「混血中資台企」列入採購黑名單，政府「去中化」挑戰才要開始

文：洪綾襄

高雄市政府去年年底舉辦的「跨百光年」相關活動，因使用中國製燈具與無人機品牌引發議論。其實，為避免公務及機密資料遭不當竊取，導致資訊外洩、提高國家資安風險，早在2018年立法院通過《資通安全管理法》後，即限制中資廠商或在台中資廠商參與具敏感性、或有國安／資安疑慮業務（如電力系統的建置與維護）的招標，也不得為分包廠商。

去年9月，行政院更擴大發函給所有部會，要求連外包廠商也需盤點是否採用中資資通訊軟硬體及服務，一律「從嚴認定」。且廠商在完成中國資通訊系統設備盤點作業後，需列單造冊、填寫切結書、蓋公司大小章後函覆發包單位，若有相關設備服務有疑慮，需在今年年底前完成汰換。

只是尷尬的是，中國無人機大廠大疆在全球市占率高達七成，在台灣也熱賣，卻並未在台灣投資設址，當然也就沒在投審會核過的中資廠商清冊上，對於未符合公文要求的機關也沒有強制力。因此高雄市跨年活動的主辦單位採用大疆無人機表演的爭議，最後也是不了了之。

身分從嚴認定，無緣採購案

不過，根據某政府單位去年年底發出公文，對中資資通訊設備與服務的原則大致有三：

公務用的資通訊產品不得使用中國廠牌，且不得安裝非公務用軟體 公務人員與廠商個人資通訊設備不得處理公務事務，亦不得與公務環境介接 已使用或採購之中國廠牌資通訊產品需列冊管理，且不得與公務環境介接

公文亦已明確指出，目前公務機關使用的中國資通訊產品主要有海康威視、華為、大疆、OPPO、TP-LINK、小米、大華、海能達及中興等品牌，但清查範圍不僅限於這些品牌。若有疑慮，則依據經濟部投審會核可的「中資投資資訊產業事業清冊」列表，「從嚴認定」。

然而根據該清冊，除了中霸（騰訊）、阿里巴巴、聯想、米哈遊等中資雲計算或遊戲公司之外，其實也有不少「混血」企業。例如香港商永道無線射頻標籤有限公司，被列為100%中資，但其實為永豐餘轉投資的RFID工廠，去年底才於土城擴建產線；而弘訊科技先前於A股掛牌，去年則回台投資，將企業總部拉回竹北。

台商企業鮭魚返鄉，卻可能因被列為中資身分而無法接政府標案，甚至連政府的外包商也受限採購，不免讓業界頗感不是滋味。

Photo Credit: 財訊

限令難放寬，返鄉鮭魚哀怨

一位部會人士透露，函令出示後，確實有台商建議，可否對返台設廠的台企放寬規定，但院會資安處內部檢討過，認為在執行上會遇到兩大關卡：首先，中資台企的資金來源為中國，投審會無法即時查核該台灣負責人持股比率，若放寬後其股權卻悄悄轉手給中國人，恐造成漏洞。鼎新電腦過去就接了很多政府標案，包括經濟部貿易局的電腦作業系統標案，但被爆出上層結構轉手後，就須立即解除採購合約。

其次，無根台商選擇用中國註冊的公司，將資金匯回台灣重新成立公司，雖需被審核且註記為中資，但不需被課稅，若像其他台資企業採盈餘匯回資金，就會扣所得稅。因此考慮到租稅公平，仍暫不更動該規範，若真有爭議，可請台灣母公司來說明。

只是，硬體都可透過「洗產地」來模糊化，無形的軟體與服務更是真偽難辨，台灣政府的「去中化」、「乾淨網路」挑戰才剛剛開始。（中資黑名單完整列表傳送門）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航