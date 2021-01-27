國民黨全力衝刺「反萊豬食安公投」和「還我公投」連署破30萬已過門檻

國民黨提出「公投綁大選」及「反萊豬」兩公投案，近期全黨傾力在各地方積極宣講、收集連署；國民黨主席江啟臣今（27）日在中常會宣布，兩案連署份數皆已破30萬份，已超過法定公投連署門檻28萬餘份，未來將繼續努力，將在農曆過年前達到50萬份連署書目標。

江啟臣：目標農曆年前50萬份

江啟臣今天宣布，國民黨已經取得的反萊豬食安公投、及公投綁大選公投連署書數量，都已經超越公投二階段連署的28萬法定門檻。其中公投綁大選的連署書經超過31萬份，食安公投的連署書更是已經超過32萬份以上，這些是目前國民黨從各地方縣市黨部收到整理、回報，還有很多都還在路上，陸續收集連署當中。

依據國民黨公投連署網站公布，在截至今天中午前的最近一次更新結果顯示，反萊豬公投連署數量達32萬1591份，公投綁大選連署數量達31萬9043份。而距離連署截止還有41天。

江啟臣表示，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，他們將繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。

江啟臣說，每一箱連署書，都是人民對民進黨政府進口萊豬政策的強烈反彈，對於公投修法的沈重否定，也是對國民黨的期許跟督促。

國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案去年9月23日第一階段送件中選會；中選會分別於去年12月31日核發「公投綁大選」二階連署格式、今年1月4日才核發「反萊豬公投」二階連署格式。經過逾一個半月的時間，始能進入第二階段，壓縮第二階段連署時程，增加完成連署的困難度。

國民黨於今年1月9日在全國正式展開第二階段連署活動，預計在3月21日前各衝出50萬份的連署書。根據公民投票法規定，公投第二階段連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，以第15任總統、副總統選舉人數計算，連署門檻為28萬9667人。

全台掃街、跑市場，國民黨全力衝刺公投連署

國民黨近期在全台各地積極為了連署公投掃街、擺攤、跑市場、辦遊行等；黨中央全力動員之外，地方黨公職包括市長、地區立委和議員等也紛紛動起來；現在全國159個黨籍議員選區都啟動擺攤連署活動，共計168個連署點；想連署的民眾也可以從國民黨官方App，透過電子地圖查找附近連署點。

Photo Credit: 中央社 國民黨發動反含萊克多巴胺美豬進口公投案，前總統馬英九與國民黨主席江啟臣到桃 園市中壢區華勛市場向民眾呼籲協助支持二階段連署。

除了2隻日前常被帶到立法院參與抗議的豬之外，國民黨日前還製作了全車粉紅色的「反萊豬皮卡」國民黨發言人王育敏說，未來這輛皮卡將開赴全台多個連署點，在各地舉辦的公投連署遊行及宣講活動上都可以。

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另外國民黨籍市議員、革實院院長羅智強，繼去年夏天騎電動機車環島宣傳反萊豬後，今年又再次與國際部副主任何志勇展開自行車環島宣傳反萊豬與還我公投活動。

羅智強表示，他已經在台北捷運站沿站做街頭演講，步行宣傳公投案，接下來將從台北騎自行車到屏東，在不同路口與連署點宣傳，到屏東之後，會搭車到台東、花蓮與宜蘭等地方，完成環島宣傳公投案。

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根據《新新聞》的民意調查，高達64.4％民眾同意全面禁止進口含萊克多巴胺豬肉與內臟相關產品，僅有26.7％不同意。在政黨傾向上，國民黨支持禁止比例高達92.5％，而民進黨支持者有45.2％支持，顯示綠營支持者反對萊豬的人數並不低。

而台灣民意基金會的民調也顯示，28.2%民眾滿意政府進口含瘦肉精美豬政策、66.3%民眾不滿意項政策；54.3%民眾樂見反萊豬公投通過，36.1%不樂見。灣民意基金會游盈隆認為，蔡英文仍然沒有成功說服人民接受萊豬，將重創蔡英文聲勢，恐怕影響到2022大局。

柯文哲拒簽連署：這是科學問題

羅智強日前曾邀請民眾黨主席柯文哲連署反萊豬公投，柯文哲當時先問國民黨反萊豬是「從頭到尾不可以使用萊克多巴胺，還是可以餵但要有管理」，並稱國民黨反萊豬反到民調降低，代表論述不科學，即便羅智強拿著印在大型看版上的連署書上前，柯仍未簽名參加連署。

柯文哲也表示，克多巴胺不是食安問題，而是科學、管理與溝通的問題，但經過多年紛紛擾擾，在台灣變成現在的問題，大家都有責任。他呼籲，應讓這個問題回歸到科學，做到源頭管理、明白標示，讓人民有自由選擇的權利，事情就結束了。

不過羅智強聲稱，去年他曾在議會質詢問台北市長柯文哲是否願意聯名出反萊豬公車，柯說可以贊助，他透露柯也經兌現諾言，捐1000元給他，但他堅持只收1塊錢。

民進黨如何因應？

日前曾傳出，蔡英文在中常會中聽到意見，有人提議希望黨內能針對萊豬進口政策多做說明，並即時澄清相關假訊息，以防民眾受到誤導。另外包括立委莊瑞雄、桃園市長鄭文燦等多位中常委均在會中建議，蔡總統可多下鄉與民眾互動、溝通，除避免民眾被網路不實訊息誤導，也可以減少這段時間蘇揆替政策辯護的壓力。

對於中常委的建議，蔡英文則表示認同，「應該這樣做」，還提到自己本來就勤走基層，「應該是歷任走最多宮廟的總統」，指示社運部可在農曆年前安排相關下鄉行程。

而《自由時報》報導，針對國民黨的公投連署，民進黨秘書長林錫耀日前則在內部會議指示，地方黨部及黨公職要密切緊盯各縣市藍營動員情形，尤其在非綠營執政縣市，注意是否出現行政不中立之情事。

民進黨人士指出，每個政黨都有其基本盤，包括藍營執政縣市、國民黨地方黨部及其支持群眾，無論在2月底或3月應該可以達成連署。黨內人士指出，民進黨除了掌握藍營動員情形，也密切掌握公投連署過程，國民黨內部權力消長與佈局。

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核稿編輯：楊士範