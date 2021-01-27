指揮中心宣布：雙北、桃園醫院即日起停止探病至2/9

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增3例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例（案892至894），分別自菲律賓、緬甸及美國入境，沒有本土個案。這是繼24日發現確診以來，連續第3天國內無本土確診個案。

不過，考量衛生福利部桃園醫院（以下簡稱部桃醫院）就醫民眾主要分布於北北桃地區，指揮中心也於今日宣布，北北桃地區（台北市、新北市、桃園市）所轄醫院，即日起至2月9日，除例外情形，停止開放探病，陪病者仍為1人，也呼籲民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩。

例外情形如下：

病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。 急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。 其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

部桃醫院群聚感染，第一批143人隔離期滿、將受採檢

部桃醫院擴大回溯目前累計3482人居家隔離，包括了醫院399人、社區473人、回溯2610人，這些人隔離14日的期限將陸續期滿（自1/6開始算起），只要有隔離超過14天的都會安排採檢，檢驗為陰性後就可進入自主健康管理。

其中第一批隔離期滿的143人，採檢結果均為陰性，這些解除隔離者短期內不會安排到醫院，避免交叉感染。

為了增加檢驗量能，指揮中心調用5個貨櫃屋做採檢站，一天可採600至800人。指揮官陳時中表示，護理之家已經全數檢測完畢，都是陰性，明、後天將針對綜合大樓的309人做PCR檢測，2/4將再一波全院採檢。

至於台鐵證實，一名女列車長於本月23日去桃園某醫院就醫，這間醫院正是早前確診的案889曾拜訪的醫院，為此陳時中表示，該名女列車長是接觸者，但不是密切接觸者，風險低，民眾不需要恐慌。而案889於醫院接觸的名單，已經密切掌握，均匡列為居家隔離對象。台鐵也已請車班組同事做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定。

今日境外移入確診個案：

案892： 為菲律賓籍30多歲男性移工，今年1月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

為菲律賓籍30多歲男性移工，今年1月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。 案893： 為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。 案894：為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

總統蔡英文：把握3關鍵，國人可以安心過年

部桃醫院的感染事件，已匡列了約5000人，社會氣氛緊張，總統蔡英文今日於民進黨中常會表示，防疫過程難免起伏，但防疫等級已經提升，蔡英文請大家有信心，相信專業，對抗疫情要持續把握3個關鍵：配合指揮中心的指示、不分中央地方同心面對疫情、社會各界團結一心。

蔡英文說，這3個關鍵是從2003年對抗SARS防疫中，經過慘痛教訓才學到的經驗，從鑽石公主號、武漢包機、磐石艦、航空公司外籍機師染疫，過去這一年有許多考驗，但我們都相挺過來了。她說，防疫是長期作戰，必須相互鼓舞，才能夠克服這個難關，她也感謝所有醫護人員，防疫國家隊成員。

蔡英文說，在這個重要時刻，要請大家持續落實防疫，確保健康，就能夠有安穩日常生活，另外，再過不久就是農曆春節了，這段期間，「我們堅守住，我們就可以有安心的過年，我們一起加油。」

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範