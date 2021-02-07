《每天都用得上的生活中醫》：解決便秘問題一定要分清寒熱虛實，千萬不要一便秘就吃瀉藥

文：文泉杰（文小叔）

便秘同樣是難言之隱

據說世界上有超過十億的人正在忍受便秘的痛苦，由於飲食與生活習慣的巨變，比如熬夜、久坐，便秘的人愈來愈多。

開句玩笑話，你不是在便秘，就是在便秘的路上。

各位都聽過「十男九痔」這句俗語吧，這讓人煩惱不堪的難言之隱多數是便秘引發的。

便秘這種痛叫作拉不出來的痛，如今這種痛已經波及兒童了。二十年前的中國寶寶吃得很簡單，便便也很正常，香蕉狀的。現在的寶寶天天喝牛奶，吃各種垃圾食品，而且無肉不歡，導致寶寶的便便多數都有問題。媽媽們經常諮詢文小叔，我家寶寶大便乾硬吃點什麼好？

要想健康長壽，腸中必清。所以對於排便這件事大家絕對馬虎不得。

下面我們先弄明白到底什麼樣的情況才算便秘。

有人說一天不拉就是便秘，文小叔對此不敢苟同，如果兩天一次，有規律，大便成形，排便酣暢淋漓，那麼好，此人完全沒有問題，絕對不是便秘。

真正的便秘並不是以天為標準，最大的標準是什麼？

是排便的過程！如果你排便的過程非常不爽，哪怕你天天排便或者一天排便幾次都是便秘，比如你一天排便三次，每次都那麼一丁點兒，這就是便秘。通常來說早上起床排便最好，因為早上五點到七點剛好是大腸經當令的時候。但是，早上沒有排便的習慣也不要慌，只要你大便通暢，有規律，任何時段排便都可以！

解決便秘問題一定要分清寒熱虛實，千萬不要一便秘就吃瀉藥，不然你會愈治愈壞，南轅北轍。

總的來說，便秘分為兩大類，第一種是實秘，第二種是虛秘。

首先我們來解決實秘的問題，對於實秘通常都有以下特點：這種人面紅耳赤，口舌生瘡，渾身燥熱，舌苔黃厚，無肉不歡。

對於實秘，張仲景給出調理方，即調胃承氣湯：大黃十二克（酒洗）、炙甘草六克、芒硝九克。

這是張仲景治療實秘藥力最輕的一個方子，張仲景治病是很謹慎的，能夠用輕藥治好病絕不用猛藥，因為猛藥治病會傷身。

光看調胃承氣湯的名字就知道了，這是一個調理脾胃虛弱導致的實秘的方子，也就是說脾胃運化不利，大便在腸道堵住了，好幾日下不來，但又堵得不是很嚴重，用手一按腹部不硬也不痛，就用這個調胃承氣湯。

很簡單的方子，三味藥，大黃苦寒，藥力很猛，是一位走而不守的將軍，能夠將堵塞在腸道的垃圾統統清理出去。芒硝則是大黃的幫手，芒硝是鹹寒的，鹹能夠軟堅散結，也就是說芒硝先把乾硬的大便變軟了，然後大黃再發力，將大便變軟排出。

但是，如果用了這個方子排便還是很吃力的話，那說明你的實秘比較嚴重了，不慌，張仲景又給出了第二個方子，即小承氣湯：大黃十二克（酒洗）、厚朴六克（炙，去皮）、枳實九克（炙）。

這個方子名稱前面加了一個小字，說明這個方子還是有所收斂，後面還有更猛的呢。那什麼時候用這個小承氣湯呢？就是腹滿，大便不通，肚子摸上去鼓鼓的，按上去會痛。

記住哦，不按不痛，一按就痛，這樣的便秘就可以用小承氣湯。

小承氣湯與調胃承氣湯相比就是把炙甘草去掉了，加入了枳實，因為炙甘草是補脾救津液的，但是現在的便秘很嚴重了，就先不考慮補脾胃了，先以祛邪為主，把大便通了再說。

這個枳實可以通利九竅，可以破氣理氣，有一股強大的推動力，這股力量是往下走的，所以能夠協助大黃把宿便排出去。

如果你用了小承氣湯大便還是不通，說明你的便秘已經達到最嚴重的程度了，可能有六七天都不大便了，肚子硬梆梆的，不按都痛。這個時候，張仲景給出方子，即大承氣湯：大黃十二克、厚朴十五克、枳實十二克、芒硝九克。

大承氣湯是張仲景治療便秘最猛的一個方子，一般情況下不用，也很少有人便秘到如此程度，如果到了這種程度，腸癌可能要找上門了。

大承氣湯是小承氣湯的升級版、加強版，加了一味行氣的藥——厚朴，它協助枳實更好更快地破掉鬱結在腸道的邪氣，因為如果氣不往下走，老堵在腸道，大便就不會下來。

請各位記住，張仲景的三個治療便秘的方子：調胃承氣湯、小承氣湯、大承氣湯，一個比一個藥力猛。這三個方子的區別就是：如果便秘不嚴重，腹部還是軟的，按下去也不痛，就用調胃承氣湯；如果腹部脹滿，不按不痛，按下去痛，就用小承氣湯；如果不按就痛，就用大承氣湯。

下面再來說說虛秘。虛秘又有陰虛便秘、氣虛便秘、陽虛便秘之分。

陰虛便秘，就是體內的津液不足了，腸道缺乏津液的滋潤，大便就變乾了，腸道也失去了蠕動力，這種便秘也不是沒有大便，而是每次大便就一點點，像羊屎蛋兒一樣。

文小叔曾經有一個女鄰居，五十歲上下，脾氣暴躁，無辣不歡，天天為便秘煩惱不已，有時候一周才上一次廁所。各種通便的藥都吃了，甘油球也用上了，咖啡灌腸也用上了，症狀依舊如初。

有一回女鄰居跟文小叔閒聊，向我描述她的具體症狀，大便乾硬像羊屎蛋兒一樣，顏色黑不溜秋，使勁掙扎才拉出一點。平時還有五心煩熱、入睡困難、盜汗、口渴等症狀。

文小叔聽了後認為女鄰居是陰虛便秘，建議用張仲景的方子麻仁丸：火麻仁、芍藥、枳實、大黃、厚朴、杏仁。

各位看到沒有，這個方子就有張仲景承氣湯的影子，不過這個方子的主藥是火麻仁，火麻仁可以潤腸通便，有一股油性，杏仁也能夠潤滑腸道，芍藥是清熱的，雖然是虛秘，但只要是便秘久了或多或少都有些熱。

女鄰居將信將疑，買了三盒麻仁丸，吃了，症狀改善了很多，便意開始增多了，要知道她以前根本沒有便意，似乎腸子被凍結了一樣。文小叔又建議她平時多吃一些滋陰潤燥之物，如黑芝麻、黑豆、黑木耳、銀耳等，尤其是九蒸九曬黑芝麻丸，這個治療陰虛便秘效果較好。

這個麻仁丸很出名，很多藥店都有中成藥賣，小叔在這裡就不寫劑量了。

有一種便秘肚子發涼，腹中冷痛，大便艱澀、黏黏糊糊的，這叫陽虛便秘。

這樣的人多為陽虛體質，非常怕冷，手足冰涼，喜歡喝熱水，小便清長，舌苔白厚。

為了讓大家更好地理解冷秘這個概念，文小叔打個比方。一條河流要流動起來，是需要一定溫度的，零度以下就結冰了。這冷秘就好比結了冰的河水。怎麼辦呢？溫陽化水。所以，陽虛便秘需要多吃溫陽通便的食物，比如羊肉燉蘿蔔、當歸燉烏骨雞湯等。

有一味藥叫肉蓯蓉，是專門治療陽虛便秘的，大家可以試一下。

有一種便秘大便不乾，只是沒有力氣排出來，如廁後臉色發白，非常疲勞，像打了一場仗似的，這叫氣虛便秘。

這樣的人平時就沒有多少食欲，說話的聲音很小，老喜歡躺著。仍以河流為例，河水要流動除了河床暢通無阻外，還需要一定的力量。這力量就好比我們身體裡的氣，如果沒有氣的推動，大便怎麼能下得來呢？

這樣的人你吃多少蔬菜水果都沒用，反而會加重症狀。

如何調理？益氣通便才是王道。把氣補足了就妥了。小米加入黃耆，等於中成藥補中益氣丸。小米不僅能緩解便秘，還能調理腹瀉，大補氣血，是個食療的寶貝。還有一個方法，如廁時，深呼吸一口氣，可以幫助你推動大便下行，大家不妨一試。

問題來了，有人問，特殊人群比如太小的寶寶、孕婦不適合吃藥，便秘了怎麼辦呢？

不急，中醫也有辦法，下面兩種辦法，無論你是哪種便秘都可以用！第二種很適合孕婦和寶寶。

第一種：揉腹法

我們的大腸、小腸真的是柔腸百轉、九曲回腸，這麼多彎彎繞繞太容易堵了，所以我們要給大腸、小腸一股活力，讓腸道裡面的氣血流暢起來。

哪些人需要揉腹？首先是便秘的人，必須要堅持；其次是久坐不動的人；再次是大魚大肉吃多了大腹便便的人；最後是腹部比較硬，一按就痛，能夠摸到很多可以移動的痞塊的人，這可是癌症最喜歡的溫床，一定要把這些痞塊揉開了。

一個美好的腹部是什麼樣子的呢？雖然沒有棉花那麼柔軟，但它一定是柔軟的、富有彈性的、按下去不痛的、摸上去溫熱的。如果摸上去硬邦邦的，用力按很痛說明你的腹部有太多垃圾了，必須要排出去了。

揉腹怎麼揉？你可以躺在床上揉，也可以站著揉，或者坐在沙發上一邊看電視一邊揉。順時針方向，揉三十六下，然後再從胸口往下推，此為一個迴圈。

第二種：蜜煎導法

這個方法適合孕婦以及不能吃藥的寶寶。

蜜煎導法也是醫聖張仲景發明的。

說這個蜜煎導法之前，我們先來說說現在很多人都在用的通便神器——甘油球。

很多人第一次使用這個甘油球時都會驚呼：這個太好使、太方便了！可是，你知道嗎？好使的背後是什麼？甘油球背後的真相是什麼？甘油球的真相就是一種瀉藥，只不過這種瀉藥不是內服，而是外用的。

甘油球的主要成分是甘油，這種物質有一種特別的高滲作用，可以讓腸道吸收更多的水分，從而軟化大便，刺激腸道排出宿便。甘油球是刺激性的外用瀉藥，有嚴重的依賴性，第一次好使，第二次就不好使了，往後愈來愈不好使，最後徹底無效，無效的同時，你的便秘會更加嚴重。

再來說蜜煎導法。

先用一個勺子，鍋也可以，必須能夠受熱的，把蜂蜜放進鍋裡加熱，等到蜂蜜變稠時，關火，稍微冷卻一下把蜂蜜搓成手指大小，等蜂蜜完全冷卻變硬後小心塞進肛門，用手捂一會兒，一會兒大便就會如約而至。

這個蜜煎導法，媽媽們一定要學一學，特別適合寶寶的便秘，大便燥結在肛門下不來，又不能吃藥，這個時候蜜煎導法就可以大顯身手了。

書籍介紹

本文摘錄自《每天都用得上的生活中醫：感冒、失眠、身體虛、四季養生、趕不走的小毛病……你的日常生活大小事，原來藏在中醫藥文化的傳承裡》，如果出版

作者：文泉杰（文小叔）

我們的生活，藏在中醫藥文化的傳承裡

冬吃蘿蔔夏吃薑、晚上11點以前要入眠，補腎要吃芝麻和黑豆，補陽要曬後背、感冒要先問是熱感還是著涼……。這些生活中我們行之有年，卻不知其所以然的健康常識，其實全藏在中醫藥文化的傳承裡。

文小叔告訴你生活中，中醫藥文化的來龍去脈

擁有百萬粉絲的中醫藥自媒體「文小叔說」作者，用如同和家人朋友聊天般的語調娓娓告訴你日常生活中一定需要的中醫常識，和背後的來龍去脈。

解答你知其然卻不知所以然的中醫保健問題

為什麼感冒要喝薑湯？生薑該去皮或留皮？

什麼是風寒感冒？什麼是風熱感冒？如何在初起之時就化為無形？

古人說消暑要去濕，所以要喝綠豆湯吃西瓜，但為什麼消暑要去濕？

黃耆補氣、提高免疫力，所以感冒喝黃耆水是正確的嗎？

中醫說腎虛會失眠，西醫說腎管水份代謝，為什麼腎虛和失眠有關係？

中醫說虛有陰虛、陽虛、氣虛、血虛，都是虛，但有哪裡不一樣？

為什麼說經期不要吃冰？經期吃冰會引發什麼問題？

俗話說冬吃蘿蔔夏吃薑？為什麼反而夏天要吃溫熱的食物，冬天要吃清熱的食物？

為什麼名醫張仲景說桂枝湯是群方之首？它有什麼功效？

排毒有濕毒、寒毒、血毒、氣毒、食毒，這些毒要怎麼排？

為什麼說肝腎同源？眼睛不好，為什麼和腎有關係？

從瞭解五行到觀察自然，從觀察自然到瞭解醫理，從瞭解醫理到解讀名方，

教你從本質上認識我們的身體和疾病，並學會用中醫的方法預防和調理。

是一本你一定用得上的中醫書。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬