政經界年度重磅討論，CWEF天下經濟論壇揭2021年九大趨勢：台灣國際地位將提升

2020年抗疫策略讓台灣躍上世界舞台，加上國際政壇的新局勢、台積電成為全球科技業矚目的焦點，都成了台灣與國際接軌的機會。從全球視角出發，科技業迎來5G元年搭配循環經濟議題再起，企業該如何抓住機會迎向更美好的未來？

1月20日甫成功落幕的「CWEF天下經濟論壇」立足台灣、放眼亞洲，邀集各產業巨擘探討有關經濟、投資、趨勢等十大議題，在這個不斷破裂又重組的時代，無疑是給了我們一劑定心丸。CWEF天下經濟論壇自2010年舉辦至今已超過十年歷史，每年座上嘉賓如雲；包含阿里巴巴創辦人馬雲、前新加坡總統陳慶炎等政經領袖，皆曾在CWEF發表演說。能匯聚各國頂尖人物實屬不易，天下經濟論壇搭起全球、亞洲與台灣之間的交流平台，在每年之初為我們帶來具有指標性與影響力的年度討論，一同尋找企業突圍之道。

Photo Credit：天下雜誌 2021年天下經濟論壇盛況。

CWEF天下經濟論壇邀《經濟學人》副總編揭2021九大趨勢：台灣「這個產業」將在中美角力之間扮演關鍵要角

中美對峙，加上2020年台灣交出優秀防疫成績單，等同得到踏入國際角力的入場券。在論壇首場，全球最具影響力的國際媒體《經濟學人》副總編湯姆・斯丹迪奇（Tom Standage）分享2021年九大重要趨勢，其中便有6項與疫情息息相關。「2021年最重要的第一個趨勢，就是疫情和疫苗的發展。」斯丹迪奇表示，疫苗生產配置相當複雜，且不同國家之間接種疫苗的情況也有很大差異，距離疫苗全球普及化之前，疫情的動盪氣氛恐會延續至今年。

這也代表去年防疫成功的台灣將在逆境中佔下不少優勢。在其他大國經歷經濟衰退的同時，台灣許多產業反而積極轉型成長，比如正因疫情加速數位轉型的醫療產業。在論壇上，台大醫院院長吳明賢提出現階段「淺層醫學」與未來加入AI技術應用的「深度醫學」概念。淺層醫學是以人工方式蒐集不完整的資料，因為看診時間、環境資源有限，最後造成醫療資源分配不均導致驚人浪費。吳明賢認為，唯有「深度醫學」能創造可靠又可信的醫療。透過「深度表現型分析」（Deep phenotyping）收集完整資料，再以人工智慧的「深度學習」（Deep Learning）分析數據，做出更精確的診斷；藉由上述兩點，搭配遠距醫療，醫生更能對病患產生「深度同理心」。「未來醫療有可靠的AI（人工智慧）；也有溫度、可信的智慧工人（醫事人員）。」

Photo Credit：天下雜誌 台大醫院院長吳明賢。

除了疫情，斯丹迪奇也提到2021年全球地緣政治改寫（世界四大經濟體之間，美、日、德皆有新任領導者上任），將有可能為台灣帶來更多國際關注。

在美中關係上，拜登上任宣言中提到重返巴黎協定、停建美墨邊界圍欄等計畫，望重建美國與盟友間的溝通橋梁，但不打算對中國放水；在人權議題方面對中國施加的壓力，甚至可能比川普更大。當這樣的對立延伸至經濟層面時，代表關稅與貿易戰可能延續，企業也將成為這波地緣政治衝突中的另一個戰場，如華為和TikTok被美國禁用便是一例。

在上述脈絡中，台灣受益的原因在於美中競爭使得未來科技如人工智慧、量子計算等技術成為地緣政治的關鍵，身為全球科技業重鎮的台灣將成國際焦點。

「過去各國只有在思考亞洲安全時才會想到台灣，未來隨著台積電在國際間變得舉足輕重，世界將因此更關心在東亞與台灣發生的事。」——Tom Standage

5G將帶出全方位轉型商機，ESG是企業不可忽略的關鍵字

談到科技業在全球的重要性，不得不提作為AIOT、智慧城市與醫療等未來科技發展的基礎建設——5G生態。5G推出後於短短一年間在全球已累積2億用戶，而在台灣，行政院也推動「台灣5G行動計畫」，編列5年950億台幣預算深化數位建設，加上遍布全區的光纖網路以及機房，為台灣廠商創造不少優勢。台灣電信業龍頭中華電信總經理郭水義分享自家「打快」策略：自主研發邊緣運算，結合5G行動網路，降低延遲；此外中華電信也將自主開發AIOT、NB-IoT等技術，開啟超越行動限制的服務。

對於5G帶來的全方位產業轉型，英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧也提出：過去在電腦手機中的集合性運算模式，未來將轉變為無線計算、雲端和邊緣運算整合，以雲化方式影響全世界。

「未來將有75％的企業資料不在資料數據中心運算，而是在最接近使用場景的邊緣處理。」——汪佳慧

影響世界未來10年的不只5G發展，「企業ESG」也是本次論壇的熱門關鍵字。聯合國17項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）和追求碳中和將成為未來20年全球企業最大挑戰，但從另外一面來看，也是形塑企業新時代競爭力的好機會，而且對於在全球產值佔七成的台灣半導體業更是如此。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸點出，半導體業同時作為AI智慧應用、5G，甚至高效能運算（HPC）等未來科技的關鍵技術，如今全世界無論在哪個國家的半導體產業，都在進行綠色轉型。當客戶都已具備綠色觀念，在全球供應鏈扮演重要角色的台灣，若不導入循環經濟與永續經營的思維，將會失去長期競爭力。

「我認為未來10年，台灣半導體業有3個競爭優勢：先進製造、智慧製造、綠色製造。」曹世綸建議，企業應該要換個角度思考：綠色轉型並非成本壓力，形塑台灣產業競爭力和差異化的關鍵。

在實踐SDGs與碳中和目標的過程中，「循環經濟」話題也再次熱門起來。循環台灣基金會創辦人曁董事長黃育徵，認為循環經濟甚至是改變台灣OEM「代工宿命」，從產業跟隨者轉型為領導者，並分享三大企業執行循環經濟三大步驟：「透過3R原則（Rethink重新思考、Redefine重新定義顧客需求、Redesign重新設計產品和商業模式）創造封閉型物質圈」、「垂直整合供應鏈的循環經濟知識」、「建立系統性的合作，除了供應鏈也包含服務網的整合」。黃育徵表示：「循環經濟是為下一代創造更美好未來的機會，而且還能讓世界知道不僅Taiwan can help，還可以讓Taiwan can lead。」

Photo Credit：天下雜誌 循環台灣基金會創辦人暨董事長黃育徵。

亞洲政經界最重磅雲集的台灣論壇：2021年天下經濟論壇洞察未來

雖然2020世界歷經疫情洗禮，許多產業受到衝擊，但如果換個想法以「破壞式創新」思維看待，其實能看見許多嶄新機會。盤點近3年來CWEF網羅的各大趨勢如智慧製造、Fintech，反倒因為疫情加速「上雲」技術與「遠距」概念普及化，5G科技與AI智慧的進步步伐也跨得更大。對於企業家來說，在世事變化快速的時代，保持彈性、迅速轉換策略反而能扭轉局勢。

此外，今年最值得台灣全員注意的還有地緣政治與科技業之間的互相牽引，中美競爭來到G2時代，台灣科技業的實力被國際所見，也使我國重要性提升，這是值得台灣政府把握、延續的機會。

風險和機運是一體兩面，根據資誠聯合會計師事務所發布的最新調查，逾半數台美企業樂觀看待2021年前景，有56%企業重新評估公司風險承受力，31%企業更重視永續經營與ESG。儘管全球仍處於動盪不安的局勢，卻也賦予產業重新思考、修復的機會，台灣企業更應該要把握這個關鍵轉捩點，全力衝刺。

Photo Credit：天下雜誌 由左至右為：英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧、資誠會計師事務所所長周建宏、中華電信總經理郭水義。

CWEF天下經濟論壇給了所有人站在巨人肩膀看待大局的機會，如果你也想為台灣盡一份心力，現在開始關注2021年天下經濟論壇的重要內容，掌握全球經濟脈動，與各方企業家一同攜手前進。