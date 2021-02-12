年節送禮懶人包（葉黃素、人蔘）：素食者可以喝含蝦紅素的葉黃素飲嗎？

文：林世航營養師

過年常見的幾種保健飲品禮盒，您了解功效機制嗎？知道營養價值嗎？還是有許多迷思尚待破解呢？好食課整理了這些保健飲品常見的迷思和功效機制，要分享給大家。

葉黃素

Q1. 葉黃素適合誰喝？

葉黃素飲主要成分有葉黃素、玉米黃素，會依照配方不同，所含的其他營養素會有些差異。功效方面主要針對是眼睛保健，因此無論是學生、上班族或長輩都適合喝葉黃素飲。

Photo Credit：好食課

Q2. 葉黃素飲常見成分？

最主要是金盞花萃取物，是最常見的葉黃素與玉米黃素來源。其他常加入莓果萃取物，如黑醋栗、山桑子，是花青素的主要來源。

有些商品會特別添加蝦紅素，這是一種具有強烈抗氧化功效的成份，除此之外也可能添加維生素E，能幫助眼睛抗氧化的營養素。而有些商品則改加入維生素A，為人體感光視覺組成物。

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Q3. 葉黃素飲的功效是什麼？

研究發現，葉黃素攝取不足的老年人，在補充10毫克葉黃素＋2毫克玉米黃素的狀況下，可以減少老年的黃斑部病變風險。而每天攝取4毫克蝦紅素，可有效改善眼睛疲勞症狀。

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Q4. 葉黃素、蝦紅素的功效機制？

葉黃素是黃斑部的成份之一，可以幫助黃斑部抵抗光的傷害。但人體無法製造葉黃素，需要從飲食（如深綠色蔬菜）或補充品而來。蝦紅素則是具有強大的抗氧化能力，因此可以幫助眼睛的抗氧化，舒緩眼睛疲勞。

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Q5. 什麼時候吃最好？

市售葉黃素分酯化型和游離型兩種：酯化型是天然存在的形式，屬於脂溶性，需要油脂的幫忙才能吸收，因此需要在飯後吃。游離型是已經處理後的型態，能夠單獨被人體吸收，所以隨時吃都可以。

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Q6. 要怎麼挑葉黃素飲？素食可以吃含有蝦紅素的產品嗎？

葉黃素：玉米黃素為10：2的比例，為美國醫學會期刊（JAMA）中實驗所用的劑量，因此市面上大部分的葉黃素飲都以此劑量作為標準。購買時可以看營養標示，選擇符合5：1比例的商品。

另外，蝦紅素的來源不是蝦子，是紅藻！因此素食者只要看清楚來源，大部分含有蝦紅素的商品都是可以吃的。

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複方人蔘飲

人蔘是華人最愛的補品之一，有著大補元氣的效果，來看看營養師怎麼看待人蔘飲。

Q1. 複方人蔘飲適合誰喝？

長輩、上班族都很適合喝複方人蔘飲，可以補足元氣，增加活力。但對於開完刀，或正要開刀的人就要小心囉。

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Q2. 中醫和營養師對人蔘的看法？

中醫認為人蔘可以大補元氣，是藥中之王。營養師認為人蔘含有豐富的植化素，可以具有抗氧化、抗發炎等功效。

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Q3. 人蔘飲是單方、複方的差別？

人蔘可經由炮製，從白蔘變成紅蔘。白蔘性溫、紅蔘性熱，所以中醫認為人蔘可能有上火的問題，所以體質燥熱者不能食用。

因此許多中醫師會用複方方式調配人蔘，利用其他藥材來彌補人蔘上火的問題。

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Q4. 什麼時候喝最好？

一大早或者下午時段補充是不錯的時段，但最重要的是保健食品要每天吃，有效的營養成分在體內才能達到一定的濃度，也才會有健康功效。

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本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航