威爾遜的理想與幻滅（上）：「好心辦壞事」的威爾遜，是全球「反美主義」的怨恨來源

有時人們把我看成一個理想主義者。是啊，這時我就知道我是一個美國人。——伍德羅・威爾遜（Woodrow Wilson）

一九一九年五月四日是星期天，下午一點，三千多名代表北京十三所大學的學生，齊集天安門廣場，抗議列強在巴黎和會上簽署密約，將德國在山東的特權轉讓給日本——此後百年，天安門廣場將因多次上演重大群眾活動而成為中國政治的風暴眼。

學生們經過中華門到棋盤街，向東到了外國使館雲集的東交民巷西口。使館警察阻止學生進入這塊享受治外法權的地方。與使館官員通過幾次電話後，學生們選出四名代表（其中包括張國燾和羅家倫，他們日後分別加入共產黨和國民黨陣營，在中國現代史上發揮重要作用）進入美國使館陳述學生的意願。

美國公使芮恩施（Paul S. Reinsch）不在，學生代表留下說帖。說帖強調，既然美國參加一戰的原因是「支持民族之獨立，與人類之公權，及世界和平之局」，那麼中美兩國就是「抱同一主義而戰」，美國理應在巴黎和會上「予吾中國以同情之援助」。（註1）

芮恩施公使是一位來自威斯康辛州的大學教授，對中國充滿同情，他頗有先見之明地警告白宮和國務院：「如果日本無所顧忌……那麼嚴重的武裝衝突在這一代就不可避免了。公正地解決中國的事務，歐洲沒有一個問題能和這件事的重要性相比，這關係到世界的和平。」當時，美國使館內建有一座巨大的無線電臺，可以與美國本土直接聯繫。芮恩施迅速將中國學生的心聲送達國務院，但威爾遜是否獲知這一訊息則不得而知。

在巴黎，一個二十八歲的、瘦弱的越南人阮必成（後來，他以「胡志明」這個名字登上歷史舞台）寫了一封名為《安南人民的主張》的請願書，遞交給巴黎和會的領袖們。這個十五歲就參與抗法鬥爭的越南小夥子，在過去數年間靠在遠洋輪船上做廚師、雜役、鍋爐工等維持生活。

他在請願書上署名「阮愛國」，代表所有越南的愛國者，提出越南獨立自主等八項要求。他要求面見威爾遜，為此租了一套燕尾服。這一會面並未實現，威爾遜或許從未讀到這份請願書。

比起中國人和越南人來，對威爾遜寄予更大期望的是韓國人。一位流亡中國的朝鮮獨立運動領袖，沿著西伯利亞橫貫鐵路，踏上往巴黎的漫漫長路。在日本殖民統治下苦苦掙扎的韓國人，致信威爾遜說，總統閣下「曾經極其真誠地表示，所有擁有各自獨特語言、文明與文化的同質民族，都應該允許其獨立」，所以美國應該「聽取因日本的陰謀不幸淪爲殖民地的韓國的請願，呼籲恢複韓國的獨立和自由。」這份用法語寫成的請願書，至今仍保存在美國國家檔案館。

印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）佩服威爾遜，打算把他的一本著作題獻給他。印度國大黨的領袖們，受威爾遜演講的鼓舞，要求由他們代表印度出席巴黎和會，日益受矚目的甘地（Mahatma Gandhi）是代表團成員之一。

身為英國保護國的埃及，也把獨立的希望寄託在威爾遜身上。埃及知識分子領袖扎格盧勒（Saad Zaghloul）在電報中告訴威爾遜：「由於你強有力的行動，全世界將於不久迎來新時代，而沒有哪個民族比埃及人跟喜歡這一新時代的誕生。」（註2）

世界各地受殖民、遭壓迫、被邊緣化及無國籍的民族，包括阿拉伯人、猶太人、亞美尼亞人和庫德人以及其他眾多民族，無不對威爾遜和巴黎和會寄予厚望。然而，希望越大，失望越大，希望的火花轉瞬即逝，失望卻轉化為持久而深切的怨恨，這種怨恨形成的「反美主義」意識形態將改變此後百年世界史的走向。

「好心辦壞事」的始作俑者正是當時在全球享有崇高聲望、作為一戰拯救者和世界和平締造者的威爾遜。

威爾遜倡導的世界主義和民族主義，看似無比美好，卻偏離了美國立國根基和英美保守主義傳統，這兩種截然對立的意識形態都是二十世紀新出現的「進步主義」（本書中論及的「進步主義」，大致等同於英美語境下的「自由主義」及左翼意識形態，正如歐威爾所說，左派的關鍵詞是「進步」、「民主」和「革命」，幾乎每個人尤其是年輕人都是「進步的」，至少希望被別人認為是進步的）。

它們同時並存於威爾遜身上，就如同金庸小說中老頑童周伯通的左右手互搏。世界主義和民族主義像罌粟花一樣，美麗卻危險。威爾遜將它們從潘朵拉的盒子中釋放出來，卻不知道如何收回去。他向全世界展示了世界主義和民族主義一體兩面的「威爾遜和平」，他的個人魅力和美國的實力以及當時的國際現實，卻不足以維持這種脆弱的和平。未來的世界將深受其害。

威爾遜以「進步主義」治國並推展外交政策，為達至崇高的目標不惜使用自欺欺人的手段，卻不知道手段的卑劣必將毀滅目標的崇高。美國精神的敗壞，不是始於二零二零年總統大選中系統性的作弊及其引發的憲政危機，不是始於歐巴馬（Barack Obama）或柯林頓（Bill Clinton），甚至也不是始於小羅斯福（Franklin D. Roosevelt），而是始於威爾遜。終極的敗壞，乃是理念的敗壞。

從「冷靜和自我克制」的英國傳統到歐洲式的「進步主義」

威爾遜是迄今為止唯一一位擁有哲學博士學位的美國總統（他以博士論文《國會政體：對美國政治的研究》獲得霍普金斯大學政治和歷史科學的哲學博士學位，但他執政之後卻從不尊重國會的權力），更擁有普林斯頓大學校長和紐澤西州長的完美履歷。（註3）

比這些看得見的光環更重要的是，威爾遜早年曾擁有過虔誠的喀爾文教派信仰及觀念秩序。他的父親是美南長老會的牧師及首席常任秘書，他的母親是長老教會牧師的女兒，喀爾文教徒的精神在其父母胸中燃起明亮的經久不息的火焰。因此，威爾遜自幼懂得把人生看作是實現上帝意志的過程。（註4）

威爾遜小時候深受閱讀障礙之苦，經過不懈努力乃成為傑出的學者和演講家。就像威爾遜的政治根基在南方一樣，他遵循的思想傳統是英國式的。他喜歡英國思想家的有意識的保守傳統。美國的民主傳統中，威爾遜最喜歡的就是其與英國傳統的大致相似之處。英美兩國的政治體制都是在從容不迫、深思熟慮的基礎之上，在習慣和慣例的基礎之上發展起來的。

威爾遜說：「我們把自己視作地道的民主派，而實際上我們充其量不過是進步的英國人而已。」他更指出，美國的民主政治與中歐那種爭取民主的狂暴行動，在思想上沒有共通之處：

法國大革命期間爆發的民眾運動與我國政府的建立，二者幾乎毫無共通之處。我們對於一七八九年的記憶與歐洲人對於這醞釀著風暴的年頭的記憶是完全不同的。早在一百多年前我們就已顯示出我們具備歐洲人已經逝去的東西，即冷靜和自我克制。 在關起門來自成一體的瑞士之外，民主在歐洲總是作為破壞性力量以反叛的形式出現的；甚至很難說歐洲的民主有一個有組織的發展時期……而在美國和英國各殖民地，民主在一開始就有著真正的有組織的發展，運動過程中沒有急劇的革命；無須推翻其他政體，所需要的只是自身的組織。 這種民主無須建立而只需擴散，進行自治。（註5）

威爾遜讚同埃德蒙・伯克（Edmund Burke）對法國思想的痛恨，認為法國哲學是「極其有害的和腐敗的」、「任何國家都不能按照這種哲學的原則來管理」。他讚揚伯克是真正的英國人，「英國歷史中有一個反對革命的連續的主題」。威爾遜從伯克等英國思想家那裡學習到很多重要的東西；他把英國政治家奉為楷模，並把英國憲法看成是治理國家最好的法律。

訴諸美國歷史，威爾遜認為，傑佛遜（Thomas Jefferson）未能理解英國傳統是其主要不足之處，法國思辨哲學「像一種虛假的音調貫穿於他的全部思想」，所以「他雖然是一位偉人，但不是一位偉大的美國人。」威爾遜在維吉尼亞大學學習法律的時候，甚至不屑於爬上幾步山路到蒙蒂塞洛去參觀傑佛遜故居。

後來，威爾遜在任普林斯頓大學校長期間所做的工作，在很大程度上是為了向美國人民介紹英國人辦大學的思想，他喜歡的娛樂活動是口袋裡裝著一本《牛津英語詩歌選》騎著自行車在湖區閒逛。（註6）

威爾遜還有另一個自覺的身份定位，那就是「南方人」，「南方人似乎天生就關心公共事務」，而且天生就是保守派。他把法律當作通往政治的路徑：「我選定的職業是政治；我學習的卻是法律。我學習法律是因為我認為這可以使我從事政治。」日後，他果然如願以償。

然而，威爾遜在「英國人」前面加上「進步」之定語，讓「英國人」的特質發生了可怕的偏差，因為真正的「英國人」對「進步」持懷疑態度。

威爾遜身材高瘦，戴著老師的眼鏡，有著突兀的假牙。他頑固，自信，解決問題時不善於掌握重點，身上有一種自以為是的傾向，一種自命不凡的傲慢與矜持，裝模作樣，貌似正人君子（自以為義），這種傾向一直都有，隨著大權在握而變本加厲。（註7）用歷史學家休・布羅根（Hugh Brogan）在《美國史》中的話說，威爾遜難以讓人喜歡，卻很容易招來痛恨。

威爾遜一直對宗教抱有熱情，「他不曾有志於成為牧師，但他把政治變成傳播心靈的啟迪的手段，變成表達新教徒強烈的『行善』願望的手段」，他的外表看上去內斂而冷漠，內心卻充滿浪漫激情，他將這種浪漫激情轉化為對「進步」願景的追求。當他成為第一位將「進步主義」當做國家政策的總統時，災難便不可遏制地降臨了。

威爾遜在學術上的代表作是《美國人民史》，在其學術和政治生涯中，他未能持守喀爾文教義和英國傳統（他的家族來自蘇格蘭），未能抵禦十九世紀末、二十世紀初來勢洶洶的左翼進步主義和現代主義的侵蝕，「他的信仰從美國進步派發展到國際社會民主派的觀點」，進而與美國憲法及其所代表的人性論及有限歷史觀決裂，美國歷史學家理查德・霍夫施塔特（Richard Hofstadter）將其形容為「作為自由主義者的保守派」。

一點也不奇怪的是，威爾遜後來成了民主黨人。

政治觀念的紊亂，始於基本信仰的動搖。威爾遜深受其叔叔、因鼓吹現代主義和達爾文進化論而被神學院解僱的神學教授詹姆斯・伍德羅（James Woodrow）的影響，認為堅守神創論是「無知和愚昧」，「地獄只是一種思想狀態」，進化論中科學家的理想高於《聖經》。

他非常迷戀「進步」這一十九世紀晚期形成的概念，有一次甚至以《聖經和進步》為主題對一群長老會基督徒發表演講。他是普林斯頓大學歷史上第一位未按立為牧師的校長，竭力淡化和去除大學的宗教及教派色彩。（註8）

有歷史學家認為，威爾遜個人的神學觀是全盤接受喀爾文的預定論，他堅信，「如果我的生命不是為了宗教的驅動力而存在，那我這輩子就不值得過」，如果有不幸的事情發生在國家或個人身上，那麼「這是神的心意。」（註9）但實際上，這個觀點並非喀爾文的預定論，而是聽天由命的宿命論——不承認人的罪性，就不可能相信上帝的預定和白白賜予的恩典。

終其一生，威爾遜每天都禱告、讀經（他一生用破了兩、三本《聖經》）和參加教會禮拜，但其基督信仰已蛻化到「行禮如儀」的地步。

威爾遜所信奉的「進步主義」跟英國和美國的傳統無關，跟喀爾文主義無關，它來自歐洲（儘管它表面上反對歐洲的馬基雅維利主義）。用歐威爾（George Orwell）的話來說，整個左翼的意識形態，不論是科學的還是烏托邦的，都是極端主義的。

左派從自由主義那裡繼承了一些很成問題的信念，比如說，有關真理最終會獲勝，世界會變得越來越好，以及人性本善、是環境將人變壞的信念。（註10）

威爾遜為「進步主義」而展開的奮鬥，正應了英國左翼作家威爾斯作品的一貫主題：致力於建設一個有計畫的世界國家的科學之士與企圖恢復舊秩序的反革命分子的對立。與威爾斯一樣，威爾遜也認為一個「合理的」、有計畫的、由科學家和像他這樣的學者而不是巫醫控制的社會形態乃至國際秩序遲早會獲勝，為此他不惜賭上自己的政治生涯與歷史地位。

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是「行善的政府」，還是半吊子的社會主義？

美國的制憲者們相信「人是全然敗壞的罪人」。麥迪遜（James Madison）意識到，「如果人人是天使，就沒有必要成立政府了」，所以才要制定憲法、分散權力、承認不會有完美的政府。政府和社會為人們提供運用各自天賦的人權去獲取財富和個人幸福的機會，其結果必然是明顯的不平等，但嚴格程序將確保每個人都有機會——平等是機會的平等而不是結果的平等。

與之相反，進步主義者相信「人性本善」，這是一種杜威式的樂觀主義。威爾遜在第一次競選中面對來自右翼的共和黨和來自左翼的進步黨的競爭，他看到左翼的勢力越來越大，就不斷往左移動。他提出「新自由」之政綱，一心打造「行善政府」（何為善，只能由像他這樣學識淵博的政治領袖來定義），不惜背離美國秩序的根基——他不加掩飾地表示：「我們並不是一定要遵循《獨立宣言》的簽署者所持的那些原則。」

從十九世紀最後十年到二十世紀前三十年，這一時期的美國總統基本上都是共和黨人。除了威爾遜以外，唯一的一個民主黨總統是克利夫蘭（Grover Cleveland），但克利夫蘭是一名強烈的經濟保守主義者，以至威爾遜有理由「把自己看作是一八六零年以後的第一個民主黨總統。」（註11）

這位早年認為美國的政體不是總統制而是國會制的學者，卻在其任上完成了從「國會政體」到「帝王總統」的轉變。一旦當上總統之後就竭力反對分權，典型的是「屁股決定腦袋」。威爾遜轉而認為「分權的唯一後果，就是造就了一個不負責任的政府」，為此不惜破壞三權分立的架構——他居然氣勢洶洶地威脅反對其政策的國會說：「我要壓扁你們。」

他認為，總統是「國家真正立場和目標的代言人」，國家所需要的，是「一個與公民要求更為契合的人，一個了解其時代和國家需要的人」。美國需要一個強有力的行政機關，以用公共政策的形式實現公民利益。（註12）由此，威爾遜首次在美國引入了「行善」的大政府模式。

一九一九年，威爾遜的老朋友雷科德——此人在威爾遜轉向進步派方面起了重要作用——致信威爾遜，認為戰爭是由特權引起的，「而每一個現代國家都受有特權的人們所統治，這些人即是由於擁有鐵路、土地、礦山、銀行和信貸而控制了工業的人。」

所以，要消除戰爭、消除剝削，就必須控制資本家，將他們的財富收歸國有。他建議威爾遜這樣立即實施這樣的政策，如是後人將會承認他的智慧並稱他為「真正偉大的人」。這顯然是一種馬克思主義的變種，唯一的區別是雷科德沒有提出用暴力革命的方式將資本家殺掉。

威爾遜回信表示感謝並認同雷科德的看法。一年之後，他與阿克森教授討論時特別指出：「世界將發生急劇變化。我確信，現在由個人和公司經營的許多事情，將來會不得不由政府辦理。譬如，我確信，政府將不得不接管所有的重要自然資源……所有的水利資源、所有的煤礦、所有的油田等。這些均應由國家所有。」那麼，這種國有制跟蘇俄的國有制究竟有什麼差別呢？

威爾遜弱弱地辯護說：「如果我在外面講這些話，人們會說我是個社會主義者，但我不是一個社會主義者。而且正因為我不是一個社會主義者，我才相信這些。我認為採取此類措施是防止共產主義的唯一方法。」這段話在邏輯上是無法自洽的。

就連對威爾遜整體上持肯定態度的歷史學家理查德・霍夫施塔特都承認，威爾遜無法將此種想法在美國變成現實，「威爾遜事業的最後一部分工作完全像一個夢遊者做的，每天按指定路線不差分毫地重複兜圈子，而思想卻在一個與世隔絕的幻境中遊蕩。」（註13）

第一次世界大戰給威爾遜政府帶來了一個擴張權力的機會。最突出的表現是聯邦軍隊的擴充。同時，由於威爾遜任命的最高法院大法官布蘭代斯（Louis Brandeis）是典型的左翼自由派（布蘭代斯是第一個擔任此職的猶太人），其判例完全偏向威爾遜政府，比如，最高法院確認了總統及國會在戰爭時期管理鐵路、通訊和物價的權力。

威爾遜對美國憲制的重大破壞，表現在他建立了美國歷史上空前的「戰時社會主義」的聯邦政府。第一次世界大戰給聯邦政府帶來的花銷超過內戰十倍，美國付出的直接代價是一千一百二十億美元，還不包括美國財政部借給盟國政府的一百億英鎊。戰爭導致國民自由的戲劇性縮水，「強制」成了一個很大的因素。

威爾遜大刀闊斧地革新了聯邦政府。他建立了西方國家第一個政治宣傳機構，即「美國公共情報委員會」。該委員會在全國範圍內鼓動愛國性反德情緒，並實施各種資訊審查。威爾遜執政後期完全依賴這個委員會提供的信息作出判斷，就如同被一群佞臣包圍的昏君。

除了公共宣傳外，政府還將戰爭工作引入多個領域。伯納德・巴魯克（Bernard Baruch）領導的「戰時工業委員會」為美國的工廠制定戰時目標和政策；赫伯特・胡佛（Herbert Hoover）被任命為食品管理局局長，該局鼓勵美國民眾參與到「無肉星期一」和「無麥星期三」活動中，以為海外部隊節省食物；亨利・加菲爾德領導的聯邦燃料管理局引入夏時制，並對煤炭和石油實施配給供應來確保軍事需求。

這些戰時國家主義經濟和社會管制模式，後來都出現在小羅斯福新政中：比如，「戰時工業委員會」成為小羅斯福新政時期「國家復興署」的原型，「國家戰時勞工部」成了一九三五年《國家勞工關係法》的原型。（註14）

威爾遜對經濟一無所知，卻執意執掌經濟大權。當美國經濟表現不佳時，他相信經濟上的國有化會有光明前途。他通過《聯邦儲備法》，設立了一個監控國家貨幣供應的歐洲式中央銀行——聯邦儲備委員會，「為了普遍的福利」而調控銀行業。

美聯儲後來日漸膨脹，成為一個凌駕於美國自由市場經濟制度之上的怪獸，如同盤踞在帝國大廈頂端的人猿泰山。經濟學家托馬斯・伍茲（Thomas E. Woods）認為，美聯儲是造成此後多次經濟危機的罪魁禍首，卻像穿著新裝的皇帝，每個人都在自欺欺人，假裝沒有看到它的醜態，甚至在指責政府措施失敗時，都對它避而不談。

在威爾遜任上還通過了美國史上最嚴厲的禁酒法令，表面上是出於其虔誠的信仰和道德觀，實際上是讓政府強勢介入和管制民眾的日常生活。威爾遜也建立了權力無邊的聯邦貿易委員會，發佈四百份命令，干預市場經濟的運作。他還通過徵收累進制的所得稅的法令，令聯邦政府的財政能力擴展到美國歷史上前所未有的地步。

自以為是行善，卻是在作惡。英國思想家阿克頓（The Lord Acton）說過，「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」，威爾遜這位一度被認為是「其個人品格可以用聖經中最高貴的語言來形容」的紳士，仍未克服權力對人的腐化——人性本就如此，如果威爾遜持守喀爾文主義的人性觀，就不會如此盲目自信了，因為喀爾文認為人性本罪。

總統權力在威爾遜任內大肆擴張。他曲解式地引用伯克的話來為其擴權辯護：「一般來說，權力是賦予國家精明和正直的部長們的，甚至法律的各種應用和力量也取決於行政權。沒有權力，共和國不過是一紙空文，而不是一個活潑能動有效的組織。」他認為，只有將權力授予明確、果斷地行使權力管理國家的首腦和部門，才能使國家權力機構有活力的高效運轉。

在其總統任期的最後歲月裡，他竭力神化總統的權勢，「他本人易於產生非常強烈的內疚心情，把對完美無缺的正義的要求突出提到國家事務中，使他逐漸失去寬容的度量。」

威爾遜對他那些聽來崇高之原則的論述，充滿模稜兩可之處。他反對讓女性和南方黑人有投票權，對美國國內的種族隔離不置一詞。他高談挺身對抗權力，卻在戰時不遺餘力運用國家力量對付自己的公民，包括祭出《間諜法》、《與敵貿易法》、《煽動法》來壓制異議者。（註15）

一九一九年十月二日，威爾遜再一次發生嚴重的中風，左半邊身子完全癱瘓，左眼也失明。他卻竭盡全力欺騙選民，拼命掩蓋自己病入膏肓、已無法處理國政的真相。威爾遜的晚年是在中風後的病痛和眾叛親離的苦毒總度過的，他跟所有的朋友都絕交了，連內閣的部長們都很難見他一面。

他拒絕辭職，將國事委託給夫人處理——許多歷史學家認為其夫人伊迪思・威爾遜（Edith Wilson）實質上是美國的第一任女性總統，她扮演這個角色長達十八個月之久。（註16）國務卿藍辛（Robert Lansing）建議總統按照憲法有關條款行事——總統無法視事之時，由副總統來暫代總統之職，卻立即遭到解職。

即便在這樣的狀態下，威爾遜企圖參選第三個總統任期，卻被已分崩離析的民主黨拋棄。隨即，延續其加入國際聯盟政策的民主黨候選人在總統競選中慘敗。

在黯然離開白宮時，威爾遜對同黨的議員說：「此後不必再跟我聯絡了。」法國駐華盛頓大使如此形容說：「假如他生在幾個世紀之前的話，會成為全世界最大的暴君，因為他根本不認為自己會犯錯。」

註釋 註1：周策縱：《五四運動：現代中國的思想革命》，（南京）江蘇人民出版社，1996年版，頁144。

註2：潘卡吉・米拉什（Pankaj Mishra）：《從帝國廢墟中崛起》，（台北）聯經出版，2013年版，頁224。

註3：二零零三年，筆者第一次訪問美國時，第一個參觀的景點即是位於美國首都華盛頓S街的威爾遜故居，那時筆者還是一名景仰威爾遜的國際主義者。此故居為一九二一年威爾遜卸任後的最後一個居所。二零一二年，筆者移居美國維吉尼亞之後，還曾去過維吉尼亞斯湯頓鎮的另一處威爾遜故居參觀，那是威爾遜出生和童年生活的地方。威爾遜學識淵博，其故居藏書極為豐富，在歷屆美國總統中亦屬罕見。威爾遜是「學者治國」和「博士治國」之典型，非常符合大中華文化圈（尤其是台灣）「儒官集團」之傳統（柏拉圖之「理想國」庶幾與之近似）。但是，國家領導人治理能力的優劣，很多時候並不與其學歷和學識成正比。威爾遜失敗的總統生涯，倒是用中文成語「紙上談兵」來形容頗為貼切，其帶給世界的是巨大的災難。

註4：理查德・霍夫施塔特（Richard Hofstadter）：《美國政治傳統及其締造者》，（北京）中華書局，2010年版，頁282。

註5：理查德・霍夫施塔特：《美國政治傳統及其締造者》，頁288。

註6：理查德・霍夫施塔特：《美國政治傳統及其締造者》，頁288-289。

註7：保羅・約翰遜（Paul Johnson）：《美國人的歷史》（中卷），（北京）中央編譯出版社，2010年版，頁215。

註8：丹尼爾・蒙特（Daniel J. Mount）：《美國總統的信仰》，（南昌）江西人民出版社，2009年版，頁108。

註9：約翰・麥考利斯德（John C. McCollister）：《白宮使命》，（台北）橄欖出版，2007年版，頁153。

註10：喬治・歐威爾（George Orwell）：《政治與文學》，（南京）譯林出版社，2011年版，頁440-441。

註11：亨利・J・亞伯拉罕（Henry Julian Abraham）：《法官與總統：一部任命最高法院法官的政治史》，（北京）商務印書館，1990年版，頁126。

註12：伯頓・W.小福爾索姆（Burton Folsom，Jr.）：《羅斯福新政的謊言》，（北京）華夏出版社，2010年版，頁316。

註13：理查德・霍夫施塔特：《美國政治傳統及其締造者》，頁331-232。

註14：保羅・約翰遜：《美國人的歷史》（中卷），頁220。

註15：愛德蒙・佛賽特（Edmund Fawcett）：《自由主義：從理念到實踐》，（台北）麥田出版，2016年版，頁304。

註16：保羅・約翰遜：《美國人的歷史》（中卷），頁227。 威爾遜的理想與幻滅（中）：巴黎和會與國際聯盟，是曇花一現的「威爾遜時刻」

威爾遜的理想與幻滅（下）：仇視布爾什維克的威爾遜，把中國、北韓與越南推向共產主義懷抱

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航