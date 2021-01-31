以葉加瀬冬雪《隻狼》遊戲實況為例，談VTuber直播的魅力

和朋友聊起「最近還有看什麼Vtuber直播嗎？要不要我介紹一些新人給你？」的時候，談到近況：

我其實已經很少看VTuber：每個直播的時間太長了。VTuber越來越多，實在是花多眼亂，不知道從何入手。自己時間有限，也沒再在專頁寫文，因此看少了許多VTuber。

話雖如此，我仍會定期追看一些實況。其中一個從2020年一直追看的系列，是彩虹社（にじさんじ）VTuber葉加瀬冬雪的「SEKIRO：死掉即收台」系列。這系列在下筆前夕剛剛完結一周目。我想，實在沒有更好的系列，適合用來說明「VTuber的魅力」了。

葉加瀬冬雪直播影片截圖

《隻狼》是什麼遊戲？

要介紹這企劃，其實最好的切入點是從遊戲開始。

《隻狼》是From Software於2019年推出的動作冒險遊戲。倘若你未有聽過From Software的鼎鼎大名，也許你會聽過俗稱「魂系」遊戲，例如《Demon Souls》、《Dark Souls》三部曲等作品。這些也是同一家公司的出品。《隻狼》並非「魂系」遊戲。但無論是《隻狼》也好、「魂系」遊戲也好，這些遊戲有一個遭人又愛又恨的共通點：這些遊戲都頗為困難。

為了實際體會這點（外加此實況影響與朋友慫恿），我在聖誕節Steam特價期間，買了《隻狼》。對於我這毫無動作遊戲經驗的門外漢，光是要通過初學關已經非常痛苦。

一般而言，路邊小怪旨在讓玩家建立信心，熟悉遊戲操作並練級。《隻狼》卻秉承著「魂系」遊戲的傳統，反其道而行：與《隻狼》的路邊小怪格劍，每次宛如生死對決。被小怪砍一刀，隨隨便便也可以扣掉三分之一條血。打死起步點附近的小Boss及中Boss赤鬼，已經用了好幾個小時。

由此，在《隻狼》，被打死簡直就是家常便飯。如最終頭目葦名一心的金石良言，你「猶豫，就會敗北」（迷えば、敗れる）。而你猶豫的情況，還真的可以很多。

葉加瀬冬雪巧妙的地方是，她將遊戲的特色包裝成實況特色：既然都會死了，那乾脆做一個「死一次即收台」的直播，每天直播一次。每到五的倍數（例如第五次、第十次），就「死五次才收台」，好讓遊戲得以推進。一旦遭遇強大的頭目（例如，葦名弦一郎、獅子猿、破戒僧），這才會轉回討伐頭目的耐久長直播。

直播高難度遊戲的側面是，直播主可能卡關，長期卡在同一個地方裡悶到觀眾。但是，葉加瀬冬雪的隻狼直播一般極短。「死一次即收台」的平均長度是十分鐘以下，其實很適合睡前觀看。每天都總有改善或推進，也就談不上什麼「長期卡關」。

而且，與大部分的VTuber相比，你還真的很難找到時間那麼短，而且那麼有追看性的台。每日睡前，與朋友對賭「到底今天葉加瀬冬雪的《隻狼》會不會開超過十分鐘？」，好奇葉加瀬冬雪又能挨多久，成為了追看這系列直播的一大趣味。

初見殺

除了葉加瀬冬雪包裝的手段，《隻狼》也是一款適合直播的遊戲。

高難度或需要耐心的遊戲，如Jump King或Getting Over It with Bennett Foddy（也就是俗稱「壺男」的遊戲）一直以來都很受VTuber歡迎。這是因為，遊戲設置得高難度，容易讓人沮喪（或刺激各種情緒），讓實況主容易做反應。

而《隻狼》在這之上，還加入了大量「初見殺」元素。所謂的「初見殺」源於日文的「初見殺し」，泛指某些只有初次遊玩關卡時會陷害玩家，讓玩家吃驚的機關；相對而言，一旦察覺了機關存在，就不會上當或吃驚。

像是說，飛簷走壁的途中，無緣無故有畫面外的敵人飛來，「哇擦！」的就炸死了玩家。敵人看似趴在地上求饒，實際上卻在等候時機暗算玩家，並在第二形態加入新攻擊。又或者是，好不容易才打死的頭目，忽然復活，拿著剛剛被砍下的頭顱和地上的劍，襲擊玩家。

這些充滿著惡趣味的設計，很容易刺激反應。而對於看過《隻狼》實況或者玩過《隻狼》的玩家，更自然會期待實況主會如何處理這些「驚喜」時刻。

一款成長的遊戲

單單是以上的這些元素，並不足以讓我在這裡介紹這系列。實況高難度動作遊戲的虛擬直播主頗多，如同社的鈴原露露、社築、葉或加賀美隼人等人都先後玩過此遊戲。之所以會在這裡介紹葉加瀬冬雪的直播，為的是帶出看VTuber直播，甚至乎說，觀看偶像直播的一大魅力：看直播主主動挑戰自己，繼而成長。

須知道，葉加瀬是個不太擅長遊戲——或者說，邏輯妙想天開的直播主。直播界裡有所謂的「Back Seat Gaming」或所謂的「指示廚」，指的是會對直播主的玩法指指點點的觀眾。葉加瀬的特色是，她常常會突破「指示廚」的想像力，做出各種難以想像的操作，或者是（在看似簡單的關卡裡）出現各種奇妙的死亡方法。

最直接的例子，或者是葉加瀬遊玩同社直播主夜見蕾娜及加賀美隼人做成的《瑪莉歐製作家II》關卡。這標明「同期生一定能通關的關卡」，實際也無太大難度，卻耗了接近一個半小時。兩名圍觀的實況主及觀眾，只能尷尬傻笑。

同樣的是，葉加瀬在最初也不太擅長《隻狼》，不斷卡關，被小怪打死。但隨著這兩三月的實況一路苦練，她在最後用了一個半小時擊破最終Boss葦名一心，成功破台一周目——相比起同社許多擅長遊戲的直播主，這是個極短的時間。

ゲーム下手くそな人間がフロムゲーやったらどうなる？っていうのでデビュー当初からずーーーーーーーっと、それこそ当時のマネージャーさんからもお薦めされて始めたSEKIRO、クリアできて達成感がすごい！



ここまでやって言えることは、「まあでも2Dマリオはできる気せん」 — 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki (@Hakase_Fuyuki) January 15, 2021

從Twitter自稱的「遊戲下手」或「殺死指示廚」，到了最後打完了一周目，你很難想像這是一個「不懂打遊戲」的實況主打《隻狼》的結果。這種前後的轉變，也象徵著VTuber或偶像的一大魅力：

固然，葉加瀬冬雪的驚訝及反應很有娛樂性。《隻狼》也是一隻好遊戲。但是，最為感人的，莫過於是能讓觀眾感覺到實況主主動挑戰自己、挑戰成功，繼而成長的瞬間。對我而言，這正正是葉加瀬冬雪這系列，甚至乎說，Vtuber直播的動人之處。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航