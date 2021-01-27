泰國國會通過修法，懷孕未滿12週的女性可合法墮胎

泰國國會昨日（1月26日）通過法律修正案，允許懷孕未滿12週的女性墮胎，惟超過12週者仍受懲罰。支持墮胎權的擁護選擇（pro-choice）派倡議人士則批評，這仍不足以保障母親的權利。

《路透社》報導，參議院前天舉行會議，以166票對7票通過法律修正案。根據修正案內容，婦女懷孕未超過12週可合法墮胎（abortion，也稱人工流產、終止妊娠等），但是懷孕12週以上者，只有醫師判定胎兒畸形風險高將威脅母體的生命，以及因為性侵、欺騙或脅迫造成懷孕等狀況，才可以合法墮胎。否則，仍將被判處最高6個月徒刑或1萬泰銖（約新台幣9343元）罰款，或者兩者並罰。

「我們希望廢除所有懲罰，因為每個人都有權利結束孕期而不受懲罰。」支持墮胎權組織Tam Tang成員妮莎拉（Nisarat Jongwisan）告訴路透社，「處罰會讓女性不敢求助於安全的醫療管道，並傷害女性尊嚴。」

《中央社》報導，泰國憲法法庭去年（2020年）宣告規定婦女墮胎違法的法律違憲，並限期政府在今年2月19日期限內修改《刑法》。

泰國內閣會議去年底通過法律修正草案，讓懷孕未超過12週的女性可以合法墮胎。12週是泰國醫事委員會（Medical Council of Thailand）和泰國皇家婦產科醫學院（The Royal Thai College of the Obstetricians and Gynecologists）建議可以安全墮胎的區間。

《曼谷郵報》報導，眾議院1月20日通過內閣版本的法律修正草案，根據內容，修正《刑法》第3條，是規定婦女懷孕超過12週墮胎為違法，此前，不論幾週只要墮胎都是違法的。另外也修訂《刑法》第4條，讓醫生可在合乎規定下合法實施墮胎手術。

禁墮胎違憲

《Prachatai》報導，去年2月19日，泰國憲法法庭裁定《刑法》第301條違憲。這件釋憲案是由一名婦產科醫生Srisamai Chueachart提出，她曾在2018年因為診所為婦女提供墮胎手術因被捕，因而要求法院裁定《刑法》第301條與第305條是否違憲。

《刑法》第301條規定，任何懷孕婦女終止妊娠或其協助者，將判處最高3年徒刑或6萬泰銖（約新台幣5萬6059元）罰款或者兩者並罰；《刑法》第305條規定，任何開業醫生為婦女實施終止妊娠手術，必須是懷孕危及母體健康、性侵懷孕或15歲以下懷孕少女。

憲法法庭裁定結果是《刑法》第301條違反《憲法》第27條（規範人人平等、男女應享有同等權利並禁止歧視）和第28條（規範人人均平等享有個人和生命的自由）；《刑法》第305條並無違憲。

憲法法庭法官Twekiat Menakanist司法意見書指出，《刑法》第301條只罰女人並剝奪她的選擇權，構成性別歧視和剝奪他為自己身體做決定的權利，因此違反《憲法》第27條和第28條。

不過，憲法法院裁定並未提及《刑法》第302條。這條法律規定，為婦女提供墮胎手術的醫生必須符合《刑法》第305條規定，否則將處以5年以下徒刑或10萬泰銖（約新台幣9萬3432元）罰款，或者兩者並罰。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，參議院通過的提案，對原先墮胎完全是違法的泰國而言，是一項進展，不過眾議院當時仍駁回了另一項由反對黨提出、將合法墮胎週數提高到24週的提案。泰國國會仍有時間修改修正案，應該將墮胎完全合法化。

湯森·路透基金會 （Thomson Reuters Foundation）在2020年末列舉8個未來可觀察墮胎權進展的國家，泰國、菲律賓都在其中。目前，在菲律賓墮胎仍是違法的，最高可處6年徒刑，女性權益團體已經提出墮胎除罪化的草案，正在尋求議員支持。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒