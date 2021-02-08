《不一樣的中國史7》：隋煬帝三次南巡不是奢華，而是覺得南方比較有品味

文：楊照

隋文帝和煬帝的南方情結

傳統上多以隋煬帝楊廣的「好大喜功」來解釋耗費鉅資的南巡。用這種誇張方式進行南巡，當然反映了煬帝的個性，不過除了誇耀炫示之外，我們還應該看到煬帝個性上另外的問題。那就是他身上有著嚴重的「南方情結」。

這種南方情結其實在文帝身上也看得到，但文帝的程度沒有那麼嚴重。放進歷史脈絡中，這兩位皇帝的南方情結不難理解。他們來自北方，控制了強大武力，快速征服北齊，然後又征服了南朝陳。他們心中早有對南朝繁榮富庶的嚮往，也明白南朝世族的文化地位，尤其是他們對於武人的輕蔑態度。

因而雖然取得了政權、統一了南北，他們心中仍舊有著「南富北窮」、「北野南文」的長期自卑感，對於南方是既羨慕又嫉妒，甚至帶有幽幽的恐懼感。

許多現象都反映出他們的這種南方情結。例如文帝即位之初，最重要的大政方針是「復漢魏之舊」。「復漢魏之舊」也就是要跳過整個北朝，將自身的政治合法性建立在接續南北分裂之前的狀態。

文帝即位後，有很多「復漢魏之舊」的做法。其中一項是開皇三年修訂完成的刑律，稱為《開皇律》。《開皇律》對於後來的《唐律》影響很深，透過《唐律》，我們可以復原部分《開皇律》的原則與內容。今天的成語裡留下一個說法，叫做「十惡不赦」，我們用這個成語形容罪大惡極的行為，卻不曾去追究所謂「十惡不赦」指的到底是哪「十惡」？

「十惡不赦」來自《開皇律》，特別訂了十項重罪，嚴重到什麼程度呢？就連皇帝大赦天下時，犯了這十項重罪的人都不能得到赦免。《唐律疏議》中留下了「五刑之中，十惡尤切」的記錄，並且統納了這「十惡」的基本性質。什麼樣的「惡」最嚴重？殺人放火、叛國通敵，還是貪汙瀆職？都不是，是「虧損名教，毀裂冠冕」。（註）

也就是說，要以最嚴格的刑律去維持「名教」和倫常之理。針對的是魏晉以來傳統倫常遭到破壞的情況，因而要用重典予以恢復，明顯是「復漢魏之舊」精神下的表現。

開皇五年，文帝又訂定頒行了一套《開皇禮》。新的朝代一建立，就有了自己的「律」、自己的「禮」，到開皇九年又完成了南北統一。征服南方之後，文帝下令重修《開皇禮》，為什麼才剛確立的王朝新禮法要急著作廢重修？還有，到煬帝登基之後，為什麼又用他在揚州召集南方學者編纂的《江都集禮》來修改廟制？

那是因為政權延伸到南方之後，以皇帝最高地位來表示：北方人對於「禮」的認知與修為比不上南方人，因而必須延攬南方更高明的禮學專家，集合多年來高度發展的南方禮學，才能修出新王朝的定案新典。修禮過程中明確地抬高了南方世家的身分，正是文帝、煬帝「南方情結」的表現。

雖然從北方打了天下，文帝、煬帝卻認為真正知禮的，真正繼承「漢魏之舊」的是南方。南方有什麼？有讓煬帝羨慕的文學藝術。作為最高統治者，煬帝心中念茲在茲南方的文化成就，常常要強調自己的文學才情「不輸南人」。要特別突出「不輸南人」，這當然就有情結了，一直意識到南方生活較為舒適華麗，南方的文化比北方高。

從這個角度，對於煬帝的三次南巡，我們不能只看到奢華誇耀的部分，要看到「南」的因素。要到南方去，輸人不輸陣，重點是要去向他心目中比較繁華、比較有品味的南方，展現自己統治的新王朝「不輸南人」。

註：《唐律疏議》云：「五刑之中，十惡尤切，虧損名教，毀裂冠冕，特標篇首，以為明誡。其數甚惡者，事類有十，故稱十惡。」這十惡分別為：謀反、謀大逆、謀叛、惡逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不義、內亂。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史7：從女帝到胡風，盛世裂變的時代──隋、唐》，遠流出版

作者：楊照

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航