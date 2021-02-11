寮國琅勃拉邦的潑水節：從新年、祭祖到面具，是一場能召喚在地人內在記憶的藝術行動

我所在的這個中國二線城市，新曆年頭不時興跨年，也沒有炫麗煙火可看，但在舊曆年底，隨著冬季蔬果的盛產特賣，蘋果紅、包菜綠、米果香，華人年味越來越濃。我想起距離城裡不遠的少數民族，他們除了西洋年、中國年，還有家鄉的傳統年要過，如果在外工作，返鄉不易，這些城裡所張羅的西洋年或中國年，都不是他們記憶中的傳統年。「年」很重要，是根源也是重生，特別對異地的移民、移工或遊子而言，熟悉的年味會讓人在異鄉倍感溫馨，所以中國有些少數民族不往華人社會發展，反而因文化相似而選擇跨國工作與就學。

中國有部分少數民族跟東南亞的族群有關，像雲南的傣族跟東南亞的泰族群（Tai ethnic groups）互有族源關係，所以中、泰、寮、緬4國的傣、泰、寮、撣族群的文化底蘊相似，跨國交流頻繁，自然形成一個有共同語境的文化圈，特別顯現於傳統新年，這些族群的過年時間、方式和氛圍自成一格，與華人社會迥然不同。泰族群的傳統新年就是潑水節，當地稱做「宋干節」，「宋干」一詞源出梵文，意指從舊年跨越至新年，在年曆上則表徵太陽從黃道帶12宮的雙魚座進入白羊座，開啟新的年度。

泰族群自古就有很多分支，彼此的曆法都稱做小曆或祖臘曆（Chulasakarat），曆算公式相同，但彼此有別，最大差異呈現在各地的月序，也就是新年起算的月份不同，以甲、乙兩地為例，彼此時間並行，但因地方曆（陰曆或陰陽曆）的新年起始月不同，造成甲地的1月是乙地的2月，時間觀念類似華人社會「新曆」與「農曆」的換算，有多種時間軌道同時運行。

隨著族群移動，不同的地方曆也隨之傳播並沿用至今，這種月序差異呈現出有趣現象，以陽曆4月潑水節來說，對應各地方曆的時間，分別出現了5月、6月和7月的版本，所以潑水節在泰國中部和寮北稱作5月節，但在雲南和泰北則稱為6月節或7月節。在古代，潑水節是一段長假，常常甲地過完潑水節後，行旅至乙地後，又再過一次潑水節，年假長長久久，令人歡喜。泰族群獨特的地方曆後來成為各族的無形文化資產，像德宏傣曆被雲南民族大學博物館收藏，而泰國也於 2012 年將泰北的蘭納曆（Lanna Calendar, ปักขะทึนล้านนา）列入泰國無形文化資產名錄，目的都是在保護珍貴的傳統曆法與族群記憶。

Photo Credit : 張雅粱 德宏傣曆，筆者攝於雲南民族大學博物館

潑水節一般在陽曆4月舉行，早期沒有固定日子，後來各國政府因推展觀光與跨國交流的考量，公定陽曆4月13-16日左右為泰族群的新年假期，方便人們返家與過年。其中寮國琅勃拉邦（Luang Prabang）的潑水節令人印象深刻，因為它將祖靈面具「布約雅約」（ປູ່ເຍີຍ່າເຍີ, Pu Nyeu Nya Nyeu）融入其中，在年輪翻新時，強調祭祖傳統，使當地潑水節的形式與內涵都独树一格。寮國社會普遍信仰南傳佛教，重視做功德與敬老精神，因此很多節慶的名稱都採用「做功德」（ບຸນ）這個詞，如新年「ບຸນປີໃຫມ່ລາວ」（Boun Pi Mai Lao）就是立基於做功德所發展出來的節日，因為寮國人相信「做功德」能祈福消災，不但對自己、家人或歷代祖先均有益處，同時也能獲取社會聲望，所以「做功德」這件事是寮人的日常，他們傳統節慶的主調就是做功德。此外，寮國人也重視敬老祭祖，這也是琅勃拉邦為何會將祖靈神話「布約雅約」納入新年活動的原因。

寮語「布約雅約」是第一代祖父祖母的意思，相傳祂們是琅勃拉邦古城的祖先，因拯救族人而犧牲，所以具有護佑當地子民的特殊力量，因此古城居民每年都會盛大舉辦潑水節，祈求布約雅約護佑當地。由於布約雅約是在地的保護神，當地人不僅為祂們設置神龕，也為兩尊祖靈和祂們的寵物玉獅（ສິງແກ້ວສິງຄຳ）製作面具；布約雅約的面具由專人製作，具有靈力，平時安奉於阿憨寺（ວັດອາຮາມ, Vat Aham）專屬的塔樓內，塔樓平日不對外開放，只有在過年這類重大節日時，才能邀請布約雅約出神龕參與節慶。在新年期間，阿憨寺會請靈媒透過儀式，邀請布約雅約加入潑水節，從請神、著裝、汲取聖水、遊行、浴佛到返回阿憨寺，整個過程都有既定儀式必須遵守。琅勃拉邦的居民信仰布約雅約，連布約雅約身上的物品，人們都相信具有神力，例如布約雅約面具的頭髮是用麻繩做成的，所以當祂們的頭髮掉落時，人們會恭敬拾起並繫在身上，相信麻繩的特殊神力能避兇趨吉。

Photo Credit : 張雅粱 布約雅約和玉獅圖像，筆者攝於琅勃拉邦阿憨寺

Photo Credit : 張雅粱 居民收藏布約雅約的頭髮，筆者攝於琅勃拉邦

琅勃拉邦的新年為期十多天，但主要活動集中於元旦前後幾天，分別是「除夕」、「休息日」、「元旦」和「浴佛」4天。首先是「除夕」，家家戶戶開始進行大掃除並為新年做準備，當地人會在這天前往佛寺或河岸堆沙塔祈福，並在沙塔上插上12生肖的旗幟、鮮花或蠟燭做裝飾。接著是「休息日」，靈媒當天會準備供品至阿憨寺，在布約雅約的神龕前祭拜面具，經由儀式召喚祂們享用供品，邀請布約雅約參與新年儀式。神龕內供奉的是小型的布約雅約面具，而在神龕的旁邊，另外有大型的布約雅約和玉獅面具備用，供村民穿戴，代表布約雅約出巡遊城。

當靈媒完成邀請儀式後，村裡會指派兩名壯丁裝扮布約雅約，跟著儀式隊伍前往附近的康河（Nam Khan）汲取聖水。康河是古城的重要水源，也是湄公河支流，傳說水神那伽（Naga）就住在河底，因此康河的水特別乾淨與吉祥，在地人視為聖水。布約雅約將康河聖水裝入陶壺後，交由兩名小男孩將聖水挑回佛寺安放，準備新年浴佛。

Photo Credit : 張雅粱 沙塔與12生肖旗幟，筆者攝於琅勃拉邦吉祥海岸

「元旦」是新年的高潮，四方人群一早便湧進古城，準備參加新年的遊行活動。遊行隊伍由各地的車隊、村民、僧侶、琅勃拉邦小姐（ນາງສັງຂານ, Miss Luang Prabang）和布約雅約組成，布約雅約代表祖靈，透過遊行賜福子孫，一路步行至香通寺（ວັດຊຽງທອງ, Vat Xieng Thon Ratsavoravihanh）。進入香通寺後，新選拔出來的琅勃拉邦小姐會跟隨師父進入禮佛大殿進行祈福儀式。而殿外的布約雅約和玉獅則在香通寺的廣場上跳舞，與村民同樂；舞獅的過程必須搭配鼓聲做動作，營造歡樂氣氛，所以遊行前會進行採排，練習舞獅步伐。元旦過後一至兩天，布約雅約會帶領眾人前往梅佛寺（Vat May, ວັດໃໝ່ສຸວັນນະພູມມາຮາມ）參拜琅勃拉邦佛像（The Pra Bang Image of the Buddha），進行「浴佛」活動，使用康河的聖水洗浴佛像，象徵來年平安吉祥，之後再由民眾輪流浴佛祈福，藉由聖水洗淨所有的不幸和悲傷，迎接嶄新來年。

Photo Credit : 張雅粱 舞獅排練，筆者攝於琅勃拉邦

琅勃拉邦的新年猶如藝術行動，而年味，則是一場場藝術行動後的記憶，如同時空膠囊，用各種感官複合與保存了各種元素。琅勃拉邦的潑水節，從新年、祭祖到面具展演，呈現的是當地的集體意識，它是一種情結，能召喚在地人的內在記憶，經由社會教育，形成既定的精神形式，一再強化人們對於家鄉、族群和國家的認同感。即便各地的潑水節在外人看來相差不大，但這種疊加了生活歷史、族群經驗和藝術行動的精神形式，讓琅勃拉邦人可以清楚地區辨，我們的潑水節和布約雅約就是與眾不同，無可取代。對其它人而言，何嘗不是如此？不管外頭的年如何多彩多姿，唯有家鄉的傳統年，才是最對味的溫馨。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒