《高敏人的優勢練習課》：高敏人雖擅長傾聽，仍應學會「讓心不累」的聆聽方式

文：武田友紀

高敏人的四大特質

根據艾融博士的說法，高敏人的特質在根本上必然存在「DOES」四個面向。如果以下四個當中有一個不符合，恐怕你就不是「高敏人」。

D：深入處理／深入思考（Depth）

在第一時間就能感受到各種事物，並深入思考別人通常不會想的事情。著眼於複雜的或細微的事務，相較之下，會更傾向於思考「事物的本質」，而非表面上的事。

O：容易受到過度刺激（Overstimulation）

由於要處理比別人更多的感知輸入，所以也會比別人更快、更容易感到疲勞。對於強烈的聲音或是光線、冷熱、痛感……等等，都很敏感。在歡樂的活動中，也會因為受到太多刺激而容易疲累；會因為太興奮而一直保持清醒，很難入睡。為了沖淡所受的過多刺激，需要有獨處或安靜的時間。

E：情感反應強，有高度共感力（Emotional & Empathy）

共感力強，容易察覺他人的意思或心情。據說高敏人的鏡像神經元（被認為是促進產生同理的神經細胞）的活動比非高敏人更加活潑。比其他人更討厭看到意外事故或是刑事案件的新聞，或暴力電影。

S：察覺細微的刺激（Subtlety）

對於細微的聲音、一點點味道、對方音調的高低或眼神、針對自己的嘲笑、隱晦的勉勵等等，能夠察覺到種種細微之處。能察覺的刺激來源相當多樣，因人而異。

（此診斷由作者依據伊蓮．艾融《孩子，你的敏感我都懂》（The Highly Sensitive Child）、明橋大二《高敏感孩子細心愛，孩子更自在》（HSC子育てハッピーアドバイス）兩書編製而成。）

讓心不累的傾聽方式

雖然前面提到高敏人很擅長傾聽，但如果覺得「聽別人講話好累」的時候，還請你回頭想一下：自己是否真的想聽對方說話？還是說，是出於義務感，覺得「必須聽他講」呢？

傾聽他人前，先聽自己的心聲

談話之後精神會變好，那是在彼此都「想說、想聽」的時候。是因為聽與說的角色可以互換，「講了有人聽，聽了後再講」，所以才會得到滿足。

如果你心裡真正的想法是「我沒這麼想聽」，那就不是能夠進行「愉快傾聽」的狀態。

因為是人，總會有身體狀況跟能力範圍的問題，一直聽那種「只是自己想說，卻不想聽對方說」的人單方面講話，光是傾聽就會覺得很累。

所以，高敏人在傾聽之前，要先確認自己真正的想法：「現在，想聽這個人說話嗎？」

真的不想聽、覺得討厭的時候，與其尋找好的傾聽法，不如把力氣放在盡量別被對方發現你沒有很想聽，或是萬一被發現的時候也可以快速脫身的方法。如果你身邊有很懂「中途退場」的人，可以好好的觀察並模仿他喔！

或者是，不妨直接告訴對方：「我現在的狀況沒辦法聽你說話，抱歉。下次再說。」又或者心裡想著：「聽這個人講話很辛苦，找機會快逃！」也是可以的。

擅長傾聽是高敏人的強項，但你的強項，要基於自己的意志使用。

對自己、對他人都不勉強的傾聽法

雖然「只在自己想聽的時候傾聽」是基本原則，但也總有躲不過的時候。

這時候，要如何才能不否定對方又可以讓自己輕鬆一點的傾聽方式呢？重點就在利用「理解」，而非同意、共鳴。

面對對方的話語，可以想著「是嗎？原來對他來說是這樣啊」、「原來這個人現在正在想這件事啊」，以認可「這對對方來說是事實」的態度來傾聽。

雖說是「認可」，但也不用想得太嚴重，其實只是用「（原來對你來說是）這樣啊」來回應對方的話，就像一直重複按按鈕一樣。

「嗯嗯」、「原來如此」、「這樣啊」用這種中立的附和，不肯定也不否定，表現出「我有在聽哦」的溫暖態度。（順帶一提，我在諮商的時候，基本上也是用「咦」、「嗯嗯」、「原來如此」、「這樣啊」這樣的感覺在傾聽）

當你企圖對「自己並不這麼認為」的事情表達同意或共鳴，就是在勉強自己扭曲原本的想法，傾聽時反而會增加負擔。

但當你認同的是「對你來說是這樣啊」，就是與對方的想法保持了一段距離，便能不予否定地聽下去。

「這樣啊」的按鈕一直按下去，放鬆心態地聽下去的話，對方也會打開心房，而把他說這些話背後的理由告訴你。

如果明白了對方的狀況，你就會很自然地覺得「原來如此，那確實會這麼想」而產生共鳴，那時候再坦白地說「那真是辛苦你了」，把自己的心情表達出來就可以了。

共鳴，是人類自然湧現的心情。並不是「非得有共鳴不可」這種可控的東西。開始懂得使用「這樣啊」的按鈕後，就不需要勉強自己去產生共鳴或同意對方，便能溫暖地傾聽對方的話了。

共鳴的能力，首先要用在自己的幸福上

我想告訴高敏人的是，你所擁有的共鳴能力，要先運用在自己身上。

正因為高敏人很容易察覺別人的心情或狀況，所以懂得體貼對方。不過，如果只是一味地照顧對方的話，對於你和他人的相處會造成負擔。

高敏人本來就是能察覺周圍人的溫馨互動並為之喜悅的人，正因如此，當你覺得「跟這個人相處很辛苦」的時候，就要跟對方保持距離。你要跟相處時會令你感覺精神愉快、可以放鬆心情的人在一起。

有點小任性地以自己為優先是很重要的。或許會有人想問，「如果以自己為優先，會不會對他人造成困擾不便？」

這一點，請你放心。對於高敏人來說，自己滿足了，內心就穩定了，可以用不同於以往的出發點來體貼他人。

不會因為不安、而產生「......非幫不可」的想法，而是在心安理得的情況下覺得「我想幫......」才去採取行動。

「只是因為自己想這麼做，所以才做。如果對方開心，我也會開心；如果不開心，那也不要緊」，當高敏人以自己為優先之後，可以發揮這種不求回報的溫暖體貼。

並且，由於高敏人共鳴力強，所以並不會認為「自己幸福就滿足了」。原本在煩惱的時候都以自己的話題為中心的諮商者，在恢復元氣之後，開始會談起「想運用自己的力量幫助家人」、「想為與自己有同樣困境的人出一份力」，眼光會開始投向社會問題，這也是常有的事情。

書籍介紹

本文摘錄自《高敏人的優勢練習課：認同自己的「敏感力」，發揮內在力量的天賦使用說明》，幸福出版

作者：武田友紀

譯者：張婷婷

認識6大內在力量，52個啟動天賦的實作原則，讓「敏感」成為「敏銳」的才能解析全書。你的敏感和在意，正是一種「讓每天的日常都與眾不同」的優勢，正因為敏銳度高，才能察覺、感受到一般人容易忽略的美好和幸福。

除了「認同自我」，更要知道如何「發揮優勢」；你的「敏感力」，是讓人生煥然一新的改變力！

日本人氣高敏感諮商師‧武田友紀，也是一位「高敏人」，諮商師整理出高敏人特別容易接收到的六種幸福情緒，從重視自身的「主觀感受」開始，把敏感的天賦先用在自己身上，就會發現：好聞的氣味／放鬆的肩膀／晴朗的天氣……等等，都成為了高敏人心情愉悅、充滿活力的來源！

Photo Credit: 幸福

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航