長Robert不論多忙，都會盡量撥出時間為新進員工進行誠信的教育訓練。當員工看到日理萬機的法務長四處奔波，只為了講述誠信對Airbnb來說有多重要時，他們自然能夠體會公司對誠信是「玩真的」。

不知道我國司法官的倫理課程，是由哪個單位來講授呢？台下的司法官們，明確收到了「誠信倫理非常重要」的訊息嗎？

另外，身為法務單位最高主管的Robert，為了不讓直屬部屬間相互猜忌或鬥爭，連請部屬吃飯都以大家一起為原則；若情況不允許，必須得與某位部屬單獨吃飯後，還會與所有部屬輪流都吃過一次飯。

反觀石木欽案牽扯的法官檢察官們，不少都位高權重，甚至是優遇大法官。如果這些前輩長官都視倫理規範為無物，收禮、餐敘、球敘樣樣來，其他後輩部屬還會認真以對嗎？

2. 量身打造倫理守則（Customized Code of Ethics）

前面提到的《法官倫理規範》和《檢察官倫理規範》，雖然已經闡述了核心價值與原則（捍衛自由民主之基本秩序、實現公平正義等），但不難看出「規則模糊難辨」以及「違規後果不詳」的問題。

「影響司法形象」的活動到底有哪些？某施姓法官排隊領取未限制資格的愛心便當被判有違倫理，但收襯衫、禮品或飲宴在某些狀況下卻不是？這種混亂無標準、甚至民粹式的倫理規範，法官檢察官們該如何遵守？莫非得靠自由心證？

時代持續演進，規則也得持續更新，2012年頒布的《法官倫理規範》，追得上科技時代的變化嗎？比如說，法官跟律師、檢察官甚至是當事人可不可以是臉書或IG好友？若法官透過Zoom參加私人線上聚會，與會人員有如翁這樣的爭議富商，是否違反倫理規範？

3. 守則的溝通傳達（Communicating the Code）

司法官的職涯中，也許只有職前訓練的幾個小時教過倫理，之後忙著查案審案，沒有機會（也無意願）再接受相關訓練。

公務體系對於此議題的傳達，應該不會太有趣，可能由政風單位按表操課、唸唸簡報、收集簽到表、歸檔交差了事，能達成的效果十分有限。

Robert建議誠信倫理溝通的題材，可取自日常生活案例（如前面的臉書好友），並用電子報、海報、電郵或短片等較多元管道，拉高溝通頻次。還可考慮訓練內部倫理顧問群，由不同單位人員組成（不要只是政風），將倫理訊息傳達至每一個角落。

結語

隨著社會持續進步，民眾對司法的要求也越高，法官檢察官能走的正確之路只會越窄，犯錯空間越來越少。加上誠信本非易事，所以得努力刻意為之，即使「當法官當到沒朋友」也不為過。因為如此才能符合道德高標，配得起身上那件法袍。

如果說，司法是皇后的貞操不容懷疑，那麼可不可請皇后自重一點，不要一直外遇好嗎？

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航