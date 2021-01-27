美俄唯一軍備管制協議到期前10天，拜登就任後首度與普亭通話達成延長共識
我們想讓你知道的是
美俄之間目前僅仰賴《新削減戰略武器條約》牽制雙方核彈頭與設備數量，條約將於2021年2月5日到期，因川普堅持要中國參與續約而僵持，拜登上任後必須盡快與普亭協商延長。全球軍事情報出版商指出，2020年雖受疫情衝擊，但全球軍費支出仍然增加。
美國總統拜登上周就任後，昨（26）日首度與俄羅斯總統普亭通電話，兩人對即將到期的《新削減戰略武器條約》達成共識，同意延長5年，限制美俄雙方部署的核彈數量不可超過1550枚。縱使有軍備管制，全球軍事情報出版商詹氏資訊集團（Jane's Information Group）指出，全球國防支出仍連續7年成長，去（2020）年達到1兆9300億美元（約新台幣54兆元）。
《新削減戰略武器條約》：碩果僅存的美俄軍備管制協議
《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，以下簡稱New Start）是一項美國與俄羅斯之間的雙邊條約，限制兩國部署核彈頭總數各不得超過1550枚、核彈發射器具不超過800架，而部署洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）、重型轟炸機數量都以700為上限。
俄國官媒《俄塔社》指出，除了數量限制，美俄也依《New Start》成立協調委員會與稽查機制，確保雙方在削減進攻型武器的過程維持透明且不可逆。雙方每年交換彈頭與發射器的數據，並允許每年最多18次互到對方的潛艦、基地、或飛彈儲存庫進行檢查。自條約生效後至今，雙方進行328次檢查、交換逾2萬筆資訊。
《New Start》於2010年4月8日由時任俄國總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）和美國總統歐巴馬（Barack Obama）在捷克簽署，之後經由兩國國會各自通過後，2011年2月5日在德國慕尼黑交換條約書，並正式生效，為期10年，期滿可在雙方同意下再延長5年。
條約生效當年，美俄的核彈與發射器等數量都超標，依約有7年時間削減武器數量，美國先於2017年9月達標，俄羅斯在2018年2月5日（即期限最後1天）才達標。截至去年9月，美國已部署的核彈為1457枚、俄國為1447枚；美國已部署核彈發射器具共675架，俄國510架，大致維持平衡。
拜登與普亭的第一通電話：白宮強勢，克宮客氣
《New Start》是僅存唯一能限制美俄軍備競賽的條約。美國前總統川普在2019年退出美俄《中程核飛彈條約》、去年退出涵蓋俄國在內的國際《開放天空條約》，若下月5日《New Start》期滿不續約，將沒有任何國際條約能具體約束美俄增加核彈與相關設備。
國際現有的《不擴散核武器條約》只是禁止擁核國家轉讓或協助非核國製造核武，而《禁止核武器條約》的締約國根本都是非核武國家，擁核的美、俄、英、法、中國全未加入。
川普去年堅持《New Start》應將中國納入續約範圍內，要求中國參與討論，而中國始終冷淡，導致《New Start》能否續約被打上大問號。新任總統拜登昨首度與普亭通話後，俄國克里姆林宮和美國白宮先後發表聲明指，兩人已在電話中對《New Start》延長5年達成共識，雙方都「感到滿意」，並會在接下來幾天內各自進行必要的國內確認程序，在條約到期前完成。消息人士對《路透》指出，目前預計在下月2日進行條約書交換儀式。
克宮的聲明中提到，普亭恭賀拜登就職總統，稱俄美關係正常化有益兩國與全球；兩國領袖還討論了美國單方面退出伊朗核協議及《開放天空條約》的事。克宮輕描淡寫地提到兩人還有聊到「烏克蘭內部問題」，白宮則避談伊朗核協議與《開放天空條約》，統稱「一系列軍備控制和新安全議題」。白宮強調，拜登重申美國堅定支持烏克蘭主權，並對俄方提到駭客攻擊、干涉2020美國大選、俄國疑在阿富汗對美軍發懸賞令、俄國反對派納瓦尼（Alexei Navalny）中毒等質疑。
比對克宮和白宮的聲明，只有延長《New Start》和對抗疫情是共識；克宮用詞客氣，並說這通電話內容既有條理又真誠，白宮相對強硬地凸顯拜登捍衛美國和盟友的心意。
疫情不會改變地緣安全戰略，軍費持續成長
美國是全球確診COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病例最多的國家。據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間27日正午，全球確診數已突破1億，美國佔近2544萬例，俄國約372萬例、位居全球第五。
雖然全球經濟大受疫情影響，2020年全球軍費仍然增加。軍事情報出版商詹氏資訊集團昨指出，全球國防支出從2014年起不斷成長，2020年總支出達1兆9300億美元，按年增長1.9%，比2019年的增幅還多。
詹氏指出，歐洲去年國防開支費用佔全球比例增加了5.6%，是增幅最大的地區；若以總金額（以美元計）來看，亞太地區的貢獻其實也差不多，且預計歐洲軍費今年會略為放緩，亞太地區擴能更強。
東歐因應俄羅斯威脅而維持警戒，將反映在國防費用上。巴西去年開始恢復投資國防，拉抬了整個拉丁美洲的軍費，今年可能還會持續。
由於疫情持續影響，2021年全球國防費用的增幅可能不會像2020年這麼大。但疫情不太可能改變已經在進行的地緣安全長期戰略，詹氏集團首席分析師麥唐納（Andrew MacDonald）指出，國防費用被疫情影響最劇的是石油出口國，雖然這可能抑制中東國家的購買力，並壓低俄羅斯的軍費投資，但亞太地區軍費增加力道強勁，仍會使全球軍費維持正成長；疫情對軍費的衝擊將在2022年下降，屆時全球國防預算又會上揚；至2030年，全球軍事支出可能達到2兆2300億美元。
麥唐納預測，即使後疫情時代來臨，亞太地區的軍費仍會持續擴增，「2010年，亞太佔全球軍費逾2成；至2028年，預計佔比會增加至35%，總額超越北美，成為軍費開支最大的地區」。
延伸閱讀：
- 【美國大選後的世界】北極海、東地中海與中國威脅論，三點分析美俄關係未來走向
- 中國不參加美俄軍備裁減討論，瑞典研究：全球核彈頭減少但核武更現代化
- 中國需要將核彈數目提高到1000枚，才能阻止美國的打擊？
- 美國國防部發布2020中國軍力報告：3個方面已超越美國，兩岸戰力差距逐漸加大
新聞來源：
- Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях（俄塔社）
- Russia, U.S. extend arms pact, Kremlin says, as Biden, Putin talk（路透）
- Telephone conversation with US President Joseph Biden（克里姆林宮）
- Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with President Vladimir Putin of Russia（白宮）
- 7 years of uninterrupted growth takes global defence spend to USD1.9 trillion, says Janes（詹氏資訊集團）
核稿編輯：楊士範