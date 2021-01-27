Siri也要學台語？蘋果在日本開職缺，要找會說英、台語的「台灣工程師」

蘋果要徵工程師了！這次，他們要找能夠說流利台語的台灣工程師，來教Siri說台語。

蘋果（Apple）日本橫濱團隊15日貼出徵才廣告，正在尋找一位「有上進心的台灣工程師」，來教會 Siri 如何理解和使用新語言，替蘋果用戶打造超Local、客製化的使用經驗。

蘋果欽點，這位「AI / ML」語言工程師，除了能說一口流利的台語（Taiwanese）以外，同時也必須能夠在英文環境中工作，以及有出色的口才、書面溝通和團隊合作能力。

不只語言，求職者也須具備電腦科學或相關的碩/學士學位，也要熟悉軟體工程知識，包括至少要精通一種編程語言、機器學習技術、分析數據以提升在地用戶體驗、撰寫自動化腳本等。

Siri會說多少語言？

截至2020年3月，Apple的Siri語音助理能支援21種語言，包括漢語（普通話、上海話） 、 廣東話、 英語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、荷蘭語、芬蘭語、瑞典語、挪威語、丹麥語、 阿拉伯語、廣東話、日語、韓語、泰語、馬來語、土耳其語、俄語。

不過，這並不是最厲害的語音助理，Google語音助理在手機上能說 44種語言 ，而Google Home則能支援 13種語言。

不過Apple正致力於開拓其他競爭者還沒觸及的語言市場（例如台語），但Google也緊接在後。而在同一種語言（如英語、漢語、法語、德語、西班牙語）在不同國家，也有不同的方言，這也是Apple和Google正在競爭的市場。

而三星（Samsung）推出的 Bixby和Amazon的Alexa，目前能支援的語言比較少：Bixby能支援7種，Alexa則是8種。