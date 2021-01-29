台灣是全球半導體產業鏈「命門」，中國敢「武統」威脅全球晶片供應？

文：文山

根據市場調研機構TrendForce集邦咨詢近期的數據，2021年全球晶圓代工市場的64％份額都會落在台灣，其中大部分都被台積電佔據。換言之，台積電這一家企業就佔據了全球過半的晶圓代工市場。

就在2020年，美國老牌晶片廠商英特爾以及高通，紛紛將更先進製程工藝的晶片代工訂單交給了台積電。這也意味著，曾經長期獨佔產業鰲頭的英特爾，如今也淡出了晶圓代工這一環節，將更多的注意力轉向了晶片設計等上下游其他環節。

台灣在半導體產業鏈關鍵環節佔據近乎壟斷的地位，起源於台積電在80年代末開創的晶圓代工模式。當時，成立不久的台積電需要避免與英特爾等行業領軍企業正面競爭，於是另闢蹊徑，尋求為英特爾代工。短短幾年後，晶片代工、或者說晶圓代工，就成為了半導體行業的重要分工模式。

上游的英偉達、博通以及華為海思等新興晶片設計企業，忙著為各行各業的不同需求打造性能各異的晶片，然後將設計圖交給台積電這樣的中游晶圓廠進行代工。台積電等企業則利用規模優勢，不斷降低成本、提升工藝水準，在晶圓代工這個產業鏈環節精進到極致。

這種產業鏈分工模式，降低了設計企業以及代工企業的門檻和研發風險，讓不同環節的企業都能專注於自己最擅長的領域。而台積電等台灣企業，正是抓住了產業鏈轉型的時機，迅速搶佔了市場份額。

全球產業鏈的「命門」

對於全球經濟而言，台灣的經濟體量並不像美國、中國、歐盟等大國那般顯眼。半導體產業鏈的其他環節，比如晶片設計、光刻機、晶圓生產等行業，也被美國、荷蘭、日本等其他國家所把持，台灣並沒能控制整條產業鏈。但是近期德國大眾、美國福特、日本豐田紛紛因晶片供應緊張而被迫減產，凸顯了全球經濟對晶片產業、尤其是對台灣晶圓代工行業的高度依賴。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近都對此表態說，歐洲必須要完善自己的晶片產業鏈，力爭在今後不再像現在這樣受制於人。而經歷過去（2020）年台積電在美國壓力下被迫斷供華為海思之後，中國政府也頻頻表示要在半導體產業更加自主。日本政府則在尋求讓台積電在日本境內投資設廠。

柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）的科技政策專家克萊因漢斯（Jan-Peter Kleinhans），在接受《彭博社》採訪時指出，佔據了晶圓代工環節過半市場份額的台灣，已經成為了「整個半導體產業鏈上最為致命的潛在單點故障點」（SPOF，指一個體系中某一個一旦失效就會讓整個體系無法運轉的環節）。

「武統」威脅全球晶片供應？

隨著中美之間摩擦加劇、台灣日漸成為兩個超級大國博弈的籌碼，各界對台灣晶圓代工業這一全球半導體產業鏈的「七寸」也愈發擔憂。

一方面，台灣半導體業擔心北京會尋求通過間諜手段竊取台灣的核心技術，以打造自己的產業鏈；另一方面，外界則擔心，一旦台灣宣佈獨立、中國動用武力統一手段時，位於台灣的全球半導體產業鏈命門會受到致命打擊。

不過，法國蒙田研究所亞洲項目部主任杜懋之（Mathieu Duchatel）認為，恰恰因為台灣佔據了全球半導體產業鏈的關鍵戰略位置，中國很有可能不會去染指台積電等工廠。他對《彭博社》表示，「即便台灣軍隊被解放軍擊潰，北京沒有理由去破壞這些生產線。保護好這些全球最先進的工廠符合每一個人的利益。」

歐盟駐華商會主席伍德克（Jörg Wuttke）則擔心，即便中國不對台灣動武，全球地緣政治的摩擦也會讓台灣晶片供應短缺成為經常發生的事件。「晶片短缺不僅僅會因為單純的產能緊張而出現，也可以是因為政府的干預，亦可以是因為出口管制措施。所以我們最好要及早有所防備。」

德國知名汽車行業專家、杜伊斯堡大學經濟學教授杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）卻將希望寄託於中國。他在接受《法新社》採訪時表示，德國汽車業的晶片緊張局面還將持續半年左右，此後中國的晶片產能預計將顯著擴大。

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