越共13大開幕：阮富仲有望三連任總書記、越南盼5年內超越中等偏下所得水準

（中央社）越共13大今天開幕，有望打破黨章規定三度連任的越共中央總書記阮富仲表示，越南要在2025年成為工業化現代化國家，超越中等偏下所得水準，並保護國家主權、領土完整。

越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）今天開幕，代表越南全國510萬餘名黨員的1587名黨代表與會。越共中央總書記、越南國家主席​​阮富仲及越共中央政治局委員、越南總理阮春福等發表談話。

高齡77歲的阮富仲已擔任兩任越共總書記，外界預料在黨內權力平衡下，他將打破黨章規定，以「三連霸」姿態續任總書記。只是，阮富仲2019年身體狀況出現問題後，健康自此是他從政路上的隱憂。

阮富仲致詞時表示，2021年至2025年與未來的整體目標是，提高越共的領導、執政能力和戰鬥力，建立全面清廉和強大的黨和政治體制，鞏固人民對黨和政府的信心，力爭至21世紀中葉讓越南成為「社會主義定向」的已開發國家。

他指出，具體目標來講，越南到2025年要成為工業化現代化國家，超越中等偏下所得水準；到2030年成為中等偏上所得國家；到2045年成為高所得的已開發國家。

Photo Credit：AP / 達志影像 越共總書記阮富仲在越共十三大會議致辭

阮富仲說，為實現上述目標，「政治報告」和各「專題報告」已提出2021年至2030年階段越南發展的12個戰略方向，包括全面完善社會主義定向市場經濟體制、加強防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）與其他疾病。

此外，他還強調，要主動預防戰爭和衝突發生，堅決和堅持保護國家獨立、主權、領土完整，確保國家安全和社會治安，奉行獨立、自主、多邊化、多樣化的對外政策，主動、積極、全面、深入且有效的融入國際社會。

阮春福在開幕致詞時表示，越共13大在世界和地區政治演變複雜的情況下舉行，全球戰略問題對越共和越南帶來許多挑戰。

他強調，為實現將越南建成強大國家、到2045年成為已開發國家的願望，要提出實現這一目標的長期戰略，對越共13大來說是一個大問題。

今年67歲的阮春福已連續擔任兩屆中央政治局委員，由於超過65歲，按規定無法再連任，但外界預料，他也是這次會議的「人事特殊個案」，有望續任政治局委員，並接掌越南國家主席​​。

Photo Credit：AP / 達志影像 越共總理阮春福在越共十三大會議致辭

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範