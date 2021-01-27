越南也有嘻哈！從選秀節目《RAP VIỆT》介紹越南饒舌界不可不知的Rapper們

文： 曾薏璇（關心亞洲各國主流到非主流的音樂，目前深陷東南亞音樂，以書寫音樂為人生副業，最近《南方鄰居家的音樂》 甫開張。

如果不是慣常聆聽嘻哈音樂的人，許多一般大眾接觸嘻哈的第一管道會是熱播的嘻哈選秀節目。

最早的嘻哈選秀節目《Show Me The Money》由韓國電視台MNET於2012年製播第一季，直至去年播放第9季已經有9個年頭，每每播放都引起轟動，不只音樂排行榜隨著每週釋出的新曲而大幅洗牌，播畢後，也常為原先無人問津的嘻哈歌手帶來廣大人氣和財富，是一個透過選秀的娛樂性，讓一般大眾輕鬆踏入嘻哈饒舌世界的管道。

爾後亞洲各國都開始製作本地的嘻哈選秀，包括中國的《中國有嘻哈》、《中國新說唱》，以及台灣MTV電視台即將於2021年推出的《大嘻哈時代》，由金曲獎入圍、得獎者Leo王、大支、剃刀蔣、熊仔擔任導師，身為台灣第一檔嘻哈選秀，已吸引眾多台灣嘻哈樂迷的關注。

然而早在台灣推出嘻哈選秀以前，許多人不知道的是，其實東南亞幾國已經搶先邁出第一步了。

泰國在2018年即向韓國買了版權推出《Show Me The Money Thailand》，去年也推出了第二季，另一檔《The Rapper》也已經播了兩季。

越南則在2020年一連推出了兩檔嘻哈選秀《King of Rap》、《RAP VIỆT》，向韓國購買正版版權的《King of Rap》在越南的國家電視台VTV3播放，《RAP VIỆT》則以網路節目形式播放，兩檔節目播放時期有所重疊，節目型態也類似，不免俗的在人氣和排行榜名次上都引起比較，雖然觀眾各有所好，但這兩檔節目確實都在越南獲得爆炸性的人氣，《RAP VIỆT》在Youtube上的播放量每一集都高達1、2千萬人次，以片長一至兩小時以上的影片而言，相當驚人。

Giây phút hàng triệu người mong đợi đã cận kề, Đêm Chung Kết 1 - 👊🏽RAP VIỆT👊🏽 mùa đầu tiên sẽ chính thức lên sóng vào... 由 Rap Việt - Vie Channel 發佈於 2020年11月4日 星期三

這次主要介紹去年2020年11月已收官的《RAP VIỆT》的導師和熱門選手。

《RAP VIỆT》的導師由4位當地知名Rapper Wowy、Suboi、Binz、Karik四位所擔任，導師負責帶領參與節目的參賽者，對他們的表演提供建議與指導，也會與參賽者進行合作演出。四位導師都是越南嘻哈饒舌歷史上的重要角色，以下對四位進行介紹。

Wowy

Wowy是一位提到越南饒舌時無法被忽視的角色，可以說是越南地下饒舌界公認的領袖。當許多藝人為了財富而製作音樂時，Wowy仍然維持著最初饒舌的初衷，他的歌曲總是直指社會問題，從政治到環境問題進行批判，然而，在共產體制下的越南，這卻是可能激怒政府的行為，Wowy也曾因為發行隱含批判政府含義的歌曲而被官方警告，雖然越南目前已稍稍放鬆對嘻哈文化的管制，嘻哈依然是越南人反抗的象徵之一。

帶著引領聽眾關注越南本土社會文化與自然環境的願景，加上強勁的技術實力，目前Wowy仍被視為越南嘻哈界的先驅，啟發了許多新一輩音樂人追隨他的腳步。

近來他開始為電視劇和電影製作原聲帶，他的音樂也因而更加深入一般大眾的耳中。曾在2020金馬影展上映獲得好評、奪下釜山影展新潮流大獎的第一部越南電影，由越南新銳導演陳清輝所執導的《人性爆走課》，其主題曲也是由Wowy譜寫，酣然暢快的節奏搭配社會底層掙扎的電影畫面，MV看起來十分過癮。

（WOWY《CHẠY (RUN)》，電影《人性爆走課》主題曲）

Suboi

Suboi是4位中唯一來過台灣的越南Rapper。在2017年時，由大支領軍的嘻哈場牌「人人有功練」所舉辦的「亞洲嘻哈高峰會」，在台北集結了亞洲各國的饒舌歌手，包括韓國的Flowsik、日本的Anarchy、台灣的熊仔等，越南則是由Suboi作為代表，身為女性的Rapper，又是唯一的東南亞代表，讓她在一票演出者中讓人留下深刻印象。

她也是帶領越南饒舌走向國際的代表人物，Suboi走紅國際，其一原因是她曾在歐巴馬出訪越南時，在他面前即興以越語freestyle了一段，另一則是歸功於推廣亞洲嘻哈的知名廠牌88rising，88rising曾在Youtube頻道po出她的音樂錄影帶，她也是第一位登上88rising的越南Rapper。

Suboi的音樂非常貼近個人，圍繞家庭、愛情、社會壓力和對人生的思考等話題，這點也可以在她於2019年生產前所推出的這首《BET ON ME》感受到，這首歌從意境到歌曲題材都十分獨特，MV以正值懷孕時期、大著肚子的Suboi騎著機車從城市返回家鄉的路途為主軸，交織著城市絢麗的燈光、建築和家鄉的水、天空、樹木所帶來的平靜感，來反思「我是誰？」、「我想要追求什麼？」的人生問題。

（Suboi《BET ON ME》）

BINZ

越南饒舌最初是在居住海外的越裔移民之間開始發展，後來逐漸透過網路和人脈傳回本國，在胡志明、河內等大城市之間流行並漸漸本土化，隨著越南饒舌的盛行，近來也吸引外地的饒舌歌手回國發展，BINZ也是其一。BINZ是美籍越裔，深受美式嘻哈影響，不同於其他偏好隱晦暗示的越南本土Rapper，他的MV畫面總是充滿明顯性暗示及強烈的視覺效果，洗鍊的節奏與聲音、性感潮流的形象，讓他在商業品牌和年輕人之間獲得支持與崇拜。

他也在去年的MAMA（韓國電視台Mnet舉辦的亞洲音樂大獎）以越南代表身份得到最佳亞洲藝人獎，而推出的這首又潮又火辣的《BIGCITYBOI》成功建立起他Playboy的華麗形象，音樂風格也深受國內外好評，MV觀看次數目前已突破7千萬。

（TOULIVER x BINZ 《BIGCITYBOI》）

Karik

以溫和的外貌而言，比起饒舌歌手更像是情歌王子的Karik，是我在這幾位之中相當喜歡的一位。

Karik和前面提到的Wowy都是越南較早開始饒舌的指標性人物，兩人從2010年就陸續發行多首合作曲，在地下饒舌界獲得認可。然而，直至2018年一首與女歌手Orange合唱的《NGƯỜI LẠ ƠI》（陌生人啊），才讓Karik的歌聲開始響徹越南大街小巷，這首歌主要講述渴望陌生人一個擁抱、一個微笑來帶領自己走過悲傷的孤單心境，目前Youtube觀看人次已破2億，可以說是帶領Karik走向事業的高峰的一首歌。

爾後Karik經常與主流歌手合作，也得到許多商業代言機會，然而，如同嘻哈界常見的狀況一般，Karik也由於過度貼近主流音樂而屢屢受到地下饒舌歌手的批評。然而在他今年初推出的新曲《ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ》可以發現，他在偏向地下的強烈曲風之下依然實力堅強，是一名在情感濃烈的情歌、俏皮可愛的廣告曲或是硬派的嘻哈曲風下，都能適當呈現表演的成功Rapper。

（Karik《NGƯỜI LẠ ƠI （陌生人啊）》）

（Karik《ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ》）

DẾ CHOẮT

節目導師都如此實力堅強，參賽者當然也不容小覷。

2020年《RAP VIỆT》的最終節目冠軍由DẾ CHOẮT拿下，他隸屬於WOWY帶領的小隊，一身狠勁、滿身刺青的外貌，Rap起來也很有殺傷力。

（決賽當天DẾ CHOẮT與尊敬的師父WOWY的合唱曲，WOWY, DẾ CHOẮT 《CHIM SẺ VÀ DÂU TÂY》）

（DẾ CHOẮT在節目中段時就展現了十足冠軍氣勢，這個舞台可以感受到他強大的舞台魅力。DẾ CHOẮT 《Phiêu Lưu Ký》）

GDucky

《RAP VIỆT》的亞軍則由GDucky拿下，他隸屬於Karik帶領的小隊，打入耳膜的清晰嗓音，從感性到強烈曲風都能很好的駕馭。

GDucky與師父Karik在決賽當天帶來炒熱氣氛的派對曲，台風和舞台構成都控制的很好。

（Karik, GDucky, Ricky Star 《Ala Ela》）

（感性風格也難不倒他，《The Right Journey》的旋律也相當好聽。）

《RAP VIỆT》等嘻哈選秀節目把許多未被挖掘的饒舌歌手帶到越南一般大眾的視野中，想必未來越南饒舌也會在這一波熱潮下更加蓬勃發展，更多獨具魅力的越南饒舌音樂，都在等待台灣聽眾的發掘，如果台灣聽眾能把目光移到東南亞的音樂，想必也能更加豐富我們的音樂視野。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒