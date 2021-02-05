港府加強監管加密貨幣交易所，趕絕散戶投資者？

文：Esther Yu

去年香港政府就監管加密貨幣交易所進行諮詢，建議強制發牌方式規管所有虛擬資產服務提供者，持牌交易所亦只可向擁八百萬流動資產的專業投資者提供服務，意味一般散戶將被拒門外，部分香港以散戶客為主的交易商未有表態申牌，亦有小型交易商則建議政府參考新加坡的多級制彈性發牌方式，促進市場多元競爭。

證監會早在2019年設監管沙盒，當時爭拗到底數字貨幣是否屬於證監的權力範圍，有沒有司法管轄權（jurisdiction），結果是營運有證券成分的虛擬資產買賣平台，可自願申請牌照納入監管。OSL循此徑去年年底成爲第一間獲發牌的交易所，牌照限制只能向專業投資者提供服務。OSL來頭不小，於2018年夥有低調殼王之稱的高振順買殼，在港上市公司現名BC科技（香港交易所股票代碼：863），高振順仍然是大股東兼執董。

自願申請牌照納入監管，意味交易平台現時在港無必需牌照營運，惟自由放任政策即將結束。去年11月，政府擬強制所有虛擬資產服務提供者申請牌照，涵蓋非證券性質的數字貨幣交易平台，立例後無牌經營者需負刑事責任，最高罰款500萬元。

有別於OSL以機構客爲主，同樣涉足虛擬貨幣業務、已在港買殼的交易商OKEx與火幣，擁有較多零售客戶，面臨新規會否申請牌照？本網分別向兩間交易所查詢申牌事宜，火幣未有回覆。 而OKEx行政總裁Jay Hou亦未有正面回應會否爭取牌照，僅指現時各地監管制度不一，交易商於部分地區提供服務受限制，希望能與監管機構維持開放溝通，保障投資者同時，不會扼殺創新。現時OKEx平台因應監管經營風險，不允許在港用戶進行交易。

圖片來源：網上圖片 OKEx（上）與火幣（下）

事實上，香港於數字金融業發展並非沒有競爭。日本搶先其他亞洲經濟體於2018訂立加密貨幣的監管法例，並制定交易所發牌準則，OKEx母公司去年於日本取得由金融廳所發的數字貨幣交易所營運牌照。火幣早年亦通過收購於日本獲得合規營運權。

港府提出虛擬資產交易所牌門檻，資本及合規要求與持牌證券行看齊，規模較細的交易平台較難達到，部分甚至表示實施強制發牌的話，無奈需要結束香港業務。香港加密貨幣找換公司Myethshop回應政府的諮詢文件中，建議港府仿效新加坡的做法，行分級發牌制度，資本、合規要求按業務風險區分。據星洲2019年通過的支付服務法，涉足支付型數字貨幣業務的交易商按經營規模申請（標準）或 （大型）支付機構牌，前者申請要求以及受到的監管程度較低。翻查新加坡金管局網頁，OKEx及火幣旗下FEU在指定期内能豁免牌照營運，已申請牌照的機構則可營運至獲批爲止。

本港實施對加密貨幣資產交易所強制發牌後，相信市場將迎來一輪整合，高資本要求、限制散戶參與等條件會否令交易商申牌卻步仍是未知之數，但可以預見的是，持牌營運商禁止向散戶投資者服務，一般市民開戶買賣數字貨幣將非常困難。

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責任編輯：Alex

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