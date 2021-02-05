專訪LikeCoin創辦人高重建：政府自言支持區塊鏈發展，但新監管制度自相矛盾

文：Esther Yu

去年香港政府就監管加密貨幣交易所進行諮詢，建議強制發牌方式規管所有虛擬資產服務提供者，持牌交易所亦只可向擁港幣八百萬流動資產的專業投資者提供服務，諮詢期於2021年1月31日完結。

今次香港政府的諮詢文件中，強制發牌涵蓋進行虛擬資產與法定貨幣交易的服務提供者，以數字貨幣買賣爲主業的交易所是主要監管對象。對於其他以區塊鏈為基礎、同時涉支付服務的從業者未有太大著墨。 LikeCoin創辦人高重建認爲，買賣以外，區塊鏈通證（Token）有多種不同創新方式呈現市場，可以用來儲NBA球星閃卡，亦可是不能竄改内容的創作平台，政府若一刀切將所有相關行業納入監管，無疑是阻礙市場發展。

比特幣自去年起升勢驚人，一度升穿4萬美元歷史高位，全年回報318%。比特幣搶佔為最升值資產，疫情下全球放水，供應有限、脫離國家主權貨幣政策的比特幣理所當然地跑出。 高重建指，比特幣可被視爲虛擬貨幣的benchmark （基準），但通證除了作爲貨幣或穩定幣，仍有其他衆多功能 。

「例如儲NBA球星閃卡」，美國職業籃球聯賽（NBA）推出數字平台Top Shot，將球星於比賽中的精彩表現快拍變成限量版Token，粉絲在平台上交流分享及交易。閃卡的收藏價值，亦會按球星每季的表現而有所變化。平台的底層技術是運行在區塊鏈上的一種非同質化代幣（NFT）。去年試業時錄得2000萬美元銷售，10月正式向公衆市場開放。（值得一提的是，香港的IP地址現時是無法進入NBA Top Shot網頁）。對於虛擬資產監管未明的法區，企業傾向保守姿態。

Photo Credit: AP / 達志影像

高重建數年前創辦的LikeCoin，則是以回饋内容創作者為理念，讀者每次按讚均是作微支付，作者因此而獲賞，「將内容放上區塊鏈」。LikeCoin區塊鏈亦支撐公共討論平台Matters的運作，香港修例運動期間掀起華語世界討論。技術上Top Shot、LikeCoin等的確牽涉將法定貨幣轉換成數字貨幣，但要求是否與交易平台劃一？高重建指出，政府有義務清楚界定什麽方面的通證需要受規管，而另一類的通證不需受管，或用寬鬆手法監管。

鏈與幣密不可分，「不可能要鏈不要幣」，如一個銅幣兩面，高重建認爲叫初創公司只做高端客生意並不可能， 立法規管「只有反效果、扼殺創意，原本可以在港產生的稅收及經濟活動會轉移至其他國家」，有立心趕公司之嫌。區塊鏈不受國界所限，再進一步推想，即使立法通過，執行層面亦困難重重，「公民有權上網」，即使極端如中國築起網絡長城，亦無法阻國民炒賣比特幣獲利，何況香港。他認為現時虛擬資產的發展政府「無咩需要管」，政府自言支持區塊鏈發展，但未見科技局等有考慮過新監管制度對創新的影響，是自相矛盾。

高重建去年撰文，鼓勵讀者每日買入100港元比特幣，「抗衡以美國爲首的量化寬鬆政策」，立法後持牌交易所只能服務有800萬港元净資產的投資者，他指新規剝削普羅大衆的投資權利，再推演下去，升斗市民的財產在各國貨幣政策下不斷貶值，是加劇貧富懸殊。「小市民連保障自己的工具都被沒收」，更不合理。

相關專題文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin