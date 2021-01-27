世衛公布武漢肺炎治療新建議，中研院發現薄荷、紫蘇等5藥具抑制病毒潛力

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）針對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）公布最新治療建議，包含讓患者處於清醒俯臥姿勢、可使用少量抗凝血劑等等。而在特殊情況下，世衛也建議莫德納疫苗間隔可延長至42天。

另外中研院也公布其最新研究成果，研究團隊從現有藥物及保健品，找到5種具有抑制武漢肺炎病毒活性效果的潛力藥物，奎寧、薄荷、紫蘇萃取物等等，未來有機會將相關成果應用於藥物開發上。

世衛治療新建議：可用少量抗凝血劑，莫德納疫苗間隔可延長至42天

（中央社）世衛昨（26）日發布武漢肺炎患者最新臨床治療建議，包括康復後仍持續出現癥狀的患者。此外，世衛專家小組表示，在特殊情況下，莫德納疫苗間隔可延長至42天。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在瑞士日內瓦舉行的聯合國（UN）記者會上說：「其他關於指引新的部分是，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）居家患者應要能使用脈搏血氧儀，......以確知居家病情是否惡化，或應該住院治療。」

哈里斯還表示，世衛建議臨床醫師讓患者處於清醒俯臥姿勢，這種姿勢顯示能改善患者的氧氣流。

哈里斯又說：「我們也建議使用低劑量抗凝血劑，預防（患者）血管內出現血栓。」她表示，世衛建議用量寧可偏少而非偏多，因為後者可能引發其他問題。

另一方面，世衛獨立的「免疫接種戰略諮詢專家小組」（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization，SAGE）今天對美國生技公司莫德納（Moderna）研發的COVID-19疫苗，發布一系列建議。

小組主席克拉維奧圖（Alejandro Cravioto）在日內瓦的記者會上表示：「關於這支疫苗的主要建議是，依據現有資料，我們建議應相隔28天施打2劑，每劑100微克或0.5毫升。」

他還說：「這段間隔期或許可以延長至42天。但我們現有證據不支持超過這個天數。」

世衛獨立專家並表示，在檢視過莫德納疫苗的數據後，他們不建議孕婦接種，除非是暴露在病毒環境下的醫療從業人員，或是本身身體狀況令她們面臨高度風險。

世衛免疫事務主管歐布萊恩（Kate O'Brien）說，莫德納疫苗是否適用於孕婦，還需經過臨床試驗。「沒有理由認為懷孕會構成問題。我們只是承認，目前為止還沒有相關數據。」

中研院新發現：5款現有藥物及保健品，有機會協助對抗武漢肺炎

除了世衛公布最新武漢肺炎治療建議，《中央社》報導，隨著疫情升溫，各國紛紛投入疫苗開發盼防堵疫情，而藥物開發也是研究學者努力的方向之一。

中研院今日召開記者會分享其最新研究成果，院士翁啟惠及中研院基因體研究中心特聘研究員洪上程等研究團隊，透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有藥物及保健品，找到5種具有抑制武漢肺炎病毒活性效果的潛力藥物。

根據中研院新聞稿，這5種潛力藥物包括：

抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine） 抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir） 中草藥靈芝多醣體RF3（靈芝多醣體F3區段，由天然靈芝萃取純化而成，為靈芝多醣體中活性成份最高之區段） 全株薄荷之萃取物 全株紫蘇之萃取物

研究中，團隊收集市面上2855個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琮博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物。接著再進行動物測試，以測定抑制病毒的效果。

而透過倉鼠動物實驗後，證實上述5種藥物於動物實驗中，能有效減少老鼠肺部的病毒量。但由於5種藥物各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同，其確切機轉（mechanism），以及使用到人體上是否仍有如此功效，仍需進一步釐清。目前論文已於今（2021）年1月15日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）期刊。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範