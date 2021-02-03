婦產科醫師談「懷孕機率」：哪個時期行房比較容易成功懷孕？

懷孕機率一直是大家頗關注的話題，正常懷孕機率是多少呢？算排卵期懷孕機率高嗎？做輸卵管攝影懷孕機率會提高嗎？43歲自然懷孕機率高嗎？

另外，對於需要避孕的族群，也有不少關於不安全性行為的疑問：內射懷孕機率多大？危險期體外射懷孕機率多大？還有人說，我只在洞口摩擦懷孕機率總低了吧？

懷孕機率相關問題千百種，帶大家看看不同狀況懷孕的機率有多少吧。

Photo Credit: 李毅評

正常懷孕機率

所謂正常懷孕機率，指的是你和先生沒有不孕問題，如卵巢功能、輸卵管、子宮、精子都正常。在這樣的狀況下，一般懷孕機率大多就與年齡息息相關，而自然受孕機率，會隨著年齡的增長而節節下降。

以下列出20、30、40歲懷孕機率。為什麼只列到40歲呢？因為大於40歲，甚至是45歲懷孕機率不高。由於卵子數不多、卵子品質不佳，能夠自然受孕機率很低，更別談46、49、52歲的懷孕機率。

此懷孕機率計算結果，是各年齡層的自然受孕機率：

20歲懷孕機率：約20～25％

30歲懷孕機率：約15％

40歲懷孕機率：約5％

另外，如果努力很久卻遲遲無法成功懷孕，就要懷疑自己是否有難孕甚至不孕的問題。一般來說小於35歲的夫妻，未避孕超過一年沒有成功懷孕，或大於35歲的夫妻未避孕超過半年沒懷孕，就符合臨床上不孕症的標準。建議就醫進行不孕相關檢查，關於檢查項目請看〈不孕檢查費用貴嗎？你必須了解的不孕檢查基本篇〉。

危險期懷孕機率

「危險期」懷孕機率、「排卵期」懷孕機率指的都是同一件事。通常想避孕的人會用「危險期」、「安全期」，而想懷孕的人，會用「排卵期」這個字。

接下來我將整理出「想避孕」與「想懷孕」這兩個族群，分別常問的問題和大家分享。

記得無論你是想避孕還是想懷孕，好好地了解自己的月經週期都是必要的。還不清楚的人請複習〈月經週期天數怎麼算？醫師教你正確月經週期計算方式〉。

想避孕族群五大常見問題：

內射懷孕機率有多大？ 體外射懷孕機率，也就是沒內射懷孕機率有多大？ 危險期體外射懷孕機率多大？ 安全期體外射懷孕機率多大？ 洞口摩擦懷孕機率多大？

大家都成年人了，我就不解釋這些名詞什麼意思，你們應該比我更清楚。我就把這些問題分為「體外射精」和「體內射精」這兩個部分來回答好了

體外射精：首先男性於射精前的分泌物中一樣可能含有精蟲，且在射精前離開陰道這件事，要做到百分之百抓準時間點並不容易。事實上我們無法知道體外射懷孕機率有多少，只能說根據研究，使用體外射精作為避孕方式，失敗率高達22％。

體內射精：不少人認為只要算好所謂的安全期，就算沒有避孕措施也不會懷孕，這個觀念大錯特錯！這樣的安全期避孕法的失敗率高達23％，請絕對不要用這種方法避孕。

如果不想懷孕，請採取其他有效的避孕措施，如保險套、避孕器、結紮。

想懷孕族群五大常見問題：

排卵期懷孕機率多少？ 月經剛走懷孕機率高嗎？ 排卵後一天懷孕機率高嗎？ 月經前懷孕機率有多少？ 月經後懷孕機率有多少？

不少備孕一族的懷孕計畫會從排卵日計算開始，使用正確排卵日計算1個月的懷孕機率就高達76％，可見在正確的時間點行房確實會增加懷孕機率。所以大家要做的就是抓住受孕率的日子，以下告訴大家到底哪個時期懷孕率最高。（延伸閱讀：如何抓緊你的懷孕率？請務必學習正確的排卵期計算：〈如何排卵期計算？用這排卵日計算方法，排卵期懷孕率大增！〉）

排卵期懷孕機率：

排卵前2～5天：懷孕機率約4％

排卵前2天內：懷孕機率約25％-28％

排卵後懷孕機率：

排卵後24小時內：懷孕機率約8％～10％

排卵24小時後：懷孕機率約0％

增加懷孕機率

想成功懷孕的人，通常很關心有沒有能增加懷孕機率的方法，甚至只要聽到偏方就嘗試，只為了想盡快成功懷孕。不過我一向不相信偏方，只相信有科學證據的方式，例如口服排卵藥、人工授精、試管嬰兒。

另外，人工流產後懷孕機率理論上是不太會改變，因為人工流產並不會影響你的排卵功能，除非當時的手術人工流產留下了對子宮的傷害。這也是為什麼在適當的情況下，通常會建議患者先考慮藥物流產的原因。

輸卵管攝影懷孕機率

關於輸卵管攝影懷孕機率，少數輸卵管輕微阻塞的患者，在進行完輸卵管攝影檢查後，確實可能提升懷孕機率。原因是進行檢查時所注射的顯影劑，將原本輕微阻塞或沾黏之處撐開，得到另類的治療效果。也因此有一般民眾會有輸卵管攝影黃金三個月的說法。

至於傳說中輸卵管攝影令人聞風喪膽的疼痛程度，解開真相請看〈輸卵管攝影知多少？三個輸卵管攝影疼痛原因大解析！〉

吃排卵藥懷孕機率高嗎？

不少人問我吃排卵藥懷孕機率高嗎？口服排卵藥確實能提升多囊性卵巢懷孕機率。值得一提的是，並不是每位吃排卵藥的人都需要施打破卵針，針對特定情況的患者，施打破卵針懷孕機率才會提升。想了解誰需要施打破卵針請看〈吃排卵藥懷孕好難？成功案例告訴你：吃錯也能照常懷孕！〉、〈吃排卵藥有效嗎？傳統與新型排卵藥懷孕機率大公開〉。

針對單純有排卵問題的多囊患者，排卵藥能幫助達到以下效果：

60％～70％的人恢復排卵

吃排卵藥累積懷孕率最高可達40％～60％

其實這個問題理論上無法一次回答所有人，因為口服排卵藥針對單純排卵異常的患者的確很有效果，也有無數個家庭靠著吃排卵藥成功懷孕，但對於合併有其他問題的患者並不見得能成功。當你嘗試了三次口服排卵藥療程失敗，或有其他問題造成不孕，如卵巢早衰、精蟲活動力不足等狀況，建議尋求人工生殖的協助。

人工生殖懷孕機率

我們前面提到了大於46歲，自然受孕懷孕機率微乎其微。當然現代醫學進步，在借助試管嬰兒，甚至借卵的幫助下，確實是有可能成功懷孕。但在這樣的年齡懷孕成為高齡產婦，真的是好的選擇嗎？

在人工生殖中，一次人工授精的成功率約為20％～25％，而試管嬰兒隨著年齡變化，成功率從43％～5％都有。當然懷孕率計算並沒有那麼簡單，還必須綜合你的各方面狀況考量。（各年齡與試管嬰兒成功率對照表請看：〈試管嬰兒是什麼？試管嬰兒流程、試管嬰兒費用完整說明〉）。

本文經威廉氏後人-李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航