伊斯蘭世界女權運動，在社群媒體掀起「價值同盟」的平權革命

文：周雅琥

2021年1月3日，伊朗婦女暨家庭事務副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）在推特上宣布，伊朗政府在經過數百小時的專家鑑定後，批准了《維護婦女尊嚴與婦女免受暴力侵害法案》。這項具有標誌性的婦女權益法案，歷經近十年的起草、撰寫與審議，終於在今（2021）年年初拍板通過，無疑是伊朗乃至整個伊斯蘭世界中女性權益保障的重大進展。

回溯這項法案的立法過程，早在伊朗前總統馬哈茂德（Mahmoud Ahmadinejad）執政期間（2005－2013），政府就起草了一項保護婦女免受暴力的法案，但並未送至議會審查。直至羅哈尼（Hassan Rouhani）總統於2013年當選，由時任婦女暨家庭事務副總統莫拉瓦迪（Shahindokht Molaverdi）與繼任副總統埃卜特卡爾接力完成法案，在2019年9月由司法機構完成審查，並在2020年1月初由內閣通過。

草案接著送往議會進行投票，再交由法學與宗教專家組成的憲法監護委員會審理。然而，2020年5月下旬，年僅14歲的伊朗女孩阿什拉菲（Romina Ashrafi）因私奔而慘遭父親「榮譽謀殺」，引發伊朗社會譁然。該事件使伊朗迅速通過《兒童與青少年保護法》，也加快《維護婦女尊嚴與婦女免受暴力侵害法案》的通過。

社群媒體蓬勃發展，成為伊斯蘭女權運動發聲的重要管道

數十年以來，眾多伊朗女性自發性參與各項女權運動，試圖在國內發起改革以追求屬於自己的權利。除了實體運動外，伊朗活動者也利用社群媒體發起各式各樣的社群媒體運動，致力於讓全世界都能看見並響應。

例如自2014年起，伊朗記者艾林賈德（Masih Alinejad）在Facebook創立粉絲專頁「My Stealthy Freedom」，鼓勵伊朗婦女脫下頭巾，並將照片上傳至社群網路，抗議伊朗強制規範伊斯蘭婦女服裝法規，並支持伊朗婦女自行選擇是否攜帶頭巾的自由。2017年，「My Stealthy Freedom」再度發起 #whitewednesdays活動，鼓勵願意攜帶頭巾的婦女，在星期三穿著白色服飾上傳照片。

而伊斯蘭世界的其他國家似乎也因為網路的力量，開始更勇於在公開平台上發聲，捍衛自己的權利，而2020年的社群媒體，也成為這些社會運動擴散消息的主要管道，透過社群媒體的易擴散性與使用者的高參與度，讓不同地區的議題快速的在世界中引起討論。

以下列舉出於2020年間在社群媒體中發酵，以及討論度較高的伊斯蘭國家女權社群運動，一窺這些社群運動的擴散管道與原因。

2020年於伊斯蘭世界發酵的社群運動

伊朗

社群運動使用hashtag：نه-یعنی-نه#（不要就是不要）、نه-به-تجاوز#（勿性侵）、سکوت_نکنیم #（別沈默）

2020年8月初，一個推特帳號發布了教導男性如何迅速誘騙女性與之發生性行為的貼文。雖然該帳號在短時間內因受到抨擊而遭停用，網路討論聲量卻仍然繼續增加。伊朗前記者奧瑪塔莉（Sara Omatali）於八月中在推特上公開指控伊朗之名畫家安達斯魯（Aydin Aghdashloo）曾試圖侵犯她，隨後也出現多名其他受害者匿名指控。

多名婦女於社群媒體指控遭到同一名加害者灌醉後性侵。許多人使用：نه-یعنی-نه#（不要就是不要）、نه-به-تجاوز#（勿性侵）、سکوت_نکنیم #（別沈默）等標籤反對性侵害，並鼓勵受害者為自己發聲。

也有女性、甚至男性受害者在推特上分享自己遭侵犯的經歷，呼籲國內外應有更多討論，迫使政府作出表態並公開支持相關活動。婦女暨家庭事務副總統埃卜特卡爾亦公開支持該活動，表示政府正積極審理保護婦女法案。

阿富汗

社群運動使用hashtag： نامم کجاست#（我的名字在何處）、#Whereismyname

阿富汗傳統觀念認為女性不該對外透露姓名。傳統上不但結婚喜帖與墓碑上常不見女性姓名，法律亦規範新生嬰兒身分證上僅能註記父親的名字。

2017年7月，阿富汗女性奧斯曼尼（Laleh Osmany）在社群媒體上發起活動，為當地婦女爭取遭剝奪基本權利。許多婦女在Twitter與Facebook上使用標籤نامم کجاست#（我的名字在何處）與#Whereismyname，也有婦女用自己的名字與母親的名字自我介紹。

透過社群媒體的擴散與群眾輿論的支持，該活動受到多位阿富汗名人與國會議員的響應，但亦遭部分保守民眾反對，表示此舉將破壞傳統價值觀與損害婦女家族榮耀。歷經三年的倡議，阿富汗在去（2020）年九月經由總統《人口登記法》法律修正案，使母親姓名得以註記於嬰兒身分證上。

沙烏地阿拉伯

社群運動使用hashtag：ليش_ما_بلغت#（為何我不舉報）اسقاط_بقايا_الولايه# （結束監護權系統）إغلاق_دار_الرعاية_مطلب# （結束監護權系統）

2020年四月初，一群沙烏地婦女在推特上使用標籤ليش_ما_بلغت#（為何我不舉報），講述自身遭受性騷擾的經歷，以及不願向當局舉報這些侵犯行為的原因，包括對處理家庭暴力案件當局缺乏信心、對強迫進入照護之家的恐懼、以及深根蒂固的傳統觀念，並以標籤اسقاط_بقايا_الولايه#（結束監護權系統）要求廢除歧視性的男性監護制度。

在沙烏地成立已久的照護之家，收容7到30歲的女性。它原用於保護婦女免受潛在暴力侵害，但同時也已成為壓迫婦女與強迫婦女​​服從男性命令的工具。婦女若未獲得男性監護人同意而離家，包括因受暴力而逃家，將被關進照護之家，且未經監護人同意不得釋放。

2020年七月中，沙烏地一項法院裁定，判決成年且心智健全的婦女獨自生活並不違法。沙烏地婦女再次使用標籤إغلاق_دار_الرعاية_مطلب#（關閉照護之家），記錄婦女在照護之家中所受的虐待與苦難，要求政府關閉不人道的照護機構。

土耳其

社群運動使用hashtag：#BlackAndWhiteChallenge、#IstanbulSozlesmesiYasatir

社群運動起因為27歲的土耳其女大生居爾特金（Pınar Gültekin），於2020年七月下旬遭前男友阿夫西（Cemal Metin Avcı）無情殺害。32歲已婚的阿夫西向居爾特金提出復合遭拒，因而將其殺害，焚屍後再用混凝土覆蓋，企圖毀屍滅跡。居爾特金最終在7月21日發現陳屍於土耳其南部的穆拉省。

土耳其當地因此爆發大規模遊行運動，民眾亦在Instagram（主要平台）、Facebook與Twitter貼上黑白照片，使用#kadınaşiddetehayır（勿暴力侵害婦女）、#BlackAndWhiteChallenge、#womensupportingwomen與#ChallengeAccepted標籤，反對國內層出不窮的殺害女性與對婦女施加暴力等行為。

眾多土耳其女星與社群影響者在社群媒體上參加，隨著活動進一步擴大，各國知名女星亦共同響應，使其從單一國家社群活動發酵成全球活動。

另外，土耳其於2011年成為首個批准《伊斯坦堡公約》的國家，並制定國內法《保護家庭和預防暴力侵害婦女行為法》，然至今仍未能有效實施。而土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）去年突然呼籲執政黨退出防止婦女遭受暴力的《伊斯坦堡公約》，引發土耳其婦女強烈不滿。

保守派聲稱該公約摧毀了傳統家庭結構，並擴大LGBT群體的權利；但亦有不少民眾認為其使婦女權益受到保障，貿然退出將使女性再度暴露於危險之中，並以標籤#IstanbulSozlesmesiYasatir來表示反對。由於社群運動的發酵與民眾強烈抗議，土耳其政府在八月決定暫時延後退出公約。

埃及

社群運動使用hashtag：@assaultpolice(Instagram)、@gangrapistsofcairo(Instagram)、جريمة_الفيرمونت#(費爾蒙犯罪)、#FairmontIncident

2020年七月初，名為@assaultpolice的帳號在Instagram上成立，張貼對21歲埃及男性薩基（Ahmed Bassam Zaki）的指控，並匿名收集來自其他受害者證據。多名婦女控訴該名男性利用社群媒體聯繫多名女性，並對其性騷擾、毆打、勒索，或性侵。部分受害者在案發當時甚至未成年。

對此，埃及政府於7月8日通過匿名法案，規範受害者身份僅能依據要求向法院與被告透露，使受害者能以匿名身份報案。而該嫌犯也在事件爆發後旋即遭捕。同時，埃及最高宗教權威機構愛資哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）也發布一項譴責性騷擾的聲明，宣布女性穿著永遠不能作為攻擊的理由。

同年7月底，@assaultpolice再度舉發一起2014年六名男子在旅館對一名女性性侵的事件。Twitter上有眾多相關貼文使用جريمة_الفيرمونت#與#FairmontIncident，呼籲政府逮捕嫌犯，更有多位婦女也出面訴說自己遭性騷擾與性侵的經歷。Instagram上也有新帳號@gangrapistsofcairo創立，針對飯店性侵事件持續進行起底與追蹤。

然而，埃及當局對九名嫌犯發出逮捕令的同時，亦拘捕六名證人。男女證人除了被迫進行陰道與肛門檢查外，還遭控「違反埃及家庭價值觀」，「破壞埃及公共形象」和「放蕩」。

2020年12月，開羅經濟法院判薩基入獄三年，並將濫用社群媒體的民事訴訟案轉往關負責單位，開羅刑事法院將於1月審理性侵等罪狀。截至目前為止，飯店性侵事件中的九名嫌疑犯中，有五人落網，另外四名仍逃逸國外。而六名證人中，有三名證人成功獲釋，但另外三名仍遭拘留。

從社群媒體擴散，看伊斯蘭世界女權運動推廣中興起的價值同盟

隨著伊斯蘭女性對於自身權利的覺醒，以及數十年間無數活動家與倡議者的犧牲努力，一股嶄新的風潮似乎慢慢在伊斯蘭世界蔓延開來。伊朗婦女開始自行決定是否帶上面紗與頭巾；埃及性暴力受害者勇敢為自己發聲；沙烏地阿拉伯在2018年6月廢除禁止女性開車法令；阿富汗也在去年九月決定修法，取消嬰兒身分證僅能註記父親姓名的規定。

以上的例子都可以展現出，當這些女性得知自己的言論在網路世界中可以不被打壓，她們也會更願意走出傳統家庭與教條的枷鎖，勇敢站出來為女性發聲，甚至也有更多男性開始決定聲援自己的母親、姐妹、妻女與女性友人。

社群網路為當今社會創造許多共同討論的空間，促使不同意見與觀點交流，並且讓大眾了解、甚至增加參與各種議題的可能性。

這群伊斯蘭網路活動家，利用社群網路快速擴散資訊與打破國界障礙的特性，發起一次又一次的社群網路運動，將自己的聲音傳遞出去，更進一步串連全世界關注共同議題的人們，讓議題擴散度更廣更深，也讓宣傳效果最大化。

另外社群媒體中的議題倡議也有助於讓議題生活化，並有機會由線上社群串連至線下活動參與、組織相互合作，創造更多聲量與曝光。

社群媒體帶來的改變讓世界一起看見不同的議題，也看見更多可能性，更期許在這樣的交流之下，帶來更多的改變與機會。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航