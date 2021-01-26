醫護吃緊、選手狀態不佳，延期的東京奧運再次面臨難題將考慮「無觀眾」方案

東京奧運從2020年延到2021年，再次進入倒數。然而隨著全球和日本的疫情持續延燒，東京奧運能否順利舉辦再次成為當局難題。

疫情緊張外，醫護人力吃緊、選手狀態不佳都是問題

綜合各家媒體報導，東京奧運這樣的體育盛事需要強大的醫療團隊。「東京都醫師會」所負責的區域估算，整個奧運月，需要動用到2500名醫護，以及大約1000名行政人員；而去年秋季調查，只有三分之一的醫院可以配合「醫師會」的調度，如今疫情加倍嚴峻，恐怕更多醫院自身難保。

本來日本大學醫院和醫生協會的任務，是在奧運會期間為觀眾和運動員提供現場醫療服務。然而現在準備工作的的相關 會議已推遲到2月中旬。 日本政府曾表示，儘管第3波感染波給現在日本的醫療系統創造沉重壓力，但日本仍計劃為奧運會招募1萬名醫護人員，許多日本國會議員表示，達成這個目標的可能性很低。

東京奧運醫療系統籌備醫師：「有護理師已經反映『辦不到！我們不會出人的！』，大家背著150%、200%的工作量，醫護都想避免更多的重擔，我們很可能會退出大會醫療隊伍。」

醫護坦言，就算到時疫情緩和了，醫院仍要安排新冠待命人員，人力上不能自由運用。而籌備會表示，他們透過給醫院一些財務上的補助等，努力嘗試中。

綜合《NHK》和《TVBS》報導，另外選手參與意願也是一大問題。4年1次的機會，選手必須讓自己處在最佳狀態，然而《日本NHK電視台》進行調查發現，相較於去年1月，高達45%的選手認為自己「不在競技狀態內」，只有29%認為進度良好；另一致命傷則是技能磨練，疫情增加海外出賽的難度，有7成選手表示近來無緣參與國際賽事。

日本羽球國家隊因為1名王牌選手確診，索性整隊不出賽，錯失提升技術與累積經驗的重要機會。訓練環境也讓選手大感困擾。以戶外的沙灘排球為例，照慣例日本隊應該要前往相對溫暖的台灣練習，盡可能模擬正式比賽時的溫度、環境；而疫情間不能隨意出國，選手也只能頂著冷冽的海風訓練。

《NHK》也針對數十名運動員進行了問卷調查， 當被問及疫情對選手的訓練計劃有和影響時，有74%的選手表示自己「缺乏實戰」比例最高，其次則是「無法與競爭對手比賽」，比例為43％，而是「動機下降」也佔了38％。



幾名受訪的運動員當中，也有人表示，現在整體對於奧運的輿論也會造成心理上的影響，無法確定的狀況讓人焦慮又矛盾，有奧運選手在受訪時表示，自己作為運動員，當然希望可以參加國際比賽；但作為一個個人，她認為生活、保持健康等更加重要。

法國奧會主席：東奧參賽選手未打疫苗會很麻煩

（中央社）法國奧會主席馬賽利亞（Denis Masseglia）今天表示，參加今夏東京奧運的各國選手若沒有接種疫苗，屆時將「極為麻煩」。他警告，沒有接種疫苗的選手前往日本將被「隔離2週」，而且「早上和傍晚都須接受篩檢」。

關於東京奧運參賽選手的接種問題，27日將在國際奧會執行委員會的會議中提出討論。國際奧會鼓勵選手接種，但也表示，無法強制實施。馬賽利亞說，此事別無選擇。他在視訊記者會上表示，「這關係到奧運能否舉辦」。他說，沒有接種疫苗所將遭遇的麻煩，可能會使無意施打疫苗的選手改變心意。

奧委會鬆口考慮「無觀眾」方案

《TVBS》報導，根據多名日本政府相關人士22日透露，日本政府內部對採取沒有觀眾的閉門形式舉辦東奧與帕運的方案，已浮上檯面，預想如果疫情到7月23日東奧開幕仍未平息，研究「無觀眾」、「不設觀眾上限」及「開放50%觀眾進場」等3個方案。

日本政府希望透過此舉，避免東奧面臨取消或再度延期，減少可能對首相菅義偉政府帶來的負面衝擊。 日本政府高層官員說，很難認為疫情到夏天前會平息，不對進場觀眾人數設定上限愈來愈困難。

不過如果採取「無觀眾」方案，沒有門票收入，可能會再次造成日本重大損失。

據日本《共同社》報導，日本經濟學家、關西大學名譽教授宮本勝浩估算，受疫情擴大影響，如果東京奧運會和殘奧會「空場舉辦」，經濟損失將達約2.4133兆日元（約新台幣6500億元）。該估算基於東京都奧運會和殘奧會籌備局預期的經濟效果，計入各種損失。

賽事參加者和觀眾、家庭消費支出等預計損失約7198億日元，延期1年相應損失為約6408億日元，閉幕後的體育振興等將產生約1.0527兆日元損失。報導還說，根據去年3月的估算，若奧運取消，經濟損失將達約4.5兆日元。

佛州官員：願接手主辦

（中央社）全球疫情嚴峻，由於外界推測本屆奧運東道主日本可能會放棄舉辦，美國佛羅里達州財務長今天告知國際奧會（IOC），佛州很樂意接手主辦，還推文宣傳「在佛州贏得金牌吧」。

法新社報導，佛州財務長帕卓尼斯（Jimmy Patronis）致信奧會主席巴赫（Thomas Bach），勸巴赫考慮將2021奧運從日本東京改到美國舉行，「更精確地說，改到佛州舉行」。

帕卓尼斯說：「由於媒體報導日本領導階層『私下』做出結論，他們非常擔心2021奧運恐因疫情無法舉辦，因此仍有時間部署選址小組到佛州。」

這封帕卓尼斯署名、在網路上公開的信，提到佛州大力推動疫苗接種計畫、經濟重新開放、在疫情期間舉行各種體育賽事，以及州內迪士尼世界（Disney World ）等主題樂園開放營業等事實。

但佛州在疫情期間處境艱困，迄今累計2萬5000人病故。全美不治人數逼近42萬人。

帕卓尼斯說：「無論需要什麼樣的預防措施，讓我們弄清楚，並且做到。」他還推文說，由於7成日本民眾希望奧運取消或延期，因此國際奧會可能很快會考慮其他場址，文末還附上主題標籤「來佛州吧」（#ComeToFlorida）和「在佛州贏得金牌吧」（#WinGoldInFlorida）。

Dear @Olympics Committee, please consider Florida open for business with open arms for your world class athletes to compete for the Gold🥇. No other place in the world has what we have to offer. 🇺🇸 🇮🇹 🇩🇪 🇬🇷 🇬🇧 🇯🇲 🇫🇷 🇨🇱 🇲🇽 🇨🇦 🇯🇵 🇪🇬 🇮🇳 🇳🇴 🇦🇺 Come enjoy our hospitality. #flapol https://t.co/LHwsuHHsuo — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 22, 2021

負責主辦東京奧運的各方22日堅持主張，賽事將如期在7月23日至8月8日間舉行。

日本首相菅義偉說：「我下定決心要舉辦一場安全可靠的東京奧運，作為人類能克服病毒的證明。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡