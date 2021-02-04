《暮光之城：午夜陽光》：改從男主角第一人稱敘事，終能一窺愛德華的內心世界

《暮光之城》（Twilight）系列一直有著頗為兩極的評價。就受到歡迎的程度來說，本系列在通俗文化及羅曼史領域中擁有著無庸置疑的地位，甚至還能說是一整個世代的集體回憶。

但在此同時，這個系列的相關電影卻也時常成為不少人的嘲笑對象。就算擁有極為出色的票房成績，但直至今日，卻也還是常常被許多人拿出來調侃相關演員，就連《天能》（Tenet）裡那句「我們活在一個暮光世界，黃昏時沒有朋友」的台詞，也不免讓人會在第一時間聯想到羅伯．派丁森（Robert Pattinson）於「暮光之城」系列裡飾演男主角一事，甚至還懷疑這很有可能是大導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）的刻意為之，變成了一種劇情以外的有趣聯想。

就連小說的部份也同樣如此。在本系列席捲書市，先是於2008年推出完結篇《暮光之城：破曉》（Breaking Dawn），讓大家以為這個系列即將功成身退的不久之後，便又隨著電影第一集的上映，以及陸續推出的電影續集而成功延續了這股熱賣之勢，因此使得這系列小說究竟是好是壞的相關評論，就這麼成為了我們不時可見的熱門話題，甚至就連我們熟悉的史蒂芬．金（Stephen King），也曾一度公開批評本系列作者史蒂芬妮．梅爾（Stephenie Meyer）的寫作技巧。

有趣的是，雖然就現在的印象而言，有不少評論者似乎都對《暮光之城》系列有所意見，但事實上，若是我們回到電影尚未問世的時間點，便會發現這系列小說其實絕非僅有一面倒的負評而已。

在2005年系列首作的《暮光之城》（Twilight）推出時，美國極具代表性的出版界媒體《出版人週刊》（Publishers Weekly），曾將梅爾稱為當年最被看好的新秀作家，就連一些像是《泰晤士報》（The Times）的知名媒體，也對《暮光之城》在描述青少年戀情與羅曼史魅力等方面，表達了明確的讚美之意。

Photo Credit: 《暮光之城》

而在這個系列日後常被人提及的一些負評中，其實也大多並非是全然的批評。像是《紐約時報》（The New York Times）、《科克斯書評》（Kirkus Reviews）等重量級媒體，甚至包含史蒂芬．金在內，其實均在指出缺點的同時，也對本系列對讀者具有非凡吸引力一事表達了認同之意，甚至還用「文學現象」來形容《暮光之城》系列引發的轟動，因此若是針對這個系列在通俗文化中所具有的潛力與地位而言，其實則打從一開始便沒有受到過太多質疑。

從類型小說的角度來看，《暮光之城》系列的故事其實頗為巧妙地順隨著時代觀點的改變，調整了一些比較強調純愛的羅曼史元素。在許久以前的這類作品裡，男女主角究竟會在什麼時候發展出肉體關係，彼此又會如何壓抑自己的欲望，可以說是一種總能令讀者看得不亦樂乎的重要元素。不少作者甚至還會安排各式各樣的原因，讓主角們就是無法輕易地跨過這道關卡。

但到了《暮光之城》發表的2005年，未婚性行為早已不是什麼值得大驚小怪的事，因此這種純愛與欲望間的糾葛，則在本系列裡頭，被奇妙地轉化成「被吸血並從人類轉化為吸血鬼」這件事。縱使這兩者在表面上看起來截然不同，但內在的角色掙扎卻如出一轍，可以說是一種透過了類型小說的元素調整，再度使純愛看起來如此純愛，相當程度地召喚出老式羅曼史魅力的創作手法。

雖然就不少愛書人的角度而言，或許會覺得《暮光之城》是一則過於情緒化的故事，但就這點來看，其實也與我們究竟是不是目標讀者，又或者能否把閱讀情緒調整回自己也曾經年少輕狂的那個時期，有著極為密切的關係。

Photo Credit: 《暮光之城》

畢竟，《暮光之城》是一則以女主角的第一人稱描寫而成的故事，因此我們看待書中世界的角度，均完全出自一名情竇初開的少女。所以，雖說從旁人的角度看來，主角這種把所有情緒與感受都無比放大的觀點，確實會偶爾令人感到太過用力，但對於投入其中，或許年紀正與女主角相差無幾，甚至是被喚醒這種情感回憶的讀者而言，卻也成為了他們之所以深受《暮光之城》吸引的原因之一。

而在史蒂芬妮．梅爾歷經多年才總算寫完的最新作品《暮光之城：午夜陽光》（Midnight Sun）中，故事則帶領讀者重溫了《暮光之城》的情節，但敘事角度卻更改為以男主角的第一人稱為主，因此順隨著現實時間的經過，使忠實讀者在歷經數年的成長以後，巧妙地得以從較為成熟的角色觀點再度切入故事，就此為許多人原本熟悉不已的情節，帶來了另一種不同角度的情感共鳴。

這點其實也是《暮光之城：午夜陽光》最為有趣之處。雖然這種以不同角色觀點描述同一事件的手法並非什麼創舉，但通常來說，這類安排通常只會出現在同一本書裡的不同章節或段落，至於像是《暮光之城：午夜陽光》這樣直接以整本書的形式加以呈現的手法，則絕對堪稱十分罕見，不僅在「暮光之城」誕生15週年的時刻顯得別具紀念價值，就連在通俗文化與羅曼史小說的領域裡，也讓這部作品成為了一種值得我們留意的寫作實驗，就算要看成一場極為獨特的通俗文化市調，似乎也沒什麼不行之處。

至於《暮光之城：午夜陽光》在英文版發行首週便賣出超過一百萬本的佳績，也確實成為了這個系列早已成為世代共通回憶的明證之一，甚至還藉由這種每個世代都有年輕人，每個年輕人都曾信仰真愛的情況，就這麼將這個系列受到歡迎的程度，給成功延續到了新的年輕世代。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們當然可以批評這些作品的缺點，但不可否認的是，《暮光之城》系列對於喜愛羅曼史的族群來說，確實擁有無與倫比的影響力，就連其在通俗文化上的表現，也在21世紀的第一個十年之間，成為了里程碑式的重要存在，如今則藉由《暮光之城：午夜陽光》的大獲成功，使這個系列繼電影之後，再度令熱潮得以繼續延燒，就這麼邁過了2020年與2021年又一個十年之交的特殊時間點。

暮光神話是否會持續下去？又是否會繼續引發正反兩極的看法？一切，除了有待時間為我們揭曉以外，或許在讀過《暮光之城：午夜陽光》後，你也會得出一個屬於自己的答案吧。

書籍介紹

《暮光之城：午夜陽光》，尖端出版

作者：史蒂芬妮．梅爾

譯者：甘鎮隴

【作者介紹】

史蒂芬妮．梅爾，畢業於楊百翰大學，擁有英文學士學位，目前和丈夫及三個兒子居住於亞歷桑那州鳳凰城市。她的第一本小說《暮光之城》出版後，便因此系列而被書店票選為「二○○五年最佳新秀作家」之一。

【本書特色】

全新收錄史蒂芬妮‧梅爾老師2020年寫給台灣讀者的一段話

亞馬遜數萬讀者一致五星盛讚

特邀Sabrina Liao擔任本書審校

封面選用進口雪面銅西加印珠光墨，低調呈現吸血鬼於陽光底下的閃耀

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航