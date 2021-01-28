拜登與習近平「私交」很好，會影響美中台「國交」嗎？

文：黃澎孝

美國之音的 《海峽論壇》節目主持人樊冬寧小姐，上週六就「拜登回應解放軍軍機擾台，美對台承諾能否《堅若磐石》？ 」為題，邀請民進黨立法委員王定宇與我本人進行節目對談。

VOA的《海峽論談》已經在26號播出，茲特將我部分發言重點，分享大家批評指教：

「私交」與「國交」不能混為一談

自從拜登當選美國總統後，台灣就有一些親中的媒體或所謂的藍營人士，一再例舉拜登總統過去與中國的長期關係，甚至於，還一再渲染拜登總統與習近平的特殊私誼，而研判：

美台關係將因美中關係的改善，而倒退到過去「歐巴馬時代」。 甚至於，還有可能回到「美中共管台灣」。

事實上，我過去就曾多次強調指出，即便在我們這樣一個講究「關係」的華人文化世界中，古人都有所謂：

大夫無私交，春秋之義。

美國人雖沒讀過《春秋》，但是，仍然強調「公私分明」；非常嚴謹的個人認知與公務倫理。以言「美台關係」 ——眾所周知，美國雷根總統夙與蔣經國關係交好，但是，台灣仍遭美中《八一七公報》的戕害。

相反的，川普總統和他的國務卿蓬佩奧，過去從未與台灣任何政要有過任何「交情」。但是，他們卻一改美台關係40年來「非官方」、「政策性模糊」的政策，而被視為最「挺台」的總統。

「戰略關係」與「國家利益」才是美台「國交」的基礎

事實上，早在國共內戰的後期，美國曾對國府發出「白皮書」，擺明了要放棄對二戰盟友蔣介石的支持。當共軍渡過長江，攻克南京時，美國駐華司徒雷登大使（John Leighton Stuart）還刻意留下，試圖與中共建交。

但是，隨著中共宣佈「一面倒」， 與蘇聯結盟，甚至出兵韓戰後，與蔣介石關係至為惡劣的美國杜魯門總統，立刻派出第七艦隊協防台灣。後來甚至於締結《中美共同防禦條約》。成為冷戰反共的「戰略夥伴」。到了70年代，中蘇共交惡，美國基於「聯中抗蘇」的戰略利益，又毫不留情地與我「解約、撤軍、斷交」⋯⋯

總結70年來，台美關係親疏起伏的發展，完全取決於美中戰略關係的變化，與台灣哪個黨執政、或與什麼人有沒有交情、完全沒有關係。

「印太戰略」與「友台法案」才是美國對台承諾的基石

美國的兩黨政治，雖然政權迭有更替，但是，對於國家安全與外交政策，基本上都會形成兩黨共識，而不受政黨輪替的影響。以言美中台關係的變化，就表明上看，似乎是川普總統扭轉了美國的外交方向。然而，稍事爬梳即可知：早在小布希時代，美國就已警覺到中國快速崛起的挑戰。

尤其，在中國宣告南海「九段線」領海主權，以及島礁填海造陸行為；特別是「一帶一路」的擴張行動，使得民主黨的歐巴馬總統開啟了「重返亞洲」的戰略轉移。川普總統構建的「印太戰略」，也是接續了歐巴馬的戰略轉移，並以更為激進麻辣的手段，甚至以所謂「簡單粗暴」的方法，快速掉轉美國的外交方向，將中國視為戰略競爭的最主要對手。展開了一系列制裁、脫鉤的政策。

另一方面，為了印太戰略佈局，強化第一島鏈的戰略需要，美國改變了40年來對台灣政策模糊的低調態度，甚至於，在美國國會兩黨高度共識下通過了系列「友台法案」。特別是2018年的《台灣旅行法》與2020年末通過的《台灣保證法》；更將對台軍售、協助台灣強化不對稱戰力建設、協助台灣增強自衛能力、取消與台灣官方交往限制等等。

換言之，美國是以「國內法」或國會「國防授權法」的形式，建構成對台「堅若磐石」的全面承諾。而不是任由川普個人好惡，或共和黨的「一黨之私」所決定的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「大夫無私交」，拜登對華不手軟

無可諱言的，拜登總統與中國方面，甚至於與習近平個人是有多年的公誼私交。拜登執政團隊諸多成員，也曾經是歐巴馬時代的「老班底」。因此，中共對於拜登當選美國總統，當然是抱有很大的期望，甚至於還難免會有若干一廂情願的幻想。

但是，就在拜登就職典禮對台灣駐美代表蕭美琴發出的正式邀請函，就已經釋放出：拜登對台政策，仍將延續川普時代在兩黨高度共識下所通過的「友台法案」精神，繼續維持與台灣的友好關係。

拜登最主要的「核心幕僚」，候任國務卿布林肯（Antony Blinken）一月19日出席聯邦參議院外委會召開的國務卿任命聽證會上，就有關美中台關係的政策主張，就公開表示：

中國「毫無疑問」對美國在內的所有國家構成最大的挑戰。

川普對中國採取強硬態度是正確的，即使他不同意川普的方式。

相信兩黨有非常牢固的基礎，以建立跨黨派政策對抗中國。

拜登政府將延續美國的對台承諾，確保台灣自我防衛能力，並希望台灣在國際上發揮更大作用。

事實上，就在拜登才剛剛宣誓就職完不久，共軍就派出13架軍機大舉入侵台灣的防空識別區（ADIZ），美國國務院隨即發表嚴正聲明強調：

對台承諾「堅若磐石」（Our commitment to Taiwan is Rock-Solid）。

國務院在聲明中除了敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並強調將持續關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的「鄰國」（好有深意的用語）。國務院並重申將恪守《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

以上總總事實證明：「大夫無私交」更何況是美國總統。未來拜登總統一定會在兩黨高度共識的基礎上，延續川普時代對華的強硬政策，絕不會手軟。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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