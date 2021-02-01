《團圓》小說選摘：那位阿姨實在太詭異了，我八字比較輕，沒辦法繼續待在那邊

文：王少杰

「嗯，好，再聯絡了——」

我掛斷電話，靠在椅背上呼了口氣。客廳牆上的時鐘指著九點四十八分。換句話說，我剛才電話講了超過半個鐘頭。

和我通話的是我大學時代的某位友人，他現在在臺北一家大型的律師事務所上班。我聯絡他，是為了下午鷹峰建設的事情。雖然現在還沒到需要請律師的程度，但我還是決定先通知對方一聲，他也說必要時會出手相助。

今天下午王毅鐸等人離去之後，我很快地查了一下，鷹峰建設成立於二〇一〇年十二月，做的大多是住宅大樓的建案，地點則以大臺北地區居多。據基隆本地一些媒體的報導，中山一路陳阿姨住的那一帶，因為鄰近旁邊都市更新的區域，北部許多建商似乎都想要插一手，而當中就屬鷹峰建設動作最快。陳阿姨從王毅鐸那裡聽到的說法是，鷹峰建設已經跟附近十多個住戶都協議好了，就剩她沒有點頭。

「他們什麼時候開始來找汝的？」我當時一邊查資料，一邊問陳阿姨。

「七月中來一回，八月底來一回，今仔日[1]是第三回矣。」

「他們有威脅汝，還是使用暴力否？」

「是無啦。他們每回來都一直講錢的逮事[2]，講到我都煩矣。」

「他們以後若是再來，汝就要跟我說一聲。我有熟識一個朋友在做律師，他們若來硬的，咱[3]就反擊回去。」

「逮事敢會搞到那種地步？」陳阿姨一聽我提到「律師」，有些不解。

「這很難講。」

「我房子就是無要賣，他們是可以怎樣？硬搶過去？」

「是不會到用搶的啦。」

我怕陳阿姨擔心，當時並沒有說太多。鷹峰建設現階段雖然還算「理性」，但接下來會發生什麼事誰也不敢說。尤其當今這個世道，官商勾結的醜聞屢見不鮮，到時候可能陳阿姨散個步回來，房子就被人夷為平地了。

晚上我陪陳阿姨吃完飯，大概八點鐘的時候搭車回家。一路上，我除了想著鷹峰建設的事情外，腦中也一直浮現這兩個多月來，我到陳阿姨家中幫忙的點點滴滴。我從二十二歲出社會後開始當志工，照顧過的長輩大概二十多個，而這陣子我之所以會到陳阿姨這裡來幫忙，是因為五月中一次和志工基金會的人聚餐，席間有人提到有一位住在火車站附近的阿姨脾氣相當古怪，每個去她那裡幫忙的志工，都做不到兩個禮拜就撐不下去。

我當時聽了有些好奇，一問之下，一個二十多歲，當天也在現場的男性志工，說他三月到那位阿姨家幫忙，第一天因為不小心打破一個碗，就被對方轟了出來。然而因為是自己不對，那位志工也沒有埋怨什麼，隔了一個禮拜，他在百貨公司買了一組碗盤過去要給那位阿姨賠罪，誰曉得對方卻像失了魂似的，一整個下午都自己一個人坐在客廳的藤椅上，一句話也沒有說，末了等那位志工要回去了，對方才終於開口，指了指他擺在桌上的碗盤組，說自己不需要，要他帶走。

「然後呢？」我看那位志工一臉尷尬，好奇問道。

「然後就沒有然後啦，」那位志工聳了聳肩，如釋重負般的呼了口氣，「我回來就說那位阿姨實在太詭異了，我八字比較輕，沒辦法繼續待在那邊。」

那位志工說完，有的人笑了，有的人則是點了點頭，一副感同身受的表情。

「怎樣？妳想去那位阿姨那邊試試看嗎？」那位志工問我。

「可以啊，我這陣子在幫忙的那個老爺爺，他家人下個月要把他接到南部住，我也正好空閒了下來。」

就這樣，當天聚餐結束，我到志工基金會位於信義區的辦公室，調了那位阿姨的資料來看。我也是在那時候，才知道那位大家避之唯恐不及的阿姨，原來姓陳，名字叫做秋琴，明年二月就要滿六十歲了。負責安排志工的是一位四十多歲的男性，他很好奇我為什麼會想要調陳阿姨的資料看，我於是把稍早聚餐聽到的話說了一遍。說老實話，我本來期待負責人聽了，至少會幫我那時候還不認識的陳阿姨平反一下，沒想到對方卻是面有難色，好像他也無從辯解一般。

「所以他們說的那些事都是真的？」

「是啊，」負責人看著電腦上的資料，猶疑了半晌才又開口，「不過這位陳阿姨也是有苦衷的，聽說她經歷過很多事情。」

「什麼意思？」

負責人呼了口氣，從筆筒抽出一支原子筆，在手腕上作勢劃了一下。

「自殺？」

「嗯，聽附近鄰居說的。」

「原因是？」

「這就不清楚了。」負責人把原子筆放回筆筒裡。「怎樣？妳還想去嗎？」

「現在是誰在陳阿姨那裡幫忙？」

「消息傳得快，從四月起就沒有人想去了。」

「這樣啊。」

我又看了電腦螢幕一眼。上頭是非常簡單的表格，姓名欄寫著「陳秋琴」，出生年月日寫著「民國四十六年二月二十六日生」，再加上電話地址等等的基本資料，彷彿一張表就是一個人的全部了。

那天我跟負責人又聊了一會兒，問了一些陳阿姨的事情，離去前就決定了下來。由於我六月公司有個大案子比較忙，於是就暫定七月初開始到陳阿姨那裡幫忙。我到現在還記得，我第一次到陳阿姨家的那個週末，是個萬里無雲的大晴天，馬路上的柏油映著炙熱的陽光，好像快要融化了似的，踩上去有種微微陷下去的錯覺。我按著基金會給我的地址，沿著中山一路走下去，大約一點出頭抵達陳阿姨家門口時，只見陳阿姨家對開的兩扇鐵門，一扇闔起來，另一扇則是虛掩著。我怕搞錯人家，再一次看了一眼手中的地址，確認無誤後，輕輕地敲了敲門。

「有人在否？」

我朝屋內喊了一聲，沒有回應，於是我便逕自把門稍稍推開，只見客廳裡悄無聲息，沒有開燈，藉由一旁鐵窗外照射進來的陽光，還有客廳後方神明桌上紅晃晃的燈火，我才看見客廳角落的藤椅上坐著一個婦人。那是我第一次看見陳阿姨，一瞬間我以為自己來錯地方了。基金會的資料上，陳阿姨明年才滿六十歲，可是當時我眼前的那位婦人，一半的頭髮已經花白了，臉上更是布滿了深淺不一的皺紋，看上去好像是位七、八十歲的老人一般。

不過這還不是最讓我吃驚的地方。當時我打了聲招呼，一面往陳阿姨身旁走去，然而陳阿姨兩隻眼睛卻像定住了一般，一直看著半空中的某一點，連我走到她身旁都沒有發覺。那不是一雙有生命的眼珠，我當下心裡這麼想著。一般人的眼睛是有光澤、有靈魂的，可是陳阿姨那一雙混濁的眼珠子，卻像是用木頭削出來的球體一般，粗糙、乾燥、沒有神經，彷彿連淚水也擠不出來似的。我覺得我沒辦法一直看著陳阿姨的那雙眼睛，於是不自覺地把視線往下移去，也就在這時，我看到了那道橫亙在陳阿姨左手手腕上，七、八公分長，微微浮起的暗紅色疤痕。

「阿姨，」我輕聲喚道，「我是基金會的志工，我叫阿芬。」

「阿平？」

陳阿姨猛地抬起頭來，說了一個我不知道的名字。我有些嚇到了，因為就在剛才那一瞬間，陳阿姨本來如死水一般的眼睛，竟然起了波瀾，然而一看到眼前站的人是我，立刻又黯淡了下去。

「汝是基金會的人？」陳阿姨聲音有些虛弱地問道。

「嗯，我叫阿芬。」我說。

「阿芬啊——」

陳阿姨一邊唸著我的名字，一邊撐著藤椅的扶手站起身來，往廚房走去。

「汝中午還沒吃？」我看陳阿姨從冰箱裡拿出一盤剩菜。

「嘿啊。」

「我去買給汝吃，莫吃剩的。」

「無要緊啦。」

陳阿姨說完，把剩菜拿去微波加熱了一會兒，就自己坐在飯桌前吃了起來。盤子裡只有一撮青菜、兩片肉、配上一些已經乾掉的白飯，看起來不是那麼容易下嚥，可是陳阿姨卻還是大口大口的吃下去，彷彿沒有在品嘗味道，而是單純的在「進食」而已。我當時問陳阿姨，她的三餐常這樣子吃嗎，陳阿姨想了一下才點了點頭，好像她也忘記了自己過的是什麼樣的日子似的。

[1]今仔日：今天

[2]逮事：事情

[3]咱：我們（包含聽話方）

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書籍介紹

《團圓》，尖端出版

作者：王少杰

【作者介紹】

基隆人。喜歡推理的理性、小說的感性，於是開始創作推理小說。作品獲2012年文化部優良電影劇本徵選佳作獎；獲第13屆臺灣推理作家協會徵文獎首獎。現為臺灣推理作家協會成員。

【本書特色】

臺灣推理作家協會徵文獎首獎得主王少杰最新作品

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航