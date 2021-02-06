《為什麼別人那麼幸福，我卻如此孤獨？》：那麼，我們就來消滅孤獨吧

文：大嶋信賴

那麼，我們就來消滅孤獨吧

雖然只要正視「自己的孤獨」即可，但可能有些人會堅持，自己完全不需要「孤獨這種東西」。

「接受自己的孤獨」這句話流傳在街頭巷尾，也有很多討論「孤獨是好東西」的著作。

可是，我始終覺得那些說法只是紙上談兵，不切實際。像是「好像被人蒙混帶過話題！ 」或「總覺得只有自己孤獨，感覺虧大了！ 」之類的感覺。照理說大家感受到的孤獨，應該沒有這麼嚴重才對。

既然如此，最好的方法就是消除「只有自己能感覺到的孤獨」即可。到底該怎麼做才能消滅孤獨？當我開始思考這個問題的時候，也同時回頭思考了：

「看起來不覺得孤獨的人都在做什麼？ 」

我試著回想那些看似和孤獨無緣的人，回想他們做過的事，腦中浮現的是「和朋友們和樂融洽地聊天」或是「和朋友一起參加演唱會或吃飯」等光景。

至於自己是否也能做到同樣的事？答案是「做不到」。因為只要和人說話就會想到「不知道對方是怎麼想的？ 」，所以沒辦法像那些人一樣，盡情享受聊天的樂趣。

即使想邀請朋友一起參加活動，反而會更認真地擔心「要是被對方討厭該怎麼辦」，因此變得綁手綁腳。也許有辦法裝出玩得很開心的樣子，但這並不是真正的開心，等重新恢復一個人的時候，就會被前所未有的空虛和寂寞包圍。

即使和許多人一起聊天，也會因為自己太過在意對方，以至於停止交談、陷入沉默。

自己沒有參與時，話題依然順暢地進行，現場氣氛尷尬到讓人心想：「為什麼只有自己在場的時候聊不起來？ 」隨後，「只有自己無法融入」的孤獨感便大舉來襲。

既然如此，感受不到孤獨的人跟自己之間的不同點，到底是什麼呢？仔細思考後，發現話題和興趣等都有所不同。

因為我對於別人的謠言、和演藝相關的八卦完全不感興趣，所以就算和大家一起討論這些事情，也有種「完全跟不上話題」的感覺。一旦心裡暗想著「聊這種東西又能如何？」、針對話題的意義和意圖進行思考，就會覺得毫無意義，無法跟大家一樣愉快聊天。

和朋友一起參加活動也一樣，總是會忍不住心想「和大家一起去那裡又能如何？ 」，並思考行動的目的。

就自身角度來看，我只是不想被排擠才會參加，是單純的交際應酬，所以就算表面上裝出非常開心的樣子，最後還是會陷入「一點都不好玩！ 」的感覺裡，感受到樂在其中的朋友和自己的溫度差異，於是孤獨等負面情緒接踵而來，讓我痛苦不已。

從這裡可以看出一個前提，那就是「自己和其他人不一樣」。

和其他人的興趣不同，話題不同，想法也不同。因為「和大家不一樣」，導致出現「孤獨」的結果。

因為自己和大家不一樣，不想因此被大家排除在外、不想變得孤獨，所以才會努力試著打入大家的圈圈裡。

儘管試圖打入圈圈，但是和大家不一樣的自己始終無法成功融入團體，最後就是變得孤獨。

寫到這裡可以明顯看出，正是為了消除「孤獨」而進行「找出自己和大家不一樣的地方」的行動，導致「反而變得更孤獨」的狀況出現。

那麼，只要把整個行動顛倒過來，應該就可以消除孤獨了。如果尋找相異點會造成孤獨的話，「尋找和大家的相同點」就行了！

只要尋找和其他人的共同點，說不定就能消除孤獨！

如此一來，問題就會變成「何謂相同點」。說得極端一點，就是「大家都是人類」、「都有眼睛鼻子嘴巴」之類的。

然而，對於至今一直尋找「和大家的相異點」而飽受孤獨之苦的人來說，就算有心尋找相同點，也還是只會看到相異點，最後心想：「我果然跟大家不一樣，我好孤獨！ 」

這時，我們該做的，就是做出「找出相同點有點難度」這個結論，然後透過「整體感」來消除孤獨。所謂「整體感」，就是當一個團體同心協力時所得到的感覺。

假設在學校和班上同學討論文化祭要擺什麼攤位，當「大家的意見一致！ 」、「大家都朝同一個方向努力」時，就能獲得「整體感」。又或者是在喜歡的歌手的演唱會上，大家都覺得「好帥！ 」而且想為他加油的想法合而為一時，就能獲得「整體感」，同時也會感受到「啊！孤獨消失了！」。

既然如此，可能有人會覺得自己只要勉強迎合大家的意見就好，但實際上並不是這樣。

因為勉強自己迎合別人，只會讓「自己果然和大家不一樣！」的感覺在檯面下日漸膨脹，害自己被孤獨折磨。

所以不必刻意迎合，只要努力追求「整體感」，「多多了解其他人！」即可。

因為不了解其他人，所以才會覺得「自己跟大家不一樣」。然而只要懷抱著興趣去理解其他人，就會出現「啊，我和大家意見相同！ 」的結果。

不是尋找和大家不同的地方，也不是勉強自己配合其他人，而是抱著「追求整體感」的想法去了解對方，藉此獲得「整體感」，然後帶來「孤獨消失了！」的結果。

Photo Credit: 大好書屋出版

舉個例子，假設你前往國外，並抱持著「這些人到底擁有什麼樣的文化呢？ 」的想法和對方交談，然後漸漸了解當地特有的文化和歷史，以及各種習慣和有趣的思考模式。

如果只著眼於「和自己的文化不一樣」自然會感到無聊，可是當你心想「喔！原來是因為有這段歷史，所以才有這種習慣！ 」並試著模仿的時候，你就會在不知不覺當中，把外國人認知成「同伴」。

這時，你會感受到和外國人之間的「整體感」，而且最後不會只有你一個人覺得「要離開了好難過∼」，連對方也會這麼想。

這種「對其他文化抱持興趣而生的整體感」，可能就是長年覺得自己和其他人不一樣、感受著孤獨的人所能做的事。

我們總是會在不知不覺當中，基於認知「他就是那種人」的想法做出「認定」。例如以「因為他就是厚臉皮」、「因為他的個性就是容易生氣」或是「他好怪！ 」等框架來評斷對方，而不是根據「對方的文化」。

建議大家在日常生活當中，也把心態調整成「每個人都是異國文化」，像是在觀察外國人一樣，抱著興趣觀察對方。

舉個例子，如果公司有個不做事的部長，我們通常都會把對方歸類成「什麼工作都不做，只會擺架子的爛人」！

換成觀察「異國文化」的角度，來看同樣的事。

例如以「午餐時，他邊看報紙邊吃便利商店的梅子飯糰，吃一個飯糰所需的時間是兩分二十秒」，用類似這樣的感覺進行觀察。

還有「部長持續盯著電腦畫面兩小時，過去請他在文件上蓋章的時候，順便確認了畫面內容，是網路圍棋」、「文件完全不看內容，馬上蓋章」、「自己買瓶裝茶回來，花兩小時喝完」⋯⋯等等。

這些事情可能都讓你覺得「有夠無聊」，可是真的在意起來的時候，當成「異國文化」來觀察，通常都能讓你看到不同於以往的東西。

不要「擅自認定」，請耐心觀察。等到收集了大約五十個情報的時候，就能看到「啊！ 這個部長可能很信賴自己的部下！ 」，進而發現過去從未得知的「文化」。

換作自己，如果不持續監視部下的一舉一動，就無法相信他們，但這個人卻不一樣——透過這樣的觀察方式，就能和過去一直討厭的上司產生「整體感」。

因為每個人都擁有不同的文化，所以請試著接觸對方的文化吧。一旦產生興趣、開始模仿的時候，就能把對方視為「同伴」，並產生出「整體感」。

將來不論何時何地，當你覺得孤獨時，就試著回想當時所感受到的「整體感」，孤獨自然會消失無蹤。

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼別人那麼幸福，我卻如此孤獨？：日本人氣心理諮商師結合腦科學與心理學，安撫負面情緒，正向發展人際關係》，大好書屋出版

作者：大嶋信賴

譯者：江宓蓁

你覺得自己已經百般忍耐，卻仍被冷漠以對，總是感覺憤怒又寂寞；

就算和朋友一起歡笑聊天，「孤獨」依然伴隨著空虛感而來；

日本超人氣心理諮商師大嶋信賴，與你分享以精神科學消除內心孤獨感的方法，

AMAZON 讀者★★★★★熱烈迴響！

想知道如何抹去「孤獨感」，讓自己擺脫不舒服的感覺？

想改變總是在人際關係不斷忍耐、迎合周遭的人而變得一塌糊塗的人生？

想好好解決就算家人、朋友在身邊，一樣覺得「孤單」，心裡不斷湧現悲傷與憤怒的問題？

你因為「別人看起來很幸福」而心情低落？那可能是腦內電波在影響你！跟著心理諮商師一起探究孤獨的真實面貌，就不再感到寂寞！

察覺、安撫自己的孤獨，也理解他人的孤獨

面對生活中討厭的事，讓你感到無能為力、充滿孤獨感？即使家人在身邊，也沒來由地感到寂寞孤獨？孤獨到底是什麼？臨床經驗豐富的諮商師大嶋信賴認為，只要能徹底理解孤獨、採取適合的對應方式，就能讓內心平靜下來，事態也會因此發生奇妙的轉變。

腦科學＋心理學觀點，讓你從「孤獨感」中解放

當你「覺得孤獨」，就像心被開了一個洞，變得無所適從，甚至這份孤獨感會變成怒氣傷害他人。想消除孤獨，從不舒適中解放，大嶋信賴結合腦科學、心理學的觀點告訴你：孤獨，是腦內的電波在影響你！大腦中有著「孤獨情感」的機能部位，腦神經細胞會持續強烈反應，造成惡性循環。書中列舉生活常見的情境，如夫妻吵架、參加研討會緊張等，以科學的角度分析孤獨感的發生，透過冥想練習分離出「自己的孤獨」，並提出運作方法讓孤獨感消失。

仔細想想，你的孤獨，是不是過度放大別人的美好？

從細微處重新檢視讓你煩惱不已的那個人，在關係裡重獲自由。

面對孤獨破壞人格行為，不要掉入自我反省的陷阱，改採「發作跨不理」的對應方式。

辨識「孤獨」的各種面貌，找到真正的平靜

當你一直在人際關係中忍耐著，總是小心翼翼觀察周圍的氣氛，想改變讓人感到無力的人生；看見「別人很幸福」，而感到心情沮喪低落；苦惱於「不管做得再好，永遠被他人的一句話通通抹滅」，覺得沒有人了解自己……大嶋信賴提醒你，孤獨會轉變成各種面貌，出現在人際關係的各種難題中，若能消除「只有我」的孤獨感，把不屬於自己的孤獨請出內心，就會感到自在，看世界的眼光也會變得不一樣！

本書特色

以精神科學解釋孤獨在大腦與內心的實際狀態與感受，並不過度美化孤獨。

以腦科學、心理學結合諸多案例，舒緩孤獨所產生的不適感受。

Photo Credit: 大好書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九