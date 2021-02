《非暴力抗爭》：是什麼拯救了馬丁．路德．金恩的「C計畫」

文:托德・哈薩克-洛威(Todd Hasak-Lowy)

在吉姆.克勞法(Jim Crow laws)的影響依然根深柢固的南方,一名黑人從所出生的種族隔離醫院,到被埋葬的種族隔離墓園,可能終生都不會和白人有太多交集。從學校、公園、戲院、餐廳、飲水機、商店、游泳池到公車站,他們都被「平等地與白人隔離」。

這「平等」當然是個謊言。非裔享受的所有權利都被縮限,而且所受到的任何待遇幾乎都遜人一等。例如,在阿拉巴馬州的伯明罕(Birmingham),投注在每個白人學生身上的教育經費,都比黑人學生高上一倍。

一九五四年,最高法院終於針對「布朗訴托彼卡教育局案」(Brown v. Board of Education of Topeka)判定這「平等的隔離」違憲。種族隔離的反對者在法律上大獲全勝,但這並不代表種族隔離會就此消失。融合政策在許多社區仍需要被強迫執行。

持續一整年的聯合抵制蒙哥馬利公車運動,就是迫使白人社群接受融合的一場主要抗爭。一九五六年十二月二十日,聯邦法庭根據一九五四年布朗訴托彼卡教育局案的判決,判定公車上的種族隔離違憲。這個判決與抵制運動,終於讓公車上的種族融合成真,翌日羅莎.帕克斯上車後,合法地坐在公車前面的座位。

抵制運動的成功,讓馬丁.路德.金恩聲名大噪,也鼓舞了全南方的種族隔離反對者,展現了非暴力運動的無窮威力。但隔年的事態發展,並沒有朝他們在蒙哥馬利所擘畫的願景走。畢竟整個南方還有數十座類似蒙哥馬利的城市,每一座都以不同的方式持續自己的種族隔離。如今該聚焦何處?該以什麼為目標?該如何組織成千上萬的民眾對抗這種根深柢固的歧視?

許多組織如雨後春筍般成立,相關運動人士接受訓練,而包括金恩在內的非裔領袖,也頻頻向聯邦政府施壓,以確保政策獲得執行。

但是一切進展得相當緩慢。

一場由其他運動人士發起的活動一而再、再而三地央請金恩加入。一九六一年底,他來到了喬治亞州奧爾巴尼(Albany),當地一位狡猾的警長勞里.普利切特(Laurie Pritchett)一再以各種方法,讓挑戰種族隔離、爭取黑人登記投票等非暴力策略的努力,化為泡影。普利切特命令旗下的警察避免使用暴力,至少在有記者的場合要做到,並將逮捕的民權運動人士送往其他地區的監獄,以避免獄中人滿為患。到了一九六二年夏季,市政府當局瓦解了運動人士的努力,金恩也被迫離去。《紐約時報》(New York Times)形容「沒有任何種族隔閡被打破」。

這對金恩是一大挫折,但他還不打算放棄,而是決定把在奧爾巴尼學到的教訓運用在其他地方。

但其他人就不這麼認為了。

或許在蒙哥馬利獲得的勝利只是僥倖。

或許金恩被自信沖昏了頭。

或許非暴力行動沒有機會擊敗全國的種族隔離。

這場運動,以及金恩本人,都迫切需要打一場勝仗。

「伯明罕是最大的戰場。我向各位保證,若是來到伯明罕,我們不僅將搏得威望,還將撼動全國。如果我們能在伯明罕獲勝,就能在全國獲勝。」弗雷德.夏德渥茲(Fred Shuttlesworth)這麼說道。他是一位德高望重的牧師,同時也是一位熱心的運動人士,和其他人一樣深諳阿拉巴馬州伯明罕市醜陋的一面。

夏德渥茲已經在這座城市勇敢對抗種族隔離七年,並為此付出了慘痛的代價。他的住處兩度遭到炸彈攻擊,也曾因夫妻倆試圖讓孩子們進入白人小學就讀,在校門外遭到棍棒與鐵鍊毆打,他的妻子甚至在這場殘暴的攻擊中受了刀傷。

伯明罕是阿拉巴馬州最大的城市,可能也是全國種族隔離與暴力歧視最嚴重的地方。這一帶的一萬一千名三K黨成員(Ku Klux Klan,編注:奉行白人至上主義運動和基督教恐怖主義的民間團體),與警方和市政府都有密切的聯繫。一九六一年,當地標榜種族主義的市政委員會乾脆投票通過關閉一百多座公園及兒童遊樂區,以避免這些地方開放種族融合。

更糟的是,自一九四○年代末期開始,已經有超過五十戶黑人住家遭到炸彈攻擊,而且沒有任何人為此被判刑。某個最常遭到攻擊的社區,甚至被當地人稱為「炸藥丘」(Dynamite Hill),他們也戲稱自己的城市為「炸彈城」(Bombingham)。金恩曾形容伯明罕是「全美種族關係最差的大城」。

就促進南方種族融合的目的而言,伯明罕絕對不是一個容易解決的目標,但金恩的團隊很清楚在這裡獲勝將有多大的效果,因此仍選擇在伯明罕打這場仗。一九六三年一月十日,金恩與十位同仁在喬治亞州多徹斯特(Dorchester)一個藏身處祕密舉行一場會談,為C計畫進行微調。

「C代表『對抗』(Confrontation)。」

這群運動人士在奧爾巴尼學到的第一個教訓,就是從一開始就得掌握先機。他們不再加入已經開始進行的運動。聚集在多徹斯特的這群人,包括金恩、他的左右手拉爾夫.亞伯納西(Ralph Abernathy)、非暴力抗爭訓練專家詹姆斯.勞森(James Lawson),以及起草下一場運動藍圖的懷亞特.沃克(Wyatt Walker),不僅選擇了伯明罕為目標,還訂立確切的時間表與特定的策略。非暴力抗爭以自發性知名,如同天氣般難以預測,人群隨時可能受憤怒驅策而突然走上街頭。C計畫的目標,不僅是推翻伯明罕的種族隔離,還必須展現不同的非暴力直接行動如何能在事前便受到統御,以達成最大的效果。

如同聚集於總部的將軍們在堆積如山的戰場地圖中構思戰略,這幾位領袖檢討了自己所能運用的所有策略,以及自己可能遭遇的所有障礙。沃克的計畫甚為縝密,就連對不同年齡層、不同體能的運動人士在走出C計畫的起點——第十六街浸信會教堂(Sixteenth Street Baptist Church)之後,需要多少時間才能到達伯明罕市中心各家實施種族隔離的午餐店,均暸若指掌。

C計畫分成四個階段:靜坐、抵制、群眾遊行,最後則是外來援軍湧入現場支援當地運動人士,終極目標是「結合媒體壓力、經濟抵制與擠滿監獄」來癱瘓整座城市。各階段以逐步加強運動力量為目標來規畫時間,以創造金恩所說的「四面楚歌的情勢」,讓種族隔離的「醜陋膿瘡」在世人眼前炸開。

C計畫雖然野心勃勃, 但也可能造成危險。惡名昭彰的「公牛」 康納(Eugene “Bull” Connor)二十五年來一直統轄著伯明罕警局。他是種族隔離的忠實信徒,決心不計一切代價對抗民權運動。兩年前的一九六一年春天,一群由白人與黑人運動人士組成的機車團體「自由騎士」(Freedom Riders),為了挑戰跨州公車線的非法種族隔離,騎遍整個南方。當他們在五月十四日來到伯明罕公車總站時,康納把當地的三K黨徒放了進來,這些人全都手持棒球棍、鐵管與鐵鍊,並與騎士們對峙十五分鐘,之後,康納才派出警察恢復秩序。這場失控的暴力衝突,造成七名無辜的旁觀者受傷入院。

當康納被問到警方為何這麼晚才趕到現場時,他回答他們原本在陪媽媽過母親節。結束多徹斯特這場密會時,金恩與眾人分享了一個理性的建議:「我們十一人評估了自己將面對的是什麼樣的敵人。我必須告訴大家,今天群聚於此的某些人可能無法活著看到這場運動結束。我希望大家都能將此納入考量。」

C計畫於一九六三年四月三日,也就是「B日」(B-Day)開始進行。六十五位由懷亞特.沃克召集、接受過金恩與詹姆斯.勞森關於非暴力抗爭指導的運動人士,分成五組,分頭前往伯明罕持續種族隔離的午餐店。起初的規畫是派出近三百位志願者,但最後只湊到六十五人。

不幸的是,絕大多數午餐店並沒有理會這些運動人士,而是直接關燈打烊。唯有一家布里特午餐店(Britt’s)報了警,二十一名運動人士因此被捕。情況在接下來的一週內都沒有好轉,入獄的志願者還不到一百名。同一時間,反對這場運動的人並不只有伯明罕的白人市民,有些黑人也不贊同。近期一場選舉將一位走溫和路線的市長送進了市政府,他承諾將改善種族關係與黑人市民的處境。為此,有人對C計畫的領導者們施壓,強迫他們取消行動,但這場運動仍頑固地持續了下去。夏德渥茲表示:「等了三百四十年,我們已經不想再等下去了。」

但就短期而言,他們的決心並沒有獲得相應的成果,這場運動到了四月十日就陷入了絕境。入獄的運動人士還不足一百五十名,參加教會夜間群眾集會的人愈來愈少,願意承擔風險在翌日被捕的人也愈來愈少。這場運動亟需全國性媒體的報導,但媒體對這件事似乎已經完全失去了興趣。

為了將這場熄火的運動劃上句點,「公牛」康納對金恩發出了禁令,禁止他參與任何示威行動。現在,他和其他一百三十二位被點名的人士,就連參加遊行也會被視為違抗法庭命令。情勢看來是如此黯淡,連金恩在事後回想時都坦承:「就連我們最熱心奉獻的領袖們,都被無助感壓得喘不過氣。」即使如此,金恩還是決定發起遊行,而且僅有五十名志願者加入。金恩不知道他被逮捕一事會對運動產生什麼樣的助力,但他還是決定走出去,並稱自己的決定是「宗教行動」。康納的手下逮捕了他們,並將金恩關進了以一張鐵板充當床鋪的牢房裡單獨監禁。

在這個昏暗「洞穴」的靜謐中,金恩無事可做,也無法做任何事。這位運動領袖歷經數個月來的密集計畫與徵召,試圖動員整個社群對抗種族隔離,如今被置身於完全的孤獨。唯一能做的,就是讀一讀偷偷送進來的報紙。他在報上讀到的顯然不是好消息,但《伯明罕報》(Birmingham News)上一篇白人神職人員指責這場示威「動機與時間都不對」的報導,讓他甚感憤怒。金恩不僅辯才無礙,同時也是個行動派,他立刻提起筆,開始在報紙上的空白處撰文,並以箭頭標明蜿蜒字句的走向。

金恩一下筆就停不下來。他以一個「超越時代、超越種族的普世性聲音」,開始陳述一個又一個世代的非裔在人生中所承受的侮辱、貧窮、仇恨、冷酷、痛苦、殘暴與謀殺性的暴力。金恩這封〈伯明罕監獄來鴻〉(Letter from Birmingham City Jail)如今被視為一個驚人力量的紀錄,為一場當時尚未獲得大眾支持的奮鬥,所做的意義深遠、扣人心弦的論述,其中許多金句至今仍不過時,例如:「任何地方的不公不義,都威脅著所有地方的公平正義。」「做正確的事的時機總是成熟的。」「被壓迫的人民,不堪永遠受壓迫。」

然而,這封信在當時沒能挽救C計畫。事實上,懷亞特.沃克在整個四月裡,都無法找到任何主流的報章雜誌願意刊登這封信。直到這場運動基本上已告結束的五月中旬,諸如《紐約郵報》(New York Post)或《大西洋月刊》(Atlantic Monthly)等主流媒體,才開始對它表達興趣,並將這封信公諸於世人眼前。C計畫倒是挽救了金恩的這封信,將它「從絕境中充滿希望的沉默呼喊,轉化成道德勝利的經典宣告」。但是,是什麼拯救了C計畫?領袖身陷囹圄、相關人士的熱忱消退殆盡,也不再有人對它感興趣,這下子還有誰能創造這場運動所需的「四面楚歌的情勢」?

孩子們要上場了。

