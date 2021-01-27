台中東卯山黑熊再次誤入陷阱受傷，人熊如何在傳統領域共榮共生？

整理：許祖菱（環境資訊中心記者）

台中東卯山黑熊去年受困，經林務局東勢林區管理處救後野放，但該隻黑熊近月持續下到淺山活動，為避免人熊衝突，東勢林管處原定23日在桃山部落進行大規模驅熊行動，但在確認黑熊位置時發現牠又中套索陷阱，在農委會特生中心獸醫師到現場麻醉後已順利完成黑熊救援。

黑熊媽媽黃美秀透過臉書表示，根據該隻公熊身上傷痕判斷，牠已經中過4次陷阱，她沈痛問「何處是熊家？」，並呼籲對於活動範圍廣大的台灣黑熊，應保留完整而連續的自然棲息地，管理單位也應重視野生動物危害，避免民眾私下使用可能誤傷野生動物陷阱。

東勢林管處展開驅熊行動，定位才發現前一晚黑熊又中陷阱

東勢林管處副處長陳啓榮表示，原定23日要在桃山部落大規模驅熊，但上午確認該隻黑熊（野放編號711）位置時，發現牠從22日晚上就沒有移動，巡查後發現711受困於竹林內陷阱，驅熊行動立即轉為黑熊救援任務。

陳啓榮說，現場人員發現黑熊時，距離其僅約4公尺，看到人靠近仍有威嚇行為，在農委會特生中心獸醫師到現場麻醉後已順利完成黑熊救援，經初步檢傷，該頭黑熊左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，已運至特生中心低海拔試驗站進行安置。

東勢林管處人員發現誤中套索黑熊 | 東勢林管處提供

東勢林管處表示，711於去年10月受困，經救援後野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。但去年12月開始，711一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，更在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落、台中桃山部落不同果園間活動。

東勢林管處提到，711滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及農寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

其間東勢林管處密集派員向居民宣導，除提醒發現黑熊請立即通報，也請當地居民移除原本陷阱，部落農民積極配合，移除原本於果園周遭為防治獸害設置200多具陷阱。東勢林管處推測，此次711所中套索位於竹林中，可能是早期農民防治山豬所設陷阱。

黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形 | 東勢林管處提供

黑熊媽媽黃美秀：何處是熊家？ 有賴民眾對黑熊適當認識和包容

台灣黑熊保育協會名譽理事長黃美秀24日透過臉書表示，若就711身上傷痕紀錄來看，這或許是牠第4次誤中陷阱，「有人或許或以為這是人類活動密集的淺山地區，牠本不該來？但其實這是海拔1000公尺農地與森林鑲嵌的地景」。

黃美秀說，北部大安、麻必浩、桃山部落以東山區緊鄰雪山溪坑、大雪山森林遊樂區、雪霸國家公園保護區，雖屬711活動範圍，然其核心活動範圍並未包括北部3個部落農地區域，可見此區並非711長期滯留活動地區。

擷取自 黃美秀 臉書 711活動範圍（271平方公里）、移動路徑與人造衛星定位點

黃美秀表示，對於活動範圍廣大的台灣黑熊而言，何處是「熊家」的關鍵，不僅包括完整而連續的自然棲息地和減少人為干擾活動，同時也需要管理單位積極重視野生動物危害的管理議題，積極協助民眾處理損害，以避免民眾私下用可能誤傷黑熊的陷阱或方法對付其他目標物種野生動物（如獼猴或野豬）。

黃美秀認為，當地民眾對於黑熊的適當認識和包容不可或缺，「如同一位耆老和民意代表所言，這個地方是我們的傳統領域，也是黑熊的傳統領域，這樣的認同也是人熊共榮共生的前提」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航