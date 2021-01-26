2020年全球因疫情工時損失8.8%，女性和年輕勞工最慘，台灣7%勞工受影響

＊首圖為2020年4月在保加利亞，有求職需求的婦女們在勞工局外排隊。



隸屬於聯合國的國際勞工組織（ILO）昨（25）日發布調查報告指出，受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響，2020年全球工作時數約減少8.8% ，相當於2億5500萬個全職工作，包括1億1400萬勞工失業，是2009年全球金融危機時的4倍。而台灣去年的失業率也創4年來新高，根據勞動部調查，有7%勞工遭裁員減薪或公司倒閉。不過全球和台灣勞動市場已初步復甦。

疫情之下，女性和年輕勞工所受衝擊更為嚴重

根據國際勞工組織的新聞稿，單純只與2019年第四季度的數據相比，全球去年一整年的工時下降了8.8％，約為2009年金融海嘯時的4倍，損失相當於2.55億個全職工作，受影響勞工約有1億1400萬億名，堪稱「史無前例」。其他勞工的工時也因各國的防疫封鎖措施而縮短。

龐大的工時損失（在未納入紓困措施前）導致全球勞工所得縮水8.3%，相當於3.7兆美元，約是全球國內生產毛額（GDP）的4.4%。

儘管目前經濟出現復甦跡象，就業市場在去年所受到的傷害，仍難以在今年完全復原。國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）告訴媒體：

「這是1930年代大蕭條時期以來最嚴重的就業市場危機。它的衝擊遠比2009年全球金融危機還大。勞工可能因為疫情的封鎖措施或基於社會責任無法外出工作，又或者他們就乾脆放棄找新工作了。而他們的才華、技藝、能量就這樣流失了，這是他們家庭的損失，也是我們社會的損失，更是我們所有人的損失。」

國際勞工組織的數據也顯示，婦女和年輕勞工受影響最大；去年有5％的女性因疫情而失去了工作，男性則為3.9％； 年輕勞工受到的打擊也特別嚴重，他們要不失業，要不就退出勞動力市場，要不只能延遲進入勞動力市場。青年（15-24歲）的就業減少了8.7％，而成年人為3.7​​％。

同時，個別行業受疫情影響的幅度也不同，其中最慘重的是餐飲服務以及旅遊住宿業，還有零售和製造業，從業人數大幅下跌了20％。然而金融業、資訊科技業等部分產業，在2020年期間其實持續成長。

不過賴德也表示，「這一切中有些相對好消息，目前確實看到了初步的復甦跡象，這些跡象是脆弱的、不確定的，復甦前景明顯不一。」儘管目前仍有高度不確定性，但對於2021年的最新預估顯示，隨著疫苗接種計畫發揮作用，大多數國家今年下半年將經歷相對強勁的復甦。

國際勞工組織預估，在假設疫苗接種進展緩慢的悲觀情境假設下，今年工時將減少4.6%；假如樂觀看待，今年全球工時仍將比新冠疫情爆發前減少1.3%，主要取決於各國遏制新冠疫情的進展、及消費者與企業信心回升的幅度。平均而言，今（2021）年全球工時仍將比2019年第4季（疫情爆發前）少3%，相當於流失9000萬個全職工作。

台灣：失業率3.85%創新高，7%勞工遭裁員減薪

而台灣的情況，根據勞動部調查，去年受到武漢肺炎疫情影響，約7%勞工有被裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等困擾；影響轉職或轉業者占6.1%；規劃進修或學習其他專長者占18.8%；影響至海外工作計畫者占3.6%。

另外，每月加班時間平均為14.9小時，較2019年減少1小時。

不過去年勞工對整體工作感到滿意的比率為71.2%，較前年（2019）上升0.9個百分點，感到普通者占25.2%，感到不滿意者占3.7%。對整體工作感到滿意者之各項滿意比率中，以性別工作平等之97.8%最高，同事間相處與友誼之95.5%居次，工作場所之94.2%居第三；對整體工作感到不滿意者之各項不滿意比率，以人事考核升遷制度之74.6％最高，其次為工資之66.4%，工作負荷量之57.1%居第三。

而主計總處也在上週公布，2020全年失業率，平均為3.85%，年升0.12個百分點，創近4年新高。2020年全年就業人數平均為1150萬4000人，年增4000人，這是自金融海嘯以來的最低增幅，顯示疫情仍對全年狀況造成影響。不過2020年12月失業率為3.68%，較2020年11月降低0.07個百分點，不僅是連續5個月下降，也創近11個月以來新低；經季節調整後，2019年12月失業率為3.76%，月降0.01個百分點。

《中央社》報導，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，受到疫情影響，去年失業率在5月達到最高峰4.07%，後續隨著疫情控制得宜、國內經濟活動陸續重啟，除7、8月受季節因素影響，後續呈現下降情勢。

陳惠欣說，觀察其他主要國家，美國去年失業率年增4.4個百分點，勞參率年減1.3個百分點；南韓失業率年增0.2個百分點，勞參年減0.8個百分點，相較之下，台灣失業率與勞參率的變動幅度較小，顯示國內就業市場相對穩定。

《自由時報》則報導，123求職網調查則發現，有81.6%在學大學生計畫在今年的寒假打工，創下該調查13年以來數據新高，基本工資時薪調升為160元促進打工動機外，推估疫情關係使家中收入減少，在學大學生欲以打工添生活費、籌學費也是原因。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡