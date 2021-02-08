《不一樣的中國史7》：朝廷平定安史之亂，但戰場上沒有一個中央的士兵

文：楊照

安史之亂是如何平定的？

安史之亂不是靠大唐帝國原有的軍隊平定的，郭子儀、僕固懷恩這些名將也是用類似節度使的方式去募集、建立軍隊，朝廷給了他們一塊地盤，授權他們運用那裡的資源來募兵，以便阻擋、反擊叛軍。因為是在分配給自己的地盤上建立的軍隊，他們有高度的動機對抗外來的軍隊，但也因為如此，他們沒有那麼高的動機移動到遠方出擊。

不管是朝廷這邊的軍隊，還是叛軍那邊的，都帶有「私兵」的性質。在自己的地盤上能夠將外來的勢力驅趕出去，等到坐大到一定程度，離開地盤去打別人就常常打敗仗，如此攻防拉鋸。奉大唐天子號令，在當時相對仍然比較容易募集軍隊，然後再來想辦法「招降納叛」。真實狀況就是，動亂地區不斷進行合縱連橫，軍隊不斷換邊對抗。

那樣的局勢並不是郭子儀、僕固懷恩等帶領著完整的部隊，一路征伐叛軍，而是存在著許多各擁兵力的節度使，有些人效忠朝廷，有些人和安、史結盟，隨著戰況發展，兩邊陣營都不斷變換著。

對大唐朝廷來說比較幸運的是，從安祿山、安慶緒到史思明、史朝義，一直沒有建立起明確的制度，因而他們陣營的內鬨比朝廷這邊還嚴重。安祿山和史思明都是被自己的兒子背叛所弒，混亂中也就有愈來愈多的人轉而帶著部隊投靠朝廷。在穩定性的競爭中，朝廷贏了。

這也就決定了平亂後帝國的狀況。曾經跟隨安祿山、史思明的四位將領，在亂後領有四個勢力龐大的藩鎮：相衛鎮的薛嵩、幽州鎮的李懷仙、魏州鎮的田承嗣和恆州鎮的張忠志。

他們四人帶著軍隊反過來相助於朝廷獲勝，也因此這四大鎮基本上只是宣示效忠朝廷，實質上並不受中央節制。他們取得了在自己的地盤上做主的自由，以此為條件來幫助朝廷。朝廷得到了面子，必須以權力和資源的裡子作為交換代價。

具有高度歷史象徵意義的，是發生在西元七五八年的鄴城之戰。這場戰役中，朝廷官軍匯集了九大節度使，由宦官魚朝恩督軍，圍攻安祿山死後帶領叛軍的安慶緒，將他困在叛軍的首都鄴城。當時雙方兵力並不相稱，朝廷這邊比安慶緒那邊強大得多，安慶緒急忙向史思明求援。戰役最後的結果卻是官軍大敗，史思明趁亂殺了安慶緒，從此結束了安史之亂屬於安祿山、安慶緒安家的前段，開啟了屬於史思明、史朝義史家的後段。

一般傳統說法，魚朝恩要為敗戰負很大責任，他不懂軍事，卻要九大節度使接受他的命令。不過若是深入一點看，就會明白真正的關鍵在於這裡根本不存在一支中央部隊，而是由隸屬於九大節度使的兵力聯合行動。尤其是九位節度使中包括了郭子儀和李光弼，這兩位節度使勢力相當、地位相當，給朝廷帶來了大難題。

讓郭子儀當統帥，李光弼一定不服；反過來讓李光弼當統帥，郭子儀也一定不服。所以只好派了皇帝最信任、而且和九大節度使都保持等距關係的宦官去處理這個場面。

郭子儀叫不動李光弼的軍隊，李光弼也叫不動郭子儀的軍隊，最終則是九大節度使誰也不會真心願意聽魚朝恩的調度，這樣的仗要怎麼打得贏？再看最後決定戰局勝負的史思明，他在鄴城之戰不到一年前曾經投降朝廷，立刻被封為范陽節度使，後來又轉而叛離，他其實也很有可能加入官軍這邊，一起去打安慶緒啊！如此我們也就明瞭，節度使將軍隊私有化，朝廷不再能控有軍隊，是安史之亂在歷史上引發的最大變化。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史7：從女帝到胡風，盛世裂變的時代──隋、唐》，遠流出版

作者：楊照

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隋唐帝國是中國中古時代的一個異數，是在分裂性格時代中的統合時期。從北朝到隋朝，像拼圖般一塊塊找到對的位置拚起了全新的國家體制，均田、府兵、開科舉士、建長安城……，成就了輝煌的大唐治世。

唐朝從來都不是貫通一致的時代，唐朝的文化、生活，甚至統治形態、經濟脈絡、社會活動，都應該分為四個段落來看待：武則天稱帝結束前的初唐、安史之亂爆發前的盛唐、憲宗死於宦官之手前的中唐，以及混亂不安的晚唐。

唐朝有著好動的身體意識、「不露骨」的審美觀、較平等的兩性關係；唐朝誕生了詩的巔峰，唐詩講對仗、重才氣，創造的是「尺幅江山」，更是連結文人集團的時代工具；唐朝也萌芽了復古運動，文章強調「有我」、以本真承載世間道理，召喚了後世理學的思考。

唐太宗成為「天可汗」，其實是對朝代觀的一種退讓；幾乎傾覆朝廷的「安史之亂」，讓前後李唐判若兩朝；而藩鎮的武力割據，終致迎向另一段分裂……

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航