中國海禁政策與鎖國歷史（下）：只要中共不實施鎖國，台灣的重要性就會大幅降低

文：王臻明

對台灣來說，中國的鎖國，是台灣發展的契機。回顧台灣的歷史，最早建立外來政權的荷蘭人，一開始是希望直接與中國進行貿易往來，但因中國禁止的關係，只能先落腳於澎湖，尋找機會。沒想到明朝的官員連澎湖都不願意讓荷蘭人逗留，強硬要求荷蘭人撤到當時的「無主之地」台灣，才導致荷蘭人來到台灣。

而荷蘭人在佔領台灣的期間，仍然不斷在尋求與中國建立通商管道的方式，無奈一直都不順利。稍後明朝滅亡，鄭成功選擇撤到台灣，並擊敗了荷蘭人，在台灣建立了新的政權，與清朝展開長期的軍事對峙。由於清朝嚴格的禁海令，雙方除了私下的走私與掠劫外，幾乎沒有任何的往來。

鄭成功開啟了台灣的明鄭時期，但他一直希望能反攻大陸，回到中國去。因此可以這麼說，最早經營台灣的荷蘭人與鄭成功，都是因為無法踏上中國，而被迫選擇在當時荒蕪的台灣落腳開墾。如果當時中國允許荷蘭人進入中國通商貿易，鄭成功沒有在軍事上失敗，被迫撤離中國，他們都不會到台灣來。

對他們來說，選擇當時危險的海外孤島台灣，是萬不得已，若當時他們可以前往中國，他們一定會離開，不會留在台灣發展。而這種情況，很快就在接下來得到了印證。因為清朝在施琅的協助下，擊敗明鄭政權，重新佔領台灣，讓台灣進入發展的停滯期。

荷蘭檔案館熱蘭遮城1625年簡圖｜Photo Credit: Johannes Vingboons @Wikimedia Commons Public Domain

在清領時代，台灣只不過是福建轄下的一個海島，長期不受重視，畢竟從中國的觀點來看，經營這個在海外的小島，並沒有什麼實質上的利益。很多的政策反而是以防範的角度為出發點，因為擔心台灣島上的反抗勢力死灰復然，所以利用很多手段來控制台灣的發展。再加上清朝中、後期吏治腐敗，行政效率不彰，官吏們也視渡海來台為畏途，更讓台灣的發展大幅落後。

一直要到清朝經歷一連串的外辱，逐漸發現海權的重要性，並警覺到外國勢力有心奪取台灣，來當成前進基地，才開始重視台灣，並在台灣建省，準備積極建設。無奈還沒有見到成效，中國就在甲午戰爭中一敗塗地，將台灣割讓給了日本。

台灣進入日治時期後，與大陸分屬兩個國家，雖然仍有正常的通商往來，但沒有了互相隸屬的關係，雙方因無形的國界，而有了隔閡。後期的日本政府在台灣積極推動皇民化運動，讓雙方在文化、語言上，進一步拉開了距離。

在這段期間，日本視台灣為重要的南進踏板，位置偏南的台灣也是天然糧倉，可以彌補日本國內糧食生產不足的問題，所以積極推動農業發展與基礎建設。日本也是一個殖民統治者，為的是日本母國的利益，只是在日本佔領台灣時，建設台灣正符合日本向東南亞擴張的野心，他們將台灣視為是重要的戰略據點，而不是孤懸在海外的無用海島。

這一個時期在二戰結束後落幕，美國委託國民黨政府暫時接收台灣，但中國旋及爆發國共內戰。在當時國民黨政府眼中，台灣又回到海外離島的地位，一切的資源應該用來支援中國的戰事，大批的糧食與台灣兵被徵調到中國戰場，再加上吏治腐敗，造成台灣社會的不滿，埋下了反抗的種子。

國民黨政府在二二八事件中血腥鎮壓台灣，卻在國共內戰中一敗塗地，最後師法鄭成功，也撤退到台灣來。在風雨飄遙之際，韓戰爆發，美國為了圍堵共產勢力，改變放棄國民黨政權的態度，派兵協防台灣，穩定了台海的情勢，也展開了另一次的兩岸對峙期。

在美蘇冷戰下，中國與台灣分屬兩個不同陣營，再加上蔣介石政權奉行堅壁清野，不與共產黨接觸的政策，以避免遭到統戰滲透。兩岸進入了史無前例的嚴格分治中，甚至比明、清時期的禁海令還要嚴格許多。

但這一段時間卻也成為了台灣高速發展的時期，因為美國為了強化圍堵共產勢力的陣線，大舉提供各種美援，更協助台灣發展經濟，以納入全球產業鏈。對美國而言，台灣是對抗共產勢力的最前線，若能穩定繁榮又能自給自足，對美國最有利。而對蔣家政權來說，反攻大陸已經無望，好好經營這個最後的根據地，是唯繫中華民國政權的唯一方式了。

中國與台灣的這次分隔，歷時最久，影響也最大。因為台灣在這次的分隔中，完成了民主化的轉型。即使後來冷戰結束，中國走向改革開放，兩岸經貿交流如此頻繁，在制度上卻是南轅北轍的不同。

Photo Credit: 中央社

在共產黨堅持一黨專制下，雙方幾乎沒有任何的對話基礎。但中國市場的開放，吸引了全世界的資金前往中國投資，台灣也不例外，於是形成了政治方面緊張，經濟方面卻緊緊連結的矛盾現象。中國政府也聰明的利用這種情勢，大量對台灣招商引資，一方面利用台商來發展經濟，另一方面，則利用「以商圍政」的方式，透過商業利量與台灣的言論自由，來達成統戰與施壓的目標。

中國的這種方式，在之前是非常成功的，因為中國龐大市場的磁吸效應，不止讓台資大量出走，也讓原本會考慮在台灣投資的外資，紛紛轉移到中國。雖然台灣因此推出過「戒急用忍」、「南向政策」、「強本西進」、「新南向政策」等方案，來阻止台灣的經濟逐步被掏空。但在兩岸獨特的競爭性下，只要中國不實施鎖國政策，各國可以自由進入中國，安全的經商賺錢，那台灣的重要性就會大幅降低。

而且當中國的對外關係相對和緩，西太平洋沒有陷入緊張的軍事對峙，第一島鏈就無用武之地，台灣在戰略地位上的重要性也隨之消失。所以中國對台灣最強大的武器，就是放棄鎖國政策，不要積極對外擴張，引發區域的緊張情勢。

不知道應該說幸好，還是可惜，中國的專制政權，第一優先考量的都是自己的政權穩定性。明、清兩朝不顧沿海地區百姓的生計，厲行海禁政策，採取鎖國的方式來對抗外敵。今日的習近平政府，也正一步步走向完全相同的道路。讓過去中國共產黨因緣際會下，成功推動的改革開放毀於一旦。

美、中的衝突與香港的問題，讓大批的台商返台，許多外資更積極投資台灣。這無疑是習近平送給台灣的最大禮物。特別是之前中國無情鎮壓香港，已為中國與台灣設下一道再也無法輕易跨越的鴻溝。因為香港的前例，徹底證明一國兩制完全不可行。無形的政治與文化隔閡，正讓台灣與中國越走越遠，再也不可能回到過去了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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