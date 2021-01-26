防疫泡泡裡的演唱會：搖滾樂團The Flaming Lips的創舉，會是音樂演出未來的出路嗎？

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情衝擊全世界的日常生活，許多現場的表演活動更隨之取消，不過成軍40年的老牌搖滾樂團「烈火紅唇」（The Flaming Lips）近日成功在美國舉行演唱會，無論樂手、歌迷皆待在透明塑膠的「防疫泡泡」內，因為他們認為，疫情持續，但總該有辦法解決困難；這樣的演唱會是怎麼做到的？這有可能成為未來新型態的演出方式嗎？

在泡泡中的演唱會如何進行？

《BBC》報導，演場會中，觀眾區域被切割成10x10的社交距離空間，在每個框框中放1個泡泡。充氣後的泡泡內部，氧氣最多可以容納2到3人觀看約1小時的表演，並且泡泡內有高頻喇叭、水、毛巾、電池電風扇裝置和拉鍊。另外還有1個「我要尿尿／我好熱」的標誌。如果觀眾在表演過程中需要如廁，在工作人員護送下，戴好口罩前往廁所。

本次演出的攝影師Nathan Poppe也提到，因為觀眾被關在泡泡裡，拍手聲音傳不到舞台上，所以人們如果要表達興奮開心的情緒，「就用力敲敲泡泡的頂端。」

This is just four photos of space bubbles. pic.twitter.com/hiZYKMTI4s — Nathan Poppe (@NathanPoppe) January 24, 2021

至於散場怎麼辦？所有被關在泡泡中的人，一起慢慢地手腳並用把泡泡推到到出口處，才能拉下拉鍊。雖然必須就著透明的泡泡塑膠膜觀看表演；但這樣的舞台設計，能讓觀眾聽到完整的現場音樂，並全程保持社交距離。

《聯合報》報導，這場演出原訂去年12月舉行，不料耶誕節前奧克拉荷馬市的確診激增，導致演出延期。烈火紅唇去年6月在科貝爾（Stephen Colbert）深夜秀中首次提出「太空泡泡」演唱會的點子，並於10月進行現場測試。之前幾場演出中，可以看到過程中，人在泡泡中的主唱柯內甚至會「滾下台」，隔著泡泡和觀眾互動、擊掌，和觀眾一起大合唱，然後再透過泡泡「滾回台上」繼續表演，而所有的樂手也都在泡泡中如常演奏樂器。

柯內去年曾在娛樂媒體《TMZ》上解釋，若想進行類似的演唱會，需要空下大量場地，以便歌迷進入泡泡之前，還是可以保持社交距離，這個過程需要約20分鐘，另外「太空泡泡」中得有足夠氧氣，讓至少3人度過70分鐘。柯內指出：「我認為這是新常態，您可以選擇是否去看現場演出，但我認為我們能解決這問題。」

泡泡可以有效防疫嗎？

《CBS News》報導，演出結束後， 每個泡泡都要用約600ml的70％酒精清洗消毒，再用吹風機吹乾直到所有液體蒸發，然後由清潔人員徹底擦過。清潔人員必須穿著全套的防護衣物和面罩。 每次演出後，全面的清潔消毒工作將徹底進行，過程非常繁複。

《紐約時報》報導， 波士頓大學公共衛生學院院長桑德羅（Sandro Galea）博士表示，從傳染病傳播的角度來看，沒有證據證明這些泡泡的防疫功效或是無效。病毒的傳播控制取決於良好的空氣流通和過濾。理論上，如果空氣過濾效果良好，保護性屏障可以減少傳播的風險，但除非有進一步的評估，「否則我現在不願意在泡泡中參加音樂會。」

大學環境健康科學副教授理查（Richard E. Peltier）則表示，如果泡泡中充滿過濾後的空氣，可以幫助減少「傳染源」的暴露，但也可能導致氣泡內部二氧化碳含量升高。他 建議是在泡泡中增加1個小型的二氧化碳感測器。 儘管它們並不一定是最精確的，但應該足以告訴觀眾該休息一下， 然後再回到安全享受音樂的狀態。

創作者：如果疫情不結束，我們會繼續尋找新型態的演出

《轉角國際》報導，烈火紅唇是成軍將近40年的另類搖滾樂團，以迷幻的編曲風格、誇張的現場表演、以及充滿詩意的歌詞吸引歌迷。他們本來就很擅長結合各種奇幻藝術裝置例如LED燈藤蔓、整片氣球海、彩虹橋進行表演。柯內更曾把自己裝進太空球跳下台人體衝浪、或戴著天使翅膀騎彩虹獨角獸唱歌。

遭遇2020年疫情，他們熱愛的太空球剛好成為再適合不過的表演形式。於是他們決定把整個手法擴大，讓每個觀眾都裝進泡泡，「這樣的表演方式比他們去雜貨店還安全。」柯內自信地說。他早在去年3月就在個人的Instagram上公開自己的構想草圖，並持續克服各種技術上的困難。

《Daily mail》報導，去年12月， 柯內 向《 UPROXX》 講述了樂隊如何享受他們一直在進行的新型表演，並指出，如果這種流行病不會很快結束，將會出現更多的泡泡秀，「 有很多細節還需要釐清，如果這件事（指疫情）在幾週後結束怎麼辦？但是，如果繼續下去，我們就會繼續前進。」

這位創作者還介紹了他和他的團隊夥伴們如何適應流行病帶來的變化，並表示他開始欣賞進入他生活的簡單性：「 習慣一點點調整，人就可以適應無事可做的生活，就是在家做飯，看電視。過去我們可能都 沒有意識到這些例行公事的價值。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡