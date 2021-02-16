威爾遜的理想與幻滅（中）：巴黎和會與國際聯盟，是曇花一現的「威爾遜時刻」

巴黎和會與國際聯盟：世界史上曇花一現的「威爾遜時刻」

一九一八年十二月十三日，威爾遜（Woodrow Wilson）及其龐大的代表團乘坐的「華盛頓號」抵達法國港口布列斯特。不計其數的法國居民身穿五顏六色的當地傳統服裝到港口迎接，人們不停地歡呼：「美國萬歲！威爾遜萬歲！」

美國這個大洋彼岸的年輕國家，第一次被歐洲人當做救星。美國確實是歐洲的救星——若非潮水般的美軍被投入西線戰場，在俄國爆發革命並退出戰爭之後，德國從東線調回的軍隊發起凌厲的攻勢，士氣低落的英法聯軍恐怕難以抵擋。

美國的參戰，是影響戰爭勝負的決定性力量，軍事史家李德哈特（Basil Liddell Hart）指出：「如果欠缺美國的經濟援助，美國未派兵使聯軍在數量上居於優勢，尤其在精神上使聯軍收到鼓舞，勝利不可能取得。」（註1）

威爾遜一行的專列抵達巴黎後，他受到更為盛大的歡迎。禮炮響徹整個巴黎，宣告美國總統的到來，一名在法國的美國人描述說：「對巴黎人來說，這真是最難忘、最富激情、最有好感的遊行，我從未聽說，更別提看到過這種場面了。」法國總理克里蒙梭（Georges Clemenceau）不無嫉妒地說：「威爾遜認為他是另一個耶穌基督，來到地球拯救人類。」（註2）

威爾遜之前的美國總統，對參與國際事務（尤其是歐洲事務）興趣索然，威爾遜本人在戰前也是如此，他在一九一三年就職典禮前夕對朋友說：「如果我的政府不得不主要處理外交事務的話，那將是命運的諷刺。」命運確實如此諷刺了他：與後來的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）一樣，威爾遜以承諾不讓美國捲入歐戰而當選（他在競選演說中表示，若美國參戰，對美國和世界而言都將是一場災難，他的競選廣告是「他使我們遠離戰爭」），在其任上卻將數百萬美國青年派往歐洲大陸作戰。

多達十一萬六千多名美軍喪生歐洲戰場，此前從來沒有哪場海外的戰爭讓美國軍隊遭受如此慘重的傷亡。威爾遜對戰死異鄉的美國官兵心懷內疚，在蘇里斯尼斯美軍墓地，他痛苦地喊道：「我把這些孩子弄到這裡來送死，我曾經到這裡來作出保證，現在我還能說一句與這種保證前後矛盾的忠告嗎？」

在普韋布洛中風那天發表的長篇演說中，他令人驚奇地坦白說：「在法國戰場上失去了兒子的母親們來到我身邊，拉住我的手，不僅眼淚滴在我的手上，而且還對我說：『總統先生，願上帝保佑你！』她們為什麼祈求上帝保佑我呢？是我要美國國會造成了參戰的形勢，結果導致她們的兒子們陣亡。」（註3）沒有什麼像戰爭那樣，徹底粉碎烏托邦幻想，將理想主義轉變為現實政治，將善意轉變為怨憤。

歐戰不是威爾遜第一次發動的對外戰爭。在此之前，他已多次出兵拉丁美洲的墨西哥、尼加拉瓜、海地等國，歷史學家沃爾特・拉費伯爾（Walter LaFeber）將其形容為「美國歷史上最偉大的軍事干涉主義者」——儘管威爾遜信誓旦旦地反對帝國主義，承諾美國「不再會通過征服來多求一英呎的土地」，但他以「教導拉美人民如何選出一位好人」來合理化入侵。

美國到遙遠的歐洲參與第一次世界大戰，使美國由「美洲的美國」、「門羅的美國」，搖身一變成為「世界的美國」、「威爾遜的美國」。這是美國第一次參與乃至主導塑造全球秩序，這是《西伐利亞條約》和維也納會議之後國際秩序的最大變動。

在作家威爾斯（H. G. Wells）看來，威爾遜「一度成為全人類的化身。或者說，至少他似乎象徵著全人類。在那短暫的時期中，全球有一股非同尋常的重要浪潮在呼應著他。局勢是如此熱切，以至於所有人都迫不及待去接受和讚美威爾遜——或以一句成語，或以一個手勢。」似乎，威爾遜心目中的「世界政府」如同一個讓人驚艷的寧馨兒，即將呱呱墜地。

威爾遜率領龐大的團隊參加巴黎和會，也標誌著美國總統在外交事務中開始擁有龐大而基本不受約束的權限。從此，美國雖然只有一個總統（President），但卻有兩個總統職位（Presidents），一個對內，一個對外。威爾遜專橫而跋扈，拒絕任何一位共和黨的國會議員同行。當然，最終他為此付出了沉重代價——國會以絕對多數否決了他在巴黎和會上取得的一系列成果，包括國際聯盟條約與《凡爾賽和約》。

當威爾遜啟程前往法國參加巴黎和會時（他是首位在任內出訪的美國總統，他在巴黎足足停留了六個月，是美國有史以來在海外停留時間最長的在任總統），當威爾遜發表《十四點和平計畫》時，「世界迎來了『威爾遜時刻』——這個詞彙捕捉到這樣的事實，即美國總統威爾遜在這個段期間成為全球數百萬人的偶像，以及與多數人共同展望的『奠基於自決原則的公正國際社會』，並成為此一願景的最佳代言人。而且威爾遜的名字——在許多情況下——他的形象化作那些理念的象徵與概括，且在一段短暫但關鍵的時期裡，威爾遜更成為國際事務新時代的先驅。」（註4）

在威爾遜之前，在美國國內，能夠以總統之名命名的時刻，唯有「華盛頓時刻」和「林肯時刻」而已，而「威爾遜時刻」已然溢出美國國境和美國國內政治，成為一個世界史的焦點。

威爾遜提出以《十四點和平計劃》重建歐洲乃至世界秩序。其核心內容是：建立國際聯盟，提供集體安全保障，要像運行良好的公民社會一樣，由政府、法律、法庭以及警察保障安全。威爾遜認為，對這場剛剛結束的致命且具有毀滅性的世界大戰而言，競爭型的聯盟體系恰恰是主要的誘因之一，因此他力圖廢除這一舊體系。

舊制度——勢力均衡原則——失敗了太多次，必須被拋棄；國家間的和解應當基於新的原則，也就是正義和寬容的原則。威爾遜及其支持者相信，在國際聯盟這一合作型安全的新型包容體系內，世界上所有國家都將參與其中，它代表著對國際體系穩定的一種更加有效的保證，遠遠優於聲名狼藉的均勢體系。

少部分國家結成的聯盟將被所有國家創建的「世界同盟」所取代。國家間的爭端將被提交到國際聯盟，其目的就是通過談判達成和平的解決方案。（註5）威爾遜的《十四點和平計劃》放在任何時代，都是崇高的理想——誠如法國總理克里蒙梭開玩笑說，上帝自由十點原則。

威爾遜倡導的理想主義國際關係背後，隱藏著精心設計的目標，那就是使美國成為全球領袖，按美國的想法重塑戰後世界。（註6）一個最明顯的例子是：作為對參議院施壓的回應，威爾遜在巴黎的談判中堅持保留國際聯盟憲章第二十一條，其中規定：為保證和平，憲章的任何內容都不「影響國際條約的合法性，如仲裁條約和門羅主義等區域性諒解」。這樣一來，他就可以保證世界特定區域（這裡指西半球）的一群國家，有權設計自身的安全條約，從而把區域外的國家排擠出去。（註7）

威爾遜天真而固執的國際主義在歐洲偏偏寸步難行，沒有一個歐洲列強願意全盤接受其建議。在凡爾賽宮，他像其他任何一位政府首腦一樣加入了這場推推搡搡的競爭。威爾遜的堅定支持者、新聞記者弗蘭克・柯布（Frank Cobb）寫道：「在總統與這些總理、外交大臣坐在會議桌前的那一刻，他就失去了所有來自遠方和公正的力量。他沒有成為人類自由的偉大仲裁者，而僅僅變成了一個要對付其他談判者的談判者。」

巴黎和會所達成的《凡爾賽和約》既不公正也不仁慈。國務卿藍辛（Robert Lansing）提醒總統，和約的各項條款看上去是非常苛刻和帶有羞辱性的，它們中的許多條款根本不能執行。威爾遜回答說，和約出自「上帝之手」。然而，這份和約讓被迫接受它的自由民主的威瑪共和國，在德國人民眼中失去了合法性。

德國人怨聲載道，希特勒（Adolf Hitler）趁虛而入，稱簽字者為「十一月的罪人」。巴黎和會達成的短暫和平，甚至不比上世紀末期維也納和會達成的和平——法國的福煦元帥（Ferdinand Foch）直率地評論說：「這不叫和平。這叫停戰二十年。」

威爾遜認為，《凡爾賽和約》是屬於勞合・喬治（David Lloyd George）和克里蒙梭的，但國際聯盟是屬於他自己的。他有一種幾乎是宗教上的虔信，認為他有能力以國際聯盟的形式實現一種新式的「國家間的和諧」。但是，美國國會斷然否決美國加入該組織——威爾遜企圖將美國加入國際聯盟這一條款塞入《凡爾賽和約》並拒絕對此做出任何妥協，讓參議院與之分道揚鑣。

威爾遜為此展開一場全國巡迴演講，希望得到民意的支持，卻徒勞無功。他在中途中風倒下，從此纏綿病榻。

國際聯盟成立了，總部設在日內瓦，在其建立的一九二零年，其成員國達四十八個。但人們只能在沒有美國參與的情況下繼續威爾遜所憧憬的世界新秩序。

國際聯盟更為致命的缺陷在於，威爾遜精心打造的是一個非常容易破碎的玻璃百寶盒。當時，法國代表萊昂・布儒瓦（Léon Bourgeois）建議，為了使得國際聯盟能夠擁有必要的軍備來推行其命令，應快速部署一名總參謀長和一支常備軍事力量以應對侵略。

然而，威爾遜憤怒地否決了將這種想法引入一個旨在保衛世界和平的組織，他將其視為軍國主義的靈魂。結果，當道義勸說和經濟壓力無法保證和平時，國際聯盟缺乏通過使用軍事力量來擊退侵略的關鍵權力。

到二十世紀三十年代，隨著德國的重新武裝和歐洲軍備競賽的重新興起，再加上日本侵略中國以及在太平洋上再次擴充軍備，致力於合作型安全的國聯被譴責置身事外，而列強們則在囤積武器準備大戰。（註8）

「威爾遜時刻」很快以雪山消融般的崩解告終。如同王莽恢復古制、「以『德』治國」卻導致西漢帝國的覆亡；威爾遜「以『德』組建國際秩序」的白日夢，埋下了法西斯主義和共產主義崛起的隱患，巴黎和會剛剛落幕，第二次世界大戰的槍炮聲就從遠方隱隱傳來，威爾遜對一戰的定義「一場結束所有戰爭的戰爭」成為歷史笑柄。

歷史學家本內特（William J. Bennett）評論說：「沒有人比威爾遜更應為喪失和平負責。這是他的悲劇——也是我們的。」（註9）

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沒有公民德性，民族自決變成種族屠殺

威爾遜失敗，是因為他背離了美國人習以為常的保守主義觀念秩序。

他對人性抱有過於積極樂觀的期待，陷入民族自決、萬國平等的想像，這種理想主義迷人而危險。

美國外交政策學者沃爾特・羅素・邁德（Walter Russell Mead）認為，威爾遜主義亞文化最初發端於分離主義分子對信仰清教的新英格蘭的忠誠，並在逐漸衰落的美國喀爾文主義漫長而淡薄的餘暉中得到了發展。這個看法顯然是錯誤的，因為邁德未能洞悉清教徒和喀爾文主義人性論的核心——清教徒和喀爾文主義對「人性本罪」的堅信，顯然與威爾遜的「全球社會向善論」背道而馳。

威爾遜主義認為，美國負有向全世界傳播美國民主和社會價值觀、創造接納法治的和平國家社會的道德義務和重要國家利益，而促進民主和防止戰爭是相輔相成的。

在這個意義上，威爾遜主義確實與美國的傳教士傳統有關。歷史學家布爾斯廷（Daniel J. Boorstin）在《民主歷程》中指出，傳教活動是理解美國與世界交往的核心因素。傳教士及其朋友、支持者、在美國國內擁有相同價值觀的其他人不僅影響美國對一些具體國家的政策，而且為美國整體外交政策建立了廣泛的概念——美國既是燈塔，更是救星，尤其是對那些非民主的國家的民眾而言。他們相信，當前的任何弱點或缺陷都不能推翻美國向世界各地傳播民主革命的權力、義務和使命。

然而，十九世紀下半葉以來美國和西方的傳教運動，其背後的動力是受進步主義浸染的社會福音運動，「社會」先於「福音」本身就說明「福音」不再純正，很多傳教士也儼然將自己而不是上帝視為落後國家和民族的救星。當他們的影響力溢出教會，影響國家的外交政策時，負面效應就鮮明地呈現出來。

威爾遜主義固然是根植於美國的文化和歷史的真實的存在，但它不能一家獨大（在威爾遜執政時期就是如此），它必須受到其他立場的制約，比如重視本國經濟利益的漢密爾頓主義、更關心國內安全的傑佛遜主義和以美國人民的利益為首的傑克遜主義。（註10）

威爾遜以為理想主義是美國人最顯著的性格特徵，其實，美國人在理想主義之外還有一種謹慎而悲觀的現實主義——用托克維爾（Alexis de Tocqueville）的話來說就是：「美國人的想象力，即使飛翔得很高時，也是小心謹慎和遲疑不決的。它的行動受到束縛，它的目標難以達到。這些謹小慎微的習慣，也見於政治社會，並對國家的安定和所定的制度的持久產生極為有利的影響。」

制憲者們在某種程度上都是喀爾文主義者，基於人性中的幽暗意識，在制憲過程中重點考量的不是締造一個無所不能的大政府以及賦予總統以國王般的權力，而是如何將權力關進籠子裡，防止出現多數人的暴政和民主的暴政。

從本質上來說，美國不是一個民主國家，而是一個共和國、聯邦國和憲政國。

威爾遜以為民主是美國的首要特徵，要將美國式的民主向全球推廣——這種傳教士般的熱情和正義感，看似高尚，一旦成為國家外交政策的原則，必將帶來巨大災禍。

與威爾遜相似的自信滿滿的宣告，出現在小布希（George W. Bush）第二個總統任期的就職宣言中，那似乎是干涉主義的宣言：「美國的關鍵利益和最深的信仰是一體的。從誕生之日起，我們就宣佈世間所有男女都有權利、尊嚴和無可匹敵的價值，因為他們都背負著造物主的形象。世代以來，我們都宣揚自治的必要，因為沒有人適合當主人，沒有人應當為奴。傳播這些理念是美國得以創立的使命。」小布希以此理論為其輕率地發動伊拉克戰爭和阿富汗戰爭作出辯護。

他宣稱，美國負有某種神諭式的使命：「美國的政策是在每個國家和文化中尋找、支持民主運動和機構的發展。」而歐巴馬（Barack Obama）也試圖通過支持阿拉伯之春運動，來改變中東的政治制度和勢力叛徒。然而，他們都忘記了托克維爾至關重要的論述：民主在美國的成功得益於新教倫理及其塑造的公民美德，如果沒有這種公民美德，任何國族的人們既無法享受自由，也無法維持獨立。

美國經驗在價值上是普世的，卻並非放之四海而皆準，換言之，並不具備對所有國家的普適性，它受限於不同的民情秩序。小布希和歐巴馬都犯了跟威爾遜一樣的錯誤：伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，未能給這兩個國家帶來穩定的民主制度，阿拉伯之春最終痛苦地演變成漫長而嚴酷的阿拉伯之冬（尤其是在敘利亞與利比亞等國）。

威爾遜以為「民族自決」是一個美好且可以實現的原則，卻沒有料到它如同一顆被引爆的炸彈，「我宣稱所有民族都有自決權的時候，我沒有意識到有如此多的民族會接連不斷地找上我們。」

當追求獨立而被英國政府鎮壓的愛爾蘭人前來向威爾遜尋求幫助時，威爾遜卻不敢跟最親密的盟友英國翻臉，只能冷冷地拒絕他們，卻宛如自己打自己耳光。國務卿藍辛質疑說：「總統在說『自決』的時候，他心裡想的是個什麼單位？是人種、地區，還是團體？」

藍辛認為，威爾遜使用這個詞語是個災難：「這種說法只會帶來永遠無法實現的希望，我擔心千萬條生命會因此而葬送。有人為了這個原則會不惜訴諸武力，但理想主義者無視這種危險，等意識到這一點時，一切都太遲了。最終『自決』必然落得萬眾唾棄的下場，被人們當成理想主義者的春秋大夢。」

藍辛進而質問：是什麼早就了民族？是像美國那樣，一種共有的公民權？還是像愛爾蘭那樣，一個共同的族群？如果它不是自治，那麼應當改為自治嗎？要是這樣的話，自治到什麼程度才夠用？不管怎麼定義，一個民族能在一個更大的多民族國家中幸福地生活嗎？（註11）

威爾遜故意不對「民族自決」作出清晰界定，他也拒絕回答藍辛的一系列追問。「民族自決」這種二十世紀的意識形態，比後來出現的核武器的威力還要大，它拉枯摧朽般地加速了俄羅斯帝國、德意志第二帝國、奧匈帝國和奧斯曼土耳其帝國這四大帝國解體。

在帝國解體所留下的真空中，十個新的民族國家脫穎而出，但和平並未降臨，反倒陷入更殘暴、更恐怖的戰亂之中。從戰敗國所處的東歐、中歐到南歐連接形成「弧形暴力地帶」，在一九一八年至一九二三年，以及一九三零年代以來再度爆發的武裝衝突中，平民遭到殺害的數字普遍都超過士兵陣亡的人數，這一現象在歷史上是極為罕見的。

布爾什維克革命及其反革命，種族清洗，國家間的疆域爭端，國家內部的階級鬥爭……各種不同形式的戰爭和暴力衝突，幾乎都帶有種族或階級屠殺的色彩：中歐和東歐大部分新興民族國家內部都發生了規模空前（卻非絕後）的反猶運動和對猶太人的屠殺，按照近代民族國家模式建立的土耳其共和國大肆屠殺亞美尼亞人和庫德人。

更具諷刺意味的是，像捷克斯洛伐克和匈牙利這樣剛剛從帝國重壓下獲得獨立地位的民族國家，卻又急不可耐地迫害其境內的少數族裔（這些少數族裔反倒懷念在作為仁慈帝國的奧匈帝國統治下的舊日時光）。

兩次世界大戰之間短暫獲得獨立地位的波蘭，儼然以縮小版的多民族帝國自居，對其境內的猶太人、立陶宛人、烏克蘭人、白俄羅斯人竭盡壓迫、歧視和羞辱——就如同後來經過越戰獲得統一的越南，搖身一變成為中南半島的「小中華」，對柬埔寨、寮國、泰國等鄰國頤指氣使乃至兵戎相向。

國家，和民族一樣，也是隨時間而改變的，當人們認為國家的權力是合法的，它就是合法的。每當民族復興浪潮湧來，知識階層就暴露在大規模清洗的危險中。針對階級身份而實施的屠殺是這個世紀的新現象，不僅知識分子，而且富人（農村的地主和城市的資產階級）也淪為清洗的對象。（註12）

沒有清教徒傳統，無法產生美國式的公民美德；沒有公民美德，法律和秩序乃一紙空文。歷史學家羅伯・葛沃斯（Robert Gerwarth）指出，全球帝國瓦解、民族國家興起以及暴力循環升級，起源都是一九一八年的「威爾遜時刻」。一戰和二戰之間的一系列小規模的戰爭及內亂帶來致命遺產——滲透了國內與國際衝突中的新暴力邏輯：所有國家都要經過整肅，清除掉在種族與政治上不受信任的群體（「劣等居民」和「敵方平民」），以達成某種「淨化過的社會」。（註13）

希特勒的種族主義觀念不是憑空產生的。威爾遜固然不需要為希特勒的大屠殺負責，但是，在「威爾遜時刻」之後一百年的今天，以色列與阿拉伯國家的衝突、南斯拉夫的內戰、車臣戰爭、「阿拉伯之春」轉變為「阿拉伯之冬」、亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭……無一不是對「民族自決」這一貌似進步的理念陰鬱的反諷。

註釋

註1：李德哈特（Liddell Hart）：《第一次世界大戰戰史》（下），（台北）麥田出版，2014年版，頁757。

註2：麥克菲爾森（James M. MacPherson）：《總統的力量》，（北京）中國友誼出版公司，2007年版，頁202。

註3：理查德・霍夫施塔特：《美國政治傳統及其締造者》，頁335。

註4：埃雷斯・馬內拉（ErezManela）：《1919：中國、印度、埃及、韓國，威爾遜主義及民族自決的起點》，（台北）八旗文化，2018年版，頁25。

註5：威廉・R.科勒（William R. Keylor）：《聯合國：全球合作型安全的守護者》，見沃伊切克・馬斯特尼（VojtechMastny）、朱立群主編：<冷戰的歷史遺產：對安全、合作與衝突的透視>，（北京）社會科學文獻出版社，2015年版，頁79-80。

註6：伊恩・克肖（Ian Keershaw）：《地獄之行：1914-1949》，（北京）中信出版集團，2018年版，頁123。

註7：威廉・R.科勒：<冷戰的歷史遺產：對安全、合作與衝突的透視>，見沃伊切克・馬斯特尼、朱立群主編：《冷戰的歷史遺產：對安全、合作與衝突的透視》，頁85-86。

註8：威廉・R.科勒：<冷戰的歷史遺產：對安全、合作與衝突的透視>，見沃伊切克・馬斯特尼、朱立群主編：《冷戰的歷史遺產：對安全、合作與衝突的透視》，頁89-90。

註9：威廉・J.本內特（William J. Bennett）：《美國通史》（下），（南昌）江西人民出版社，2009年版，頁50。

註10：沃爾特・拉塞爾・米德（Walter Russell Mead）：《美國外交政策及其如何影響了世界》，（北京）中信出版社，2004年版，頁181。

註11：瑪格蕾特・麥克米蘭（Margaret Macmillan）：《巴黎和會》，（台北）麥田出版，2019年版，頁45。

註12：蒂莫西・斯奈德（Timothy Snyder）：《民族的重建：波蘭、烏克蘭、立陶宛、白俄羅斯，1569-1999》，（南京）南京大學出版社，2020年版，頁5。

註13：羅伯・葛沃斯（Robert Gerwarth）：《不會結束的一戰：帝國滅亡與中東歐民主國家興起》，（台北）時報文化，2018年版，頁384。

威爾遜的理想與幻滅（下）：仇視布爾什維克的威爾遜，把中國、北韓與越南推向共產主義懷抱

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航