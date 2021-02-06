《仁慈的吸引力》：想完全掌控人生是神話一則，接受人生的意外比較明智

文：皮耶洛．費魯西（Piero Ferrucci）

彈性

順者昌，逆者亡

世事無一不變。我們的軀體會變，想法會變，情緒會變，週遭的人也是。我們的愛情、友情會變，財務、人生規劃會變。引發我們喜怒哀樂的因素會變，政治情況會變。時尚會變，氣候會變，即使變化本身也總在改變。

在瞬息萬變的宇宙間，我們很難找到一個提供永恆保護和安全的據點。要存活，唯一的方法就是順勢而為，不斷順應往往大出我們意表的意外——適者生存是也。反過來說，在恆常變動的情境下一成不變，要不被淘汰也難。

進化史告訴我們，生物界的任何微枝末節都是適應力的謳歌。昆蟲的眼睛、熱帶鳥類的鮮亮羽毛、海豚的鰭、飛狐的骨骼、變色龍的偽裝策略、人腦的運作，在在都是順應不間斷的改變的見證。不能適應環境的動物，都會落得恐龍一般的下場。

而今，科學界和科技圈不只探研生物界能屈能伸、適應環境的特色，更試圖仿效。未來以適應光學原理研發的望遠鏡，就是一個很好的例證。地球的大氣層有如一個濾鏡，會模糊、扭曲來自太空的影像。對準遙遠星球的新型望遠鏡勢必要將大氣層因素考量在內，同時根據它的紊亂情況以每秒數百回的速率調整鏡片，鉅細靡遺地修正。如此，即使是過去對我們來說總是一團迷霧的太陽系外的星球，也能傳回清晰精準的相片。這是一個深具象徵意涵的發明：只要適應調整，我們就能看得更遠，不一定要超越障礙。

軍事策略上，誰比較靈活誰就是贏家。因此，比起西班牙無敵艦隊笨重緩慢的大帆船來，輕盈快速的英國戰艦就佔了優勢。適應力也是商場的祕密武器；在商場上拘泥守成，無異於自取挫敗。乾旱的時候賣雨傘、學校放假的時候賣教科書，永遠也發不了財。反之，敏於嗅聞源源不絕的市場需求的人，不但活得好，而且財源滾滾。

適應是一種務實的智慧。一個人懂得活在當下，敏於觀察變化的蛛絲馬跡，就有足夠的配備和柔軟去適應新環境。這樣的智慧來自一個領悟：人不可能掌控生命中的所有環節。掌握實際狀況是應該的，尤其對外科醫生、飛機駕駛或是高空鋼索特技演員。可是，要完全掌控人生是神話一則，說不定還會適得其反，因為裡頭有太多的未知數。接受人生的意外通常比較明智。

如果我們硬是不信邪，下場會很慘。我就有過一次這樣的經驗，想要掌控一切。當時有個廣播電台要現場訪問我，我說的一字一句都會即時在空中播出，不能修改或刪除。如此重要的電話訪問，想到小孩唱歌或大叫都可能造成干擾，我就坐立難安。所以我請訪問人打電話到我的辦公室，一個位於大樓頂層的安静房間，遠離家中和馬路的喧囂。

一到辦公室就有人告訴我，水電工正在修理大樓水管，不過我沒多想。不久，電話如約響起，訪問開始。我們談到關鍵，正探索著高深的心靈議題，不可思議的事情發生了：門鈴聲大作。我沒有約任何人見面，所以沒有理會，繼續空中的討論。可是門鈴不肯罷休，原來是水電工。他知道我在辦公室，而因為我沒回應，於是好心地隔著緊閉的門大聲叫喊：「費魯奇先生，兩小時內不要用你的馬桶，要不然你會弄得亂七八糟。」

水電工這段有夠俗庸的插播，立刻傳到數千個正在聽我深奧說理的聽眾耳裡。當時我就領悟到，就算我再努力，我也無從掌控一切。外面的世界不可能遷就我。說得淺白點， 是我必須遷就時時刻刻發生的大事小事。

因此，我們必須學著不那麼僵硬。心理治療的定義可以說是重新發現，說是彈性的學習亦無不可。我們協助的對象，是那些依然以昨日之道面對今日的人。過去曾經奏效（至少得以苟活）的策略，如今已不堪再用。例如，有人自小就受凌虐，長年活在驚恐當中，到現在依然像個擔心受怕的小孩把自己關得緊緊的，不讓別人接近。有的則學會卑躬屈膝，看到敵人就巴結討好。這樣的策略在過去或許不算失當，但如今已失去意義。危機既已過去，該是停止偽裝、開始生活的時候了。

再舉一例。有的父母多年來無私無我地照顧小孩，操心健康、接送上學、傾聽孩子的夢想煩惱，全心全力為小孩的福祉著想。等到孩子長大離家，所有的辛勞和奉獻戛然而止，他們就覺得自己像報廢的機器，被丢在角落裡腐爛生鏽。外在景物既已全非，心態是不是也該跟著改變呢？

重點在於幫助所有的人認清當下的現實。因為現實雖然冷酷無情、防不勝防，但不失為我們的良師。現實逕自邁步向前，不可能顧及我們的希望和夢想。如果無助於認清當前的人生，所有的夢想都是空想。

所以，彈性不只是一種成功的策略，也是心靈的特質。它意味著從依附中超脫，覺醒於當下，接受眼前的事實。生活中的變遷或許令人心煩，甚至令人駭怕：我們愛的人不再愛我們、專業能力每下愈況、身體一天天敗壞、曾經熱賣的產品不再暢銷、曾經溫暖扶持的朋友遺忘了我們、曾經興味盎然的事現在索然無味。

面對不斷的變遷，道家認為我們要如水一般善於調適，碰到石頭就繞道而行，換個形狀就能長流不止。能夠揚棄自己最鍾情的信念，就有餘力展臂接納新觀念，容忍弔詭和荒謬。這是一種創造力。這樣的心態可以是一種生活方式，甚至是心靈的谿徑。有能力擺脫舊模，就有足夠的謙卑重新形塑自己。

適應當下的現實，意指能夠接受挫折。心理學家曾經想出多種方法來測量孩童接受小小挫折的能力，例如要孩童把一顆M&M巧克力糖含在嘴裡十秒到三十秒不吃；從一堆玩具中挑選一樣，可是不准去摸；一直拉一塊板子不能放手，除非聽到口令；和另一個小孩一起用積木堆高塔，輪流堆疊但不能弄倒；打開一個要送給小孩的禮物盒，故意把包裝紙弄得沙沙作響，可是一旁的小孩只准聽不准看。根據實驗結果，以從容心態接受挫折的小孩韌性最強、最樂於與人交往，最盡責也最有意願加入新的實驗。

數年後等這些小孩長成大人，也較能接受充斥於日常中的小小不如意：找不到停車位、跟人約見面對方遲到；電腦當機；天氣太壞，旅遊取消；超級市場等著結帳的隊伍長得不像話；跟無聊的官僚系統打交道。現實不會知道你的計畫，而且總會想出新點子來激怒你。最近的一項研究指出，一個人在一天中總要遇到二十三個挫折（十年前是十三個）。你打算跟這些挫折宣戰還是隨之起舞？

能屈能伸的彈性，對人際關係有深遠的影響。或許我們生就溫暖友善，可是因為無法適應新的事物，一旦有突發事件就意氣消沉、情緒惡劣、橫眉豎目甚或一蹶不振，哪有力氣將我們最好的一面展現於外？我們的魂像是掉了一半——另一半拿去抱怨、抵抗、和現實打仗去了。

有彈性的人比較容易相處，因為他們能坦然接受眼前的事實。你喜歡跟哪一種人一起用餐：一個沒有明蝦或名酒就抱怨連連的饗客？還是義大利麵加豆子就吃得津津有味的同伴？什麼人是個好客人：一個會為一夜好睡感謝你、不做特別要求、在你家自得其樂的朋友；還是一個要你從頭陪到尾、抱怨床墊太硬、還要你幫他找個懂日本郵票的專家的親戚？毫無疑問，碰到隨遇而安的人是你的福氣。

慾望和要求，是感情的絕佳考驗。如果你的要求正常合理，彼此都認同也都滿意，那很好，這樣的感情大有可為。可是如果你提出的要求老是驚心動魄、迫在眉睫，這段感情要維繫也難。你會感覺這不是鄉間的悠閒漫步，比較像是急流泛舟。

不過要注意一點：過份而專斷的要求不能只看表面，它的背後很可能隱藏甚多。事實上，過度要求的目的常常是分散注意力，好躲開人際關係中最重要的東西：看到彼此真面目、溝通交流、和睦相處。很多人內心很怕親密，於是藉著不斷要求和頤指氣使，在人我之間築起高牆。我看過一則卡通，一個女人拿到訂婚戒指後，拿著放大鏡觀察上頭鑲嵌的寶石。那一刻她眼裡只有鑽石，完全把未婚夫拋在腦後。想像另一個極端，某人一無所有卻很知足：我什麼都不需要，只要跟你在一起就好。這是多大的寬慰。

除了高分貝的主動要求，沉默的被動要求在破壞方面也不遑多讓。這些要求因為被我們視為理所當然，因此不常刻意表露，最普遍的一種就是：「我希望你永遠不變。」一般而言，即使我們明白表示希望某人有所轉變，認知上的惰性或多或少依然存在。因此，我們依然會以同樣的認知看待這人，潛意識裡希望他或她依然一如往昔。這人的作為只要和我們的既定印象稍有抵觸，就足以令我們惶惶不安。

沒錯，我們都期望週遭的人跟以前一樣。我們已經為他們貼上標籤，存放在心底。身為心理治療師，有時候我會接到客戶家屬來電抗議親人的轉變，例如女兒怎麼變得振振有辭，不再沉默乖順，或是顯露新的特質，以至於不再容易相處。這些親屬只求來診的客戶不再痛苦，以免牽連他人也痛苦，可是他們不能體會，要達到這個目的，客戶非改變不可。而一旦客戶不再符合他們心目中的印象，他們就會怒從中來。我還記得有個父親，聽到一向鬱鬱寡歡、怠惰懶散、乖順聽話的女兒決定辭去工作環遊世界去，臉上的驚疑和不屑。他的女兒有了轉變，準備迎向自己的自由，他卻緊抓著過去不放，還拿出全副槍砲準備迎戰。

這種心態誰都難免。有一天在餐館，我點了香腸披薩和一杯啤酒，一改平日的義大利麵食、蔬菜和礦泉水。你真該看看我家人的反應。他們形容我墮落、沒有品味、是迷失的靈魂、說我將來注定會惡疾纏身——如果換成別人點這種食物，他們勢必毫無異議。這純粹是因為他們無法忍受和他們心中形象不符的我，也無法想像我會打破這樣的框架。

我們家是不是特別食古不化？未必。我們是個正常的家庭。可是，我要為自由投下一票。我的理想世界是：青少年和父母達成互惠條款，對方染髮不置一詞、願意在身體哪個部位打孔穿洞都行、喜歡穿什麼就穿什麼、錢愛怎麼花就怎麼花、喜歡吞下什麼化學藥品 （噢，當然有例外）就吞，包括順應性傾向、改變個性、突然離家，跑到遙遠神祕的國度去探險。

一般來說，我們以為人越老心態就越僵硬。不過孩童也是習慣的動物，往往也痛恨改變。我想，我們應該尊重他們對於條理的需求。有一回，我想給我一年沒見的乾女兒一個驚喜。我躲在衣櫥裡，等她走進房間就跳出來嚇她。可是她只有驚沒有喜，不但嚎啕大哭，還掉頭就跑。她沒有錯，乾爸爸是不能從衣櫥裡跑出來的。小孩子需要穩固的標竿，彈性要有限度，不能太過。

成年人則另當別論。如果我們努力變得柔軟，不要期望過殷，就是給予他人空間，讓別人有做自己的自由，得以恣意表達新思維、新行為，展現不為我們所知的一面，說不定他們會因此成熟。如果你和某人墜入愛河，私心希望對方永遠不變，因為你已經習慣了那樣的他（她），那你等於在跟保單談戀愛，而非活生生的人。反之，給對方越多空間去改變、實驗、摸索，你們的戀情就越可能像一場探險，兩人都帶著好奇，盼望下一步的到來。

家庭亦然，可以僵化也可以柔軟。面對壓力、變遷、橫逆、小孩幼時或青春期的桀傲不馴，每個家庭的順應能力高低有別。研究顯示，小孩處於青春期時家人的因應越有彈性，成年後的感情路就越順遂。

如果我們能屈能伸，不但對他人的改變更能適應，也更能做到退讓，而且心平氣和、不懷忿怨。退讓誠然不易，它意味著甘拜下風，例如承認別人比我們懂得多、犯過要說對不起、承認自己的錯誤、讓路給別人。你應該有過這樣的經驗：在十字路口或巷道裡，就是沒有車子願意緩下速度讓你先走。說不定我就是一個。我開車偶爾會讓路， 有時則當仁不讓，事後還會替自己找各種理由（這是我事後慢慢悟到的）。

我會對自己說，當時時間太趕，或是對方超車的動作太過份，要不就是一停車讓對方先過，我後頭的車說不定就會追撞上來。可是換個立場想，你面前的車穿流不息，不但對你視若無睹，甚至加速以封住空隙，以免你乘虛而入，你會怎麼想？而若是有人停下來讓你先過，甚至帶著微笑，你又作何感受？仁慈，就是這種感覺。

書籍介紹

本文摘錄自《仁慈的吸引力：仁慈，就是一種立場， 一種生活方式 它不是奢侈品， 而是必需品》，大塊文化出版

作者：皮耶洛．費魯西（Piero Ferrucci）

譯者：席玉蘋

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「我的宗教就是仁慈。」——第十四世達賴喇嘛

知名心理治療師兼哲學家・當代歐洲靈性心理學導師之一

皮耶洛．費魯西 成名之作

仁慈有許多不同的面向，

可是他的精髓簡單至極：

它省去了我們浪費在猜疑、憂愁、忿恨

與無謂設防上的大量精力，

讓生活回歸到原本簡單純粹的面貌。

也因此，仁慈是一種無須大費力氣的處世之道，

也是至為經濟實惠的生活態度。

以最廣博的角度來看仁慈，

它是一種放諸四海皆準的藥方——

它先治個人：唯有具備關懷他人能力、

愛自己的人才算健全；

繼而治所有世人：因為人際關係越融洽，

我們就越快樂、越成功。

仁慈的十八種面向，

說明了仁慈的無限可能。

活在一個仁慈的世界裡，

我們會變得更加富足。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航