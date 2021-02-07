《你可以生氣，但不要越想越氣》：如何分辨「有害的勸告」和「有益的建言」？

文：水島廣子

如何分辨「有害的勸告」和「有益的建言」？

即使乍聽之下是好的資訊，只要當中含有「否定自己的要素」，這項資訊就失去用處了。最具有代表性的就是「勸告」（advice）。

基本上，所謂的勸告，都是建立在否定對方的現狀之上。

「這麼做比較好吧」的意思，就是「你這裡做得不對，改成這樣比較好吧」。

自己的現狀被否定，任誰都會覺得受傷，就算認為對方說的沒錯，但一被勸告，還是會感到不快，這是很自然的事。

當然，還是會有些建設性的意見，而最有助益的就是掌握對方的現狀，在認同對方「現在，這樣就好」的基礎上，再提供建議——「如果想達成這個目標，這邊調整一下方向如何？」。

由於我是醫師，所以總是站在為患者提供專業建議的立場。積極採納醫師的意見，覺得「原來如此，這樣我大概做得到」的患者當然很多，但也有人還是做不到。聽說很多治療者會因此感到焦躁，而這完全是治療者這一方的責任。

所謂的專業建議，是要以肯定對方的現狀為基礎，在「對方可能實現的範圍內」，盡力提供各種還可以嘗試的管道和方法。

那麼，接受者要如何判斷什麼是「含有自我否定要素的勸告」，什麼又是「有益的建言」呢？

最容易判斷的方式，就是當別人建議「改成○○如何呢？」，自己卻會覺得抗拒、不舒服，那就代表當中含有否定自己的要素。

當然，在這些讓自己反感的勸告中，或許也包含著有意義的資訊。但要學習新事物，不見得每次都必須否定自己，世上總是有能讓我們更珍惜自己的學習法及成長法。

而好為人師的人大多欠缺這樣的意識，更令人驚訝的是，有人竟然相信「用話語當頭棒喝地打醒對方」是一種親切的行為。

這樣的人很難改變，他們的勸告又會讓自己受傷，所以最好就是敬而遠之。

舉例來說，偶爾不小心忘了關燈，結果被勸說：「最好要隨手關燈喔，你好像不太注重環保呢。」

這種時候，真的很容易引發「情緒化思考」，覺得「你又懂我什麼，隨便這樣論斷別人」，於是便演變成「偏離目標的防衛」。

當雙方都「被情緒綁架」，就難以洞察彼此話語中的本意了。

如果想正確、適切地保護自己，到底要怎麼做呢？

首先可以考慮在話語上給予反擊。如果是對方誤會了，就跟對方解釋「其實事情是這樣的」，或許就能解決問題。

不過，這時也可能反過來被對方攻擊說「這全是藉口」。

想在這種狀況下確實地保護自己，還是需要有「領域」的意識。

前面曾經說過，別人的評價雖然看似侵犯了自己的領域，但自始至終都只是對方在自己的領域裡所做出的評價。

所以，只要當成「沒有發生領域侵害」這件事就好。

這種思考方式與「忍耐」不同，「忍耐」是自己確實受傷了，卻視而不見、不去照應或處理，所以會不斷累積負面的能量。

相對地，「這只是對方在自己的領域裡所做出的評價」，這樣的觀點則是直接讓「自己受害」這件事不曾發生過。

不是告訴自己「就算被批評到這種程度，還是得忍氣吞聲」，而是認為「對方是在自己的領域裡任意發言，所以不必理會」。這樣便可以盡早轉換心情，空出更多餘裕享受其他美好的事物。

〈POINT〉讓自己覺得不舒服的勸告，都含有「否定自己」的要素。

忍不住想勸告時，記住這幾個原則

別人的勸告可以當成是「對方在自己的領域自說自話」，不必理會，但也有些人本身就是「看到做不好的人會一肚子火，忍不住想要多嘴」的類型。

許多閱讀本書的讀者是為了解決「自己容易情緒化」的問題，所以這種類型的人或許也不在少數。接著就來看看下面這個例子。

【例】希望部屬能成長，所以對他特別關注，常提醒他「要趕快擺脫學生的思維」、「你到底有沒有社會人的自覺？」，結果被說是職權騷擾。

所謂的職權騷擾，就是利用自己的身分職權，對他人進行工作上及身心上的騷擾，也就是藉由批判對方的錯誤、貶低對方的表現，來滿足「自我正確」的欲望。

在職場上必須承擔工作責任，確實需要教育上的提醒。但是，這個例子卻有著很大的問題。

那就是沒有將行為與人格區分開來。

而提醒的第一原則，就是「對事不對人」。

在這個例子中，當事人是用「你＝學生思維」、「你＝沒有社會人的自覺」這樣的說法，對對方進行人身攻擊。

當他不是說「改成這樣做比較好喔」，而是「像你這種人啊」、「反正你啊」，就已經不是在指導行為，而是在否定對方的人格，也就是在進行職權騷擾。如果在工作中經常出現這種行徑，被說成職權騷擾也是在所難免。

很多時候，職權騷擾者之所以無法冷靜看待對方的行為，就是因為「被情緒綁架」了。為了避免陷入這種處境，以下要提供幾種簡單的訓練方法。

訓練1：將行為與人格分開（對事不對人）

就像前面說過的，不要否定對方的人格是很重要的，而更需要注意的是最根本的思考方式。

當上司開始「情緒化」地斥責部屬時，通常都會越界去干涉對方的人格。但是，我們無法任憑己意去改變他人的人格，光是希望對方改變一項行為，就需要耗費相當大的心力。因為缺乏這樣的認知，才會抱著「希望對方改變，對方卻不改變」等不切實際的不滿，讓自己陷入「情緒化」的困境。

對方只是「在工作上犯錯了」，因此在提醒時要有自覺地克制，把說法劃定在「盡量不要出錯喔」、「一失誤會造成這樣的麻煩，必須多留意」之類的範圍裡，不要任意越界。

訓練2：溝通時將主語換成「我」

溝通時用「我」當主語，也是一種訓練方法。

用「你」當主語時，即使還不到否定人格的程度，也會變成是針對這個人本身進行評價，而加重職權騷擾的程度。

用「我」當主語時，對話則會變成「一旦出現失誤，我會產生這種困擾」，相較於職權騷擾，這更像是一種「陳情」或「訴求」。

另外，我們也可以運用76頁提過的「角色期待」這個概念，說明自己對對方有什麼樣的期待，提醒對方「關於這個工作，我希望你能留意不要犯這樣的錯誤」，應該就能防止對方重蹈覆轍。

一般來說，當人被嚴厲斥責、連人格都遭到否定，很容易會因此罹患心理疾病，對工作也變得極端排斥，反而更容易犯錯或失誤。因此，為了讓彼此建立正面的連結，一定要注意前面所說的兩個重點，讓自己成為有智慧的好主管。

同時，這個例子也是屬於「領域」的問題。

類似「你啊」、「反正你啊」的說話方式，不僅侵犯了對方的「領域」，還充滿著各種攻擊性的論斷。

最安全且有效果的溝通，是只說自己「領域」裡的話，例如：「作為主管，我希望你能這麼做。有什麼不懂的地方，都可以來問我。」

此外，和「你啊」同樣屬於人身攻擊的說法，還有「為什麼」。

【例】「為什麼你總是遲到？」明明我的口氣已經盡量溫柔了，對方還是情緒爆發。要怎麼說才能讓對方知道「我最討厭別人遲到」？

這句話的問題，是出在「為什麼你……」這個部分。

一個人會遲到，必定有某種原因。可能是家裡的事情比較需要打點，或是有某種難以遵守時間的個人障礙等。當然，也可能只是「還沒擺脫習慣遲到的學生心態」而已。

想讓對方知道自己的很困擾，又要避免對方出現「偏離目標的防衛」，就不要說多餘的話，單純地要求對方「不要遲到」就好。

特別是「為什麼」這三個字隱含著責備對方的意味，要特別注意。畢竟，「為什麼」通常都是用在指責對方「為什麼不能～」的狀況裡。讓對方明白你「只是希望他不要遲到，如果有什麼問題或苦衷也願意傾聽」，至少就能避免對方被惹怒而情緒爆發的狀況。

〈POINT〉提醒的第一原則，就是對事不對人。

書籍介紹

本文摘錄自《你可以生氣，但不要越想越氣：停止情緒化思考、不再與對錯拔河，從此擺脫「地雷型」人設！》，仲間出版

作者：水島廣子

譯者：楊詠婷

你的「情緒」沒有錯，都是「想法」惹的禍！

每一種情緒，都是真實的自己。

坦然接受它，給予理解和撫慰，

它才不會一直悶燒而引爆人際地雷！

《給不小心就會太在意的你》《你不必和每個人都合拍》水島廣子醫師

教你活出不被情緒綁架的人生，守護內心的自由與平靜！

——我也不想那麼愛生氣，但就是管不住自己啊………

——碰上陰晴不定情緒化的人，要如何避免被掃到颱風尾？

情緒，是人類最自然的防衛反應。

遇到不合理的對待，你當然可以生氣；面對未知，不安會讓你更謹慎小心。

但可不要掉進「情緒化思考」的陷阱，讓自己越「想」越慌、越「想」越氣！

被同事說「你怎麼連這個也不知道？」，情緒就上來了，很不喜歡自己這麼容易生氣……

部屬沒做完我交代的工作就回家了，到底有沒有把我放在眼裡！

老公襪子老是亂丟，提醒他還被說不要囉嗦小事，氣死我了！

男友都要隔好久才回LINE，他是不是沒那麼愛我？好不安啊……

朋友每次都把旅行訂房的事丟給我，這次忍不住發飆了，她竟到處說我情緒不穩定……

你也會這樣嗎？一旦事情亂了套，就容易陷入焦慮、氣憤或沮喪，

被情緒化的龍捲風捲得亂七八糟，但發了脾氣又會懊惱、內疚？

或者，你覺得情緒化會影響工作和人際關係，

所以會拚命壓抑忍耐、正面思考，認為這樣才是成熟的大人？

所謂的「情緒化」，就是一直被困在「情緒高漲」的狀態，無法冷靜地思考與行動。

然而，負面情緒本身並沒有對錯，它只是傳遞心理訊息的信使，

在計畫被打亂、受到衝擊或狀況未明時，提醒我們尋求援助或保護自己。

在暗中搞怪，讓你不由自主膨脹、增殖這些情緒的，

是各種對號入座、放大解讀的「被害者意識」，

以及因自我肯定感低不足對「正確」、「應該」所抱持的執念。

認為「對方瞧不起自己」、氣惱「只有我這麼倒楣」、堅持「所有人都應該做到」……

這些「情緒化思考」會使我們偏離原本的問題、造成溝通的障礙，

而且重點是，對方不痛不癢，受苦的只有你自己！

想要解開人際相處中的情緒糾結，

首先就要接納這些情緒是自然而有用的，坦承自己陷入了困境，

才能有智慧地活用這些情緒症狀，努力應對眼前發生的事。

人際關係療法權威水島廣子醫師，以可親、精準的剖析，

說明「情緒化」的成因，以及跳脫「情緒化思考」迴圈的方法，

當你理解自己的情緒、感受到自己的堅強，就能學會讓情緒守護你，而不是困住你。

拆除情緒地雷，先知道這些事

「情緒化」的背後，是「不想被輕視」的心情

「有智慧地活用情緒」，不等於「正面思考」

成熟不是「忍耐和壓抑」，而是「說明與傳達」

寫「好友筆記」，換個視角療癒受傷的自己

找出自己的「情緒地雷」，「刻意」繞過引爆區

關閉「應該」模式，從「想要」開始出發

傾聽對象要找「同理」的人，而不是「共情」的人

不是無所顧忌、有話直說就叫「真性情」

Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九