老高「超譯尼采」會發生什麼事，是否誤解尼采又是誰說的算？

文：陳伯彥

老高與小茉是擁有許多觀看YouTube的民眾的頻道，所製作的影片內容也非常有趣，通常都是老高作為一個說故事的角色，而小茉則是與此搭配。而近期於該頻道上發布了《永恆輪回，一个無限循環的世界 》影片，其中內容談及老高對於尼采的詮釋，被許多相關哲學研究範疇的人士，對此提出撻伐，並認為老高所詮釋的並未正確，甚至有些是事實上的錯誤。於此，筆者以第三人於以下討論分享。

關於學者的詮釋，是否有對錯之分？

對目前仍為學生的身份來說，對於許多著作或學者觀點，都讀過不少文本，當然也曾依據相關學者的論述，再一次的以自己的方式作為解釋，這件事情在學術上的討論當中，也蠻常見的。

但，就筆者的觀察發現，在學術研討會上發表的論文或期刊，通常因為經過一定程度的專家審查，通常相關與談者或底下觀眾都甚少對於該作者對於相關理論的論述於以質疑。就此，可發現在相關理論上的脈絡下，在學術發表的相關平台上，所要求的嚴謹程度非常高，畢竟在學術的討論，是對於整體學界有顯著的影響力存在。

而關鍵在於，什麼此種專家審查，所存在的問題在於，何謂「正確」、「妥適」、「對」的解釋空間。再者，「專家」本身所有的權威性，本身有沒有犯錯的可能性。

基本上，除一些非常明顯的事實性的錯誤可從歷史記載上予以更正，如同在影片當中，老高對於尼采的生世背景說明錯誤，那無可置疑一定係為錯誤。而若是，針對其相關著作，老高的詮釋與相關哲學背景出生的學者或相關人士有很明顯的不同，該如何斷定老高在詮釋上有超譯、過度詮釋的疑慮，則是筆者認為極為重要的爭點。

就筆者而言，相關的學者原先的論述都是一種對於一種現象的的詮釋，並且加以定義，整理之。而後生之輩，再引用的過程中，持續將個人的主觀想法，加諸於此，變成另外一種論述。老高，不是一位專業哲學背景出身的學者，是一位有影響力的公眾人物，他認為的尼采，不是一般學界所理解的，所以站在學界的觀點，認為這樣的內容尚有不妥，因為老高有公眾人物的角色設定，有其影響力，所以應該於已更正。

公眾人物提出的論述要不要負起學術上的檢視？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

公眾人物所擁有的影響力的限制界線

公眾人物要為自己的說法負責，更精確地來說是被外界的檢視的程度要更高，取決於所影響的受眾甚大，以什麼樣的標準看待，這是筆者在思考的問題。誠如上述所談，若是在學術的發表上，無庸置疑要求需要更嚴謹，但通常因為學者提出論述後，都是由後輩加以詮釋，以該學者相關的論述作出研究後，再就由後續經歷所養成的權威性，而作為後續「正確的」標準。舉例來說，馬克思理論學派，有許多不同的人有不同的詮釋，這樣的詮釋開始百家爭鳴，而有各自的擁護者。

所以，老高提出了完全不是一般主流對於尼采的說法，超譯了，成為另一種說法，會發生什麼事情？會不會對於學界有影響？抑或是對於一般大眾而言，對尼采的誤解，是誰說的算？這是一個很難的問題。又特別在於人文社會的學術範疇當中，多數的論述都是主觀的詮釋，在個人理解和吸收後，提出不同的見解，說白了，就是每個人對於同一本論述的觀點不同，你很難說有對錯。

尼采的目的或許已經達成

尼采寫了《查拉圖斯特拉如是說》，就是希冀大家對於書中的內容，有各自不同的理解和詮釋，這是一個開放式的討論，所以，老高作為一個公眾人物，要不要負責，必須是你認真去讀過尼采後，有了自己的想法與見解，那時候才說的算。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航