《白爛賤客：重開機》：看似胡搞瞎搞、結構破碎，其實非常「凱文史密斯」

美國導演凱文史密斯（Kevin Smith）在1994年以小成本獨立電影《瘋狂店員》成名。當年他從大學休學，假造身分辦了很多張信用卡，募集到了萬七千美元的低成本資金，拍出這部影史經典。

《瘋狂店員》在當年是一個標竿，它描述一個美國郊區便利商店老闆一天之中所發生的光怪陸離事件。全片場景發生在一間便利商店裡面，大量無意義的對白，配合毫無故事可言的劇情，諷刺美國民眾的無聊生活。而後現代式的意義解構，與才氣縱橫的思維，也讓凱文史密斯在獨立影片界佔有一席之地。

他隨後的作品《怒犯天條》，找來因為《麥田捕手》紅遍全球的好友班艾佛列克跟麥特戴蒙，飾演被上帝貶入人間的兩位天使，並由當年的搖滾巨星艾拉妮絲・莫瑞塞特（Alanis Morissette）飾演上帝，對基督信仰進行嘲諷，也讓他的名聲由獨立影界躍升主流。

但凱文史密斯終歸是「作者論」導演，他所拍攝的好萊塢商業片《波麗士很忙》票房、評價平平，也讓他無法常待主流。但他從未停止過個人風格的電影，《白爛賤客》、《瘋狂店員2》、《愛，上了癮》、《人形海象》（找來強尼戴普演出），都讓他不是只因處女作揚名立萬的導演，而是具有高度個人創意、風格的導演。而他設立的製片公司View Askew出品的電影，也被戲稱為「View Askew宇宙」（View Askewniverse）。該宇宙每部電影中的演員及角色，時常會出現在不同作品中。由傑森繆斯與凱文史密斯共同飾演的雙人搭檔「傑與沉默鮑勃」則出現在幾乎所有的作品中。

要定義凱文史密斯的風格並不那容易。他的電影絕對帶有嘲諷戲謔與批判，但攻擊的點毫無章法，也不完全尋求喜劇效果。他的作品更大成分在展現一種「凱文史密斯與他的兄弟們的生活」，透過電影中的角色來針砭世界。而那些角色若非美國典型的科技宅男，就是「一如常人」的電影巨星（像班艾佛列克就常飾演自己，呈現一副養尊處優的美國白領階級白人模樣，毫無明星光環），不然就是如他的好搭檔「傑」那樣的無厘頭角色。這些人彷彿構成一種不為世界所知，但能讓美國某個不被注目的階層感同身受的美國圖像。知名喜劇《生活大爆炸》也把凱文史密斯當成「宅男的英雄象徵」，讓他在劇集中客串自己。

Photo Credit: 《生活大爆炸》

但不得不提的是，凱文史密斯的電影中，常使用後現代主義的思維技法。從打破三維世界的「後設」、「諧擬」，到常見的互文與打破典範，全都在破壞現實世界的社會價值，並以凱文史密斯的視角，對世界比出中指。

後現代主義雖自60年代就已問世，但打破典範的這個原則，在21世紀後才真正得以體現，所有的意義被晚期資本主義的全球化商業文化影響，讓重要事物全面被虛化。麥克魯漢提出的「内爆」（implosion）概念，還保有傳統藝術主義源流下「一代反一代」的意義解構後「賦予真正意義」的態度，布希亞則提出預言，內爆之後一切事物都會變成「擬象」再「擬象」，直到意義完全消失為止。21世紀初期，世界文化失去主流，一切紛亂彷彿按照布希亞的預測在走。導演華卓斯基姐妹（當時還是兄弟）震驚影史的《駭客任務》三部曲，就展現了布希亞的精神，亦即「一切有為法，如電亦如幻」的道理。

但21世紀也過了20年，隨著電子載具與社群媒體的發達，世界文化思潮的走向，卻反而如當代左派哲學大師齊澤克預測的，意義將走向解構主義的去中心化。過去由笛卡爾發展出來的「人」的主體性，是一個可以實證的架構，只是這個架構沒有中心與順序，無論是正或反都不是意義存在的本身。現實其實是沒有一致性的結構，是從一個整體的主體架構中退卻，去跟現實面的客體碰撞。在碰撞的過程中，才能呈現「主體本身就存在著無法消除的分裂與差異」的真實。集體的主體只是虛幻的存在，反而是每個人的主體都像一座孤島，在傅柯那種解構式的迴圈中，如馬賽克拼圖那樣，拼出一個籠統而朦朧的主體。

用白話舉例。美國總統川普執政四年來，美國儼然形成一種「川普主義」跟反川普的政治思潮鬥爭。但所謂的川普主義，其實是不同時代的美國人接受各種思潮與個人環境的影響下，自身選擇相信的事物，而他們投射在身邊的環境下，就會把環境映照成一個集體，但那個集體是由每個點（個人）所組成，靠近去看，會看到各種差異，只是行動與言論上，呈現了一種集體性。而那個集體本身則是虛幻的存在，但每個點卻又是具體存在。

而凱文史密斯的電影看起來沒有規律，是因為他正是那種所謂「集體中的點」的象徵。他的電影不是追求麥可魯漢的經由內爆來打破原有規範而建構的新規範，也不是布希亞式的一切皆為擬象，以至於真實已不存在，而是那種「我是凱文史密斯，我想要這樣講話，我看到的世界就是這樣」。

聽起來，跟現在任何粗製濫造的網路影片的本質差異不大，因為主流既是如此，又何以必須討論？是因為在技術與思維上，凱文史密斯都做出了相當傑出且深具美學意義的典範（雖然在這個世代，美學的定義已四分五裂，但技術這東西有就有，沒有就沒有，高明不高明，也人所共見）。

以2019年凱文史密斯的驚世大作《白爛賤客：重開機》（Jay and Silent Bob Reboot）為例，即可看出端倪。

Photo Credit: 《白爛賤客：重開機》

本片在技術上展現了一切後現代主義的手法，最經典的「後設」手法可說無所不在。電影一開場就秀了一段後設的技巧。

《白爛賤客：重開機》是2001年電影《白爛賤客》的續集。但是一開場導演就質疑了這件事。所謂的續集，必定是前作的後續。所以人物在時序上會展演上集事件之後的狀況（如果是倒回，就叫前傳）。而《白爛賤客》的故事，始於電影明星班艾佛列克把他的朋友「傑與沉默鮑勃」畫成超級英雄漫畫而暢銷，並賣出電影版權。「傑與沉默鮑勃」為了阻止電影拍攝，踏上好萊塢之旅。整個公路旅程中笑料不斷，但電影還是拍好上映了，成為經典爛片。

《白爛賤客：重開機》一開場，「傑與沉默鮑勃」的名字就被片商騙走，當他們想知道原因時，發現原來是片商要重啟那部片，還把傑改成了女性角色，而且找來他們最討厭的導演凱文史密斯拍攝（以打破第三維度的角度來說，凱文史密斯本人即是《白爛賤客》的導演，當然也是設計出當年漫畫被拍成電影情節的人。這邊是後設技法的反諷再反諷）。兩人無法接受，於是又踏上阻止電影拍攝之旅。

明明是續集，故事套路卻一模一樣──自我剽竊。但時空畢竟過了20年，一定會有不同，那個不同在哪裡？於是凱文史密斯置入了一個後設的橋段，描述「傑與沉默鮑勃」到了漫畫店，漫畫店老闆長篇大論的口述了「重啟」（reboot）跟「翻拍／重拍」（remake）的差別。

漫畫店老闆指出，當前好萊塢電影已經不願意去想新的點子，於是拿過去賣座的經典，加入新時代氛圍與年輕人喜愛的元素，然後如法炮製地再拍一次，目的是為了撈錢。如此一來，就會產生「內爆」效應，到最後所有電影都自我複製，再也沒新東西。。他並舉了《原力覺醒》（星際大戰系列第七部）當例子（片中沒解釋，但星戰迷都知道，全片就是翻拍《星際大戰》第四部，結構上幾乎一模一樣），痛批此現象（在這裡也用了宅男梗，因為凱文史密斯是星戰迷，但他卻詆毀自己熱愛的事物，因為那是美國宅男的求好心切的傲嬌態度；在《生活大爆炸》裡就常有男主角把熱愛的超級英雄作品嫌棄得一文不值，但又瘋狂收集的矛盾）。

傑提出了質疑，說這不就是「翻拍／重拍」（remake）嗎？但漫畫店老闆指出，好萊塢根本不管這點，所以才產生出糞作。傑說，那漫威電影不也是這樣？漫畫店老闆暴怒，說漫威電影不同！這邊呈現了美國宅男圈捍衛熱愛文本的行為，同樣的梗也用在《瘋狂店員2》，這是「互文」的技法。

Photo Credit: 《瘋狂店員2》

而如果從電影歷史來看，重啟跟翻拍本來就是兩回事。2001年的電影《瞞天過海》（Ocean's Eleven），故事完全與1960年版的《ocean 11》結構相同，只是演員跟橋段技術都更上層樓。這個就是remake。而最經典的例子就是1998年的《驚魂記》，導演葛斯范桑完全連分鏡都一絲不苟的重現1960年希區考特的《驚魂記》版本，當年被頒了年度最爛導演獎。而2019年版的《恰吉》，也是故事架構一樣，但細節更現代化與精緻的，翻拍了1988年版的《靈異入侵》，這是remake的概念。

而重啟／重開機則是把原著電影的世界觀，用新的方式重現。最知名的例子就是2016年的影史大災難《魔鬼剋星》，用一群女生取代了原本的男主角們，拍成了新的魔鬼剋星，不但原味盡失，而且成為近20年來最爛影片之一。但受到部分女性觀眾喜愛（原本《魔鬼剋星》的受眾是80年代父權主義橫行的整體觀眾），口碑雖爛，但片商還是賺到票房，這也是漫畫店老闆在罵的點，雖然針對的是星際大戰。而舉凡《魔鬼終結者》、《終極戰士》、《異形》系列，也都是類似作法。這就是reboot，而非remake。

所以，當年「傑與沉默鮑勃」的漫畫電影要被reboot，這是電影中的故事主軸。但如果用後設角度來看，《白爛賤客：重開機》某個程度也是在reboot《白爛賤客》，因為時間已過了20年，主角們加入了「傑的女兒跟同學們（模仿當年傑與沉默鮑勃的模式等於是reboot）」同時也在remake《白爛賤客》，因為「阻止拍攝」的故事架構相同，這邊進行多重的自我嘲諷。

因為凱文史密斯如果要拍續集，應該是比照《瘋狂店員2》，由主角進行新的冒險，但其實「傑與沉默鮑勃」卻是在幹同樣的事，只是公路旅程的笑點更現代化（加入uber、電商等網路元素），其實算是remake。但因為本片涵蓋了reboot跟remkae兩種特質，那就又回到了電影內痛罵凱文史密斯是「自我複製的爛導演」的梗：一直拍同樣的元素，同樣角色換湯不換藥，江郎才盡，跟好萊塢片商一樣。小小一個開場，就充滿各種嘲諷。從電影業界拉回到自己本身，還透過情節進行諧擬、反諷、互文、後設，一次看足。在後現代元素的展現上，可說是淋漓盡致。

Photo Credit: 《白爛賤客：重開機》

而隨著「傑與沉默鮑勃」遇到了傑的女兒，然後跟他的同學一起進行胡鬧的冒險，一路到電影最後，凱文史密斯飾演自己登場（他也同時飾演沉默鮑勃），班艾佛列克登場，連麥特戴蒙也重新飾演《怒犯天條》裡的天使（然後因為與劇情根本無關，他還自嘲說：「我跟這故事無關…」這種無意義的話語，屬於後設技巧之一），到後面惡搞漫威電影的梗（這邊也是在對好萊塢重啟現象的多重嘲諷，包含對漫威電影賣座的諷刺，而且諷刺了電影開場對漫威電影的讚揚）。

然後在電影的最後，把故事搞得支離破碎無法收場，自己把自己的電影搞成糞作（這是凱文史密斯在罵好萊塢的現象），還倒打一耙扣回那個「自嘲」的母題：「因為凱文史密斯就是業界口中江郎才盡的爛導演。對啊！你們說我爛，那我就爛給你看」。

各種後設、反諷、互文、自我指涉的技法全開，在技術展現上，比伍迪艾倫的自嘲、後設技法（例如《安妮霍爾》）更全面而複雜，可說是教科書範例。

然後到了電影最終，傑帶著女兒回到了「View Askew宇宙」的原爆點：《瘋狂店員》的那間便利商店前。當年他跟沉默鮑勃在牆邊賣大麻。用「互文」向自己致敬。那甚至扣回去凱文史密斯第一部電影的核心：「我們的生活就是這樣的無風無浪無意義」。

《白爛賤客：重開機》看似結構破碎、胡搞瞎搞、不知所云，其實卻展現了非常「凱文史密斯」的電影風格。而片中所展現之後現代主義的精神思潮與技術之複雜，可說是近來僅見。在21世紀過了20年，凱文史密斯雖然聲勢遠不如從前，根本上已被資訊爆炸的網路生態給遺忘。但2019年這麼一出手，還是讓人驚嘆其創意與才華。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航