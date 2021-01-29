邱禮濤《拆彈專家2》：從「反套路」出發，「Cult片之王」拍出傑出大片

（本文涉及劇情討論）

1997年香港回歸中國之後，港片的黃金盛世被環境給打垮。港片過去培育出來的電影人才，被中國電影的市場吸納稀釋，四散到中資電影中。由於中國市場與文化品味的差異，拍攝出來的電影多半無娛樂與觀賞價值，品質與娛樂度兼具的港片在資金與人才不濟後，產量又大為減少，使過去20年來，東亞電影少了不少新的可能。

但因為香港電影人才畢竟還是存在，每年都還是會有幾部值得一觀的港片。只要片商願意投資，主創是香港影人，多半能交出不輸昔日電影的成績。《拆彈專家2》就是一個例子。

警匪動作片原本就是港片特產，以成龍為首，片中的香港警察大都英勇無匹，且呈現了十足香港味。但這類電影進20年來少了很多，主要是製作需要較高成本，能拍想拍的，就會被中資電影吸納過去。而近期喊得出名字的港產警匪片，除杜琪峰的幾部、知名的《寒戰》二部曲外，有好些質量不錯的片，都是由邱禮濤出手。

邱禮濤是個怪才導演，他是搖滾迷也是博士，攝影師出身卻又什麼片都拍，被譽為「香港Cult片之王」。他最厲害的是看似沒什麼個人堅持，從預算到主題，只要能拍，他來者不拒。在這情況下，媲美好萊塢動作片規模的電影在他手中，竟意外地拍得不錯，緊張刺激，毫無冷場，而且票房與娛樂度都夠。他的前作《掃毒2》的中環槍戰，甚至可說刷新了港片警匪槍戰的新紀元。而《拆彈專家》炸掉中環隧道的場面，也跟好萊塢不相上下，整體來說，他是「大片」的優秀導演。

《拆彈專家2》是《拆彈專家》的續集。依照續集的傳統，首部曲只要成功到可以拍續集，續集就必備了兩個元素：一、原版人馬（或延續上集的主要元素），二、更大更複雜的場面。這在《拆彈專家2》裡都看得到。

在《拆彈專家》中，劉德華被塑造成英勇絕倫的拆彈專家，警隊內盡忠職守，維護正義，保衛市民的大英雄。第一集裡他英勇解除危機，到了第二集，導演會怎麼做，也就決定了續集的票房與成就可以到哪。邱禮濤以續集中常見的「反套路」出發，配合更宏大的場面，拍出了一部傑作。

所謂的反套路是，如果在首集中，主角是拯救世界的大英雄，在續集中，通常就會設計他成為「被冤枉」而變得負面的角色，然後最後再解除危機，重回榮耀。《拆彈專家2》裡面有個很好的設計，就是讓劉德華變成壞人。

變成壞人需要轉折。邱禮濤巧妙的地方在於，他是翻轉後再翻轉，使得劉德華從好人變壞人，再從壞人變好人，然後觀眾發現他還是壞人，最後他又拯救香港。以這樣的反覆轉換，扣住劇情，使劇情毫無冷場。

《拆彈專家2》劇照

其中人物心境轉變的關鍵很簡單。要如何讓一個拆彈專家變成壞人？汙衊他被誤會為炸彈客即可，這無論是一流或三流導演都想得到。邱禮濤弄得稍為複雜一點，他讓劉德華真正的變成壞人。

劉德華本來是英雄，在一次任務中被炸斷了腿。香港警署以政治理由，不讓這個殘廢者回到第一線拆彈。劉德華因此憤憤不平，抗議警隊，然後辭職。接著他加入恐怖組織，將在香港進行恐怖攻擊。

如果只是這樣，很難把劉德華拉回到好人陣營。但邱禮濤讓劉德華在一次恐怖攻擊中，被炸到失憶。因為失憶，所以他不知道自己是好人壞人。劉德華的前女友見有機可趁，就洗腦劉德華說，他是警方的臥底，是為了阻止恐怖組織的臥底英雄。

這麼灑狗血的轉折，其實也蠻順理成章。因為他原本就是好人，只是因為體制不公，所以想要報復社會。當他忘掉自己被委屈後，自然想著的還是拯救市民。但問題也出在這裡。由於就故事線來說，劉德華打從開場就變成壞人，他一邊上演精采的街道大戰，一邊逃避警方通緝，一邊要被前女友洗腦，回到恐怖組織去跟歹徒周旋，還要阻止恐怖攻擊，所以對於他心境的轉折，可描寫的地方自然就少。

如果要說邱禮濤電影有什麼缺點，就是他其實在劇情架構下，很會設計人性的轉折，很多部分涉及心理學或社會學的觀點，絲絲入扣，讓觀眾不覺得人物的性格出現矛盾。但總的來說，他卻欠缺畫面的說服力。以《拆彈專家2》來說，劉德華周旋在警方跟恐怖份子之間，他到底要如何選擇自己的立場，其實是很需要呈現天人交戰的過程。如果是ㄧ些厲害的導演，常可以透過幾個場景中的真情流露，說服觀眾，使這個人物從壞人變好人。

但邱禮濤在這方面還有待加強。以編劇來說，他完全沒犯錯，該有的場景全都有設計，但無論是劉德華跟劉青雲搏感情的對話，劉德華怎麼被女友說動，拍得都很悶，只讓觀眾看懂劇情，但沒什麼感動。既然沒感動，自然就覺得突兀。劉德華在片子進入後段中，簡簡單單的就從壞人又突然變成好人，甚至於可以為市民犧牲生命。這部分其實沒做好。

但沒做好也無所謂，因為就跟《掃毒2》與《拆彈專家》一樣，邱禮濤很會拍動作戲。無論是槍戰、追逐、拆彈，還有片尾的恐怖攻擊大亂鬥，都拍得十分緊湊精彩，幾無缺點。所以觀眾光是看動作場面就值回票價。而且因為劇情與人物情境沒有矛盾處，既然沒有盲點，動作戲又好看，那就沒有什麼好抱怨了。

《拆彈專家2》劇照

而《拆彈專家2》最有價值的地方，就是把劇情升級到了華人電影中較難出現的格局，即恐怖份子想要用核彈炸掉香港機場。過程中無論是計謀規劃或爆炸場面的鏡位變換與特效設計，都完全有好萊塢水準。如果不說這是香港人拍的，猛一看還以為是好萊塢製作的電影，甚至比很多好萊塢的動作片都好看。這是邱禮濤值得自傲的地方，華人導演中沒多少人做得到。

所以觀眾可以看到，片中的警察各個都是神槍手，動作戲接連不斷，一如電動玩具般的理想化。這也是令人玩味的一點。如果把香港的近況拿來跟電影作比較，反而覺得有極大的反諷。香港近期有內部政治鬥爭，港警的許多作為已經違反了國際法，香港警隊在香港人心中已沒有90年代的美好與驕傲，更多的是中國的政治工具與欺壓百姓的黑手。而邱禮濤還把警察拍得那麼正義與神勇，完全的只考慮了娛樂性，在寓意上遠遠比《寒戰》低了很多。

而之所以要提出這點，在於邱禮濤並非一般的商業導演。他自己平常就關注香港的歷史與人文發展，是一個頗具社會議題性的導演。他曾拍過《等候董建華發落》談少年犯議題，《性工作者十日談》談妓權問題，《兇手還未睡》談飽受強姦折磨的婦女。邱禮濤探討人性自然有自己的角度立場，也有不少社會批判。但對於壟罩在香港的中國陰影，他卻連隱喻都沒放進電影中。當然這必然是有所考量，如果敢碰政治，他根本就沒機會拍什麼大製作電影，一個表態不對，連平常的小成本Cult片搞不好都沒得拍。

不過，在精采的動作片外，倒是會想看看他會怎麼用電影詮釋中國鎮壓香港後的社會狀況。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航