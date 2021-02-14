《女子山海》書評：山不再高，海不再深，譜出台灣自然書寫的輕盈

女子力：「女性自然書寫者」的隊伍

2020年大疫未完，許多改變仍在進行之中。其中「自然書寫」（Nature Writing）領域中，出現了好些女性優異聲音，如栗光《潛水時不要講話》、山女孩Kit的《山之間》。前一年也有不幸離世，由好友整理出驚人思考之作——劉宸君的《我所告訴你關於那座山的一切》。

誠如吳明益的專文〈安靜的演化〉指出：「這五年內出現的女性自然書寫者，恐怕在這類（案：指自然書寫）作者裡比例過半，這在過去四十年來的台灣自然書寫史裡在比例上之高是罕見的。」過去提及台灣的自然書寫，仍然是以男性書寫者比例居多。無論是頗富盛名的劉克襄、夏曼・藍波安，或者澹泊明志的孟東籬；相較之下，能喊出名號的女性書寫者，或許如徐如林、凌拂、利格拉樂・阿（女烏）——談及這塊領域，印象中不免有男性主導的氣勢。

2020正好是自然書寫領域中，女子力展現蓬勃生機的一年。其中早以《回家種田》打開知名度的劉崇鳳，以及與吳明益合著《黑潮島航》的黑潮基金會執行長張卉君，推出了一本少見的對話錄《女子山海》。但除卻書名外，本書內容並不張揚作家性別身分色彩，更有一種安靜抗衡的悠遠之聲——這本書在2020年底的出現，也提醒了我們去年女性自然書寫者投入的豐碩成果

相對於其他自然書寫作品，多數對於品種學名、生物觀察的細微，或如聯想羅馬、希臘神話故事翩翩的寫作技巧，又或如早期寫作者多強調環境保育之重要等常見手法——《女子山海》的寫作方式則顯得更隨心所欲，平易近人。劉崇鳳與張卉君似乎有意以生活角度出發，將感受放大，從青春回憶開始著手，除了拉扯出兩人友情的歷程，知音於原野山林、海川湖泊之外，更使得讓人感覺到「家離自然那麼近」。

海不再深：個人的生命史編織而成的自然布匹

第一部「來自山與海」，描述了從小生長在不同環境的女子二人，如何養成對山海的想望。同屆成大中文系的緣分，使得生長於山城南投與海港高雄的兩人牽起緣分，山上的孩子大口呼吸海風，而大港的女兒則試圖闖入山徑。其中互相投射，交織出的光影，宛如一部寧靜而悠遠的公路電影。埔里的她寫下：「不知道是否因為山總是在那裡，它們存在得如此理所當然。」加入登山社的海港之女，則說：「大海不止息翻覆的力量。什麼都可以容納，也什麼都可以失去。」

本書編排方式也很特別，透過兩人互相接力的書寫，編排以置頂、置底來做為區別，同時也有互相呼應的文章。開頭第一部便有〈我從不知道，山有多高〉呼應〈我從不知道，海有多深〉；〈初識山〉對應〈初識海〉；結尾更有〈森林是大海的戀人〉、〈水是山心裡的祕密〉。山海交錯，最後相融，海中有山，山中有海，可見《女子山海》不凡的企圖心，以及編排、書寫上的用心。

沒有複雜的山脈介紹，沒有難讀懂的文字。劉崇鳳與張卉君，是透過個人的生命史，去編織個人的自然布匹。他們接觸山與海，並不是用艱深拗口的語言，而只是平述自己碰觸海或山的經驗：「漸漸放鬆之後身體輕易地漂浮了起來，從海面下俯瞰，竟有一種飛翔的錯覺」、「起伏的胸口告訴我這就是爬山，我正在爬山，有那麼一刻，我有著奇怪而明晰的存在感」。宛如回憶的膠捲播放，讀者能夠感受到兩人分別接觸的內心，從而想起自己過去的經驗：原來自然書寫未必得實用或艱澀，而山海也總離我們如此相近。

山不再高：「水鹿」的兩種書寫側面

在兩人的山海世界裡，同情自然是不必要的，在兩人的眼中，山海更像是要用以「敬畏」的神。例如劉崇鳳的〈呦呦鹿鳴〉從深邃而寧靜的鹿眼中，瞥見人類與生靈的分別與想望，布農族獵人知道，「山給出了水鹿」，但不熟悉文化的陪同者仍舊憐憫殺生，劉崇鳳只是說：「這是bunun的生活，山就是他們的家。」或許也更像兩人自言，比起胡晴舫的《旅人》，她們更像是阿潑《介入的旁觀者》，眼神凝視，但介入的方式是文字，是思索，是語言。我偏愛文章結尾，寫下另一頭公鹿的凝望，她寫：「我們參與死，也見證生。……唯有如此，活著，多麼豐盛。」

同樣以鹿為主題，張卉君的〈角〉則寫下了女性領導者的困境。身為黑潮文教基金會的執行長，「我也常常為自己戴上這對鹿角」。從禮物的餽贈，鹿角作為脫落的自然演化，並非割下鹿茸作為藥用的殘忍，而是鹿成熟的證據，也是公鹿在鹿群中高顯的社會地位。張卉君雖被稱之為「東海岸女戰神」，迎之而來的卻是不能顯露的脆弱。她寫下：「我總是在扮演著『某老牌組織的執行長』這樣的身分，不能有情緒、不能脆弱、不能感情用事。」角是榮耀，也是束縛，抗拒自己的陰性身分，努力偽裝，在夢裡的朋友宋說：「原來妳是戴了鹿角的母鹿啊。」才終於卸下自己的武裝：「霎那間那對過重的公水鹿角，就這樣自然而然地，脫落了。」

透過上述兩段文字，我們可以見得劉崇鳳與張卉君以自然書寫的特色，寫出個人生命的本質。這兩篇文章並不囿限於自然書寫的範圍內，無論以文化、哲思的角度來看，更是精采可觀。《女子山海》的書寫策略或許便是如此，透過文學性的豐富內涵，去涵蓋了自然書寫的可能性。在她們的文字裡，顯然有著更自由的書寫特色；而自然書寫或許是一首歌曲中的「副歌」，儘管她們反覆吟唱，卻必須將前後銜接起，猶如日月潭只是湖面，你必須俯瞰，才能見得整片山林的景色。

個人的「山海經」：獻給台灣的山海情書

在她們的文字中，彷彿能聽見劉禹錫的〈陋室銘〉被悄悄修改了。「山不在高」成了「山不再高」，而海也不再深了，正如第一部「來自山與海」的結尾，從山與海歸來、啟程的啟蒙女子寫下：「安靜地看著山稜線環繞，就莫名感到安心，像被擁抱、被保護著，彷彿算就什麼都失去了，山還是會在」。有人能如此信仰著山與海，或許就是山海能給予台灣的、最美的禮物。

或許可以說，劉崇鳳與張卉君，是用自己的聲腔，唱出了不同他人的生命情調。我喜歡《女子山海》不沉重、不呼籲，用人生的沉重與厚實，卻靜靜地譜出了自然書寫的輕盈。這是她們個人的「山海經」，也是獻給台灣的山海情書。

延伸閱讀：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航