威爾遜的理想與幻滅（下）：仇視布爾什維克的威爾遜，把中國、北韓與越南推向共產主義懷抱

不在場的列寧，打敗了「向全人類發令」的威爾遜

美國左翼歷史學家布魯斯・卡明思（Bruce Cumings）認為，威爾遜（Woodrow Wilson）是民族自治的擁護者，被視為美國理想主義外交關係之父，他絕對是美國僅有的，身上既有嚴格的喀爾文主義（其實已經偏離了喀爾文神學的核心部分），又有相應的偽善、傳教士的熱情、高智商、美德、種族歧視（他支持美國南方的種族隔離制度）、侵略性，諸多品格在同一個人身上融合。

如果說老羅斯福（Theodore Roosevelt）和馬漢（Alfred Thayer Mahan）代表美國的新生力量，代表著一個全新崛起國家的獨斷強權政治，代表著美國渴望在世界獨立活動；那麼，威爾遜在他的時代則代表著更新的東西——國家合作和在進步規則下的全新世界（民族自治、國際聯盟），當然，這些規則是由美國制定的，如同制定在一個「各國門戶大開的世界」必須遵守的條款、法規。

從威爾遜擔任總統以來，美國的外交關係就在兩種傾向之間擺動：第一種是遵循美國傳統的國家主義、民族獨立、奉行單邊主義；第二種是支持新的大西洋主義、國際主義、多邊主義，以及在英美主導的進步思想和法則下建立的世界。（註1）

當威爾遜抵達巴黎時，法國左翼作家羅曼・羅蘭（Romain Rolland）用他慣有的華麗言辭將威爾遜形容為先知和救星：「總統先生您被獨自賦予了普世性的道德權威。所有人都對您抱有信心。回應這些卑微的希望與請求吧！……華盛頓的後繼者、林肯的後繼者！您一手掌握的，並非某個政黨、某個民族的功業而已，而是全人類的命運！世界各地人民的代表，如今都被召喚到『全人類大會』上來！您崇高的道德良知，廣土眾民的美國所擁有的光輝前景，是您擁有無上權力，領導這一切！發令吧！向全人類發令！」

威爾遜不必為羅曼・羅蘭的諂媚之詞而感動，過不了幾年，羅曼・羅蘭又要用同樣的獻詞去歌頌史達林（Joseph Stalin）了。

不過，威爾遜在「威爾遜時刻」所受的尊崇和愛戴確實真實存在：英國戰時內閣秘書，後來的巴黎和會秘書，莫里斯・漢基（Maurice Hankey）勛爵總是在公文包中放在一份「十四點和平計劃」，他說這份文件是「道德底線」。

全歐洲的廣場、街道、火車站及公園都貼著威爾遜的名字，海報上用碩大的字樣寫著「我們要威爾遜那樣的和平」。威爾遜於一九二零年被授予諾貝爾和平獎，但這個獎已無助於恢復威爾遜頭上的神光圈。

其實，威爾遜在啟程之前就已意識到其使命有可能失敗：「我好像看到了一場辜負眾望引發的悲劇——我真心希望自己感覺錯了。」一度熱情期盼「威爾遜主義」如甘霖般降臨的苦難中的中國人、越南人、朝鮮人、印度人和埃及人，並未等來公正與自由。期望破滅的人們對忽悠他們的「畫餅充饑」者的仇恨和憤怒，將如同洪水般翻湧澎湃。

巴黎和會上沒有戰敗國的代表出席，也沒有推翻沙皇的布爾什維克的代表與會——歐洲人對馬克思（Karl Marx）所宣稱的「共產主義的幽靈」深感恐懼，邱吉爾（Winston Churchill）如此譴責這個幽靈：「文明已經遭受大面積的完全滅絕，而此刻布爾什維克卻像一群兇狠的狒狒，在城市的廢墟和遇難者的屍體上蹦著、跳著。」

威爾遜聽說過列寧（Vladimir Lenin）這個被德國用密閉火車運回俄國的流亡者的名字，但並未給予更多關注。威爾遜拒絕承認蘇聯政權，他將之看做是匪徒的政權。

一九二零年八月，一份由威爾遜簽署的備忘錄指出了華盛頓對「新俄國」的立場：「美國政府不可能把俄國的現存掌權者視作一個政府，也不可能同其他友好政府那樣，與之建立關係……由於同其願望相反，所以美國政府認為，俄國的現存政權是在否認所有尊嚴和善良信仰的原則基礎上才建立起來的。」

威爾遜派出三萬五千名美軍，與英國、日本等協約國軍隊一同出征俄國，主要目的是避免此前美國援助盟友帝俄的軍用物資落入德國（以及似乎是德國盟友的布爾什維克新政權）之手。在北俄羅斯和西伯利亞等地，美國遠征軍不可避免地與紅軍幾度發生小規模的交手——這是二十世紀美國人與俄國人的第一次對陣，這也是西方對抗布爾什維克行動的序幕。

協約國軍隊對白軍將領高爾察克（Alexander Kolchak）等人提供了有限的支持，卻並未主動參與任何主要戰役。當布爾什維克在俄國內戰中節節勝利之時，威爾遜明智地命令美軍從俄國撤離。

一九一九年，在民主或半民主的歐美世界，列寧這個名字意味著意味著野蠻、邪惡和殘暴，遠遠不能與倡導「國家部分大小，一律平等」原則的威爾遜相提並論。威爾遜提出的十四點和平計劃，不僅是一種針對中歐君主國的美式方案，更是反對布爾什維克及其「無產階級專政」的方法。在威爾遜看來，抵制歐洲布爾什維克化的主要武器在於他的世界新秩序。這種新秩序將融解直至《布列斯特-立陶夫斯克條約》才出現的列寧的「新俄國」。（註2）

然而，對現代化理論作出傑出貢獻的美國歷史學家阿諾・梅爾（Arno J. Mayer）指出，一場「威爾遜對決列寧」的生死搏鬥已悄然展開，儘管兩人終身未曾謀面。這個不單單是兩個人、兩個領袖、兩個國家之間的鬥爭，而且是兩種意識形態、信仰和觀念秩序的鬥爭，這場鬥爭一直延續到冷戰、延續到今日——列寧的帝國雖已解體，但中國部分地繼承了此一遺產並將其中國化，進而取代蘇聯成為美國和西方的「掘墓人」。

極具諷刺意味的是，極端仇視布爾什維克的威爾遜卻發現，自己所倡導的國際新秩序，居然與列寧有異曲同工之妙，所以兩人的對決是在往同一目標的跑道上的競技。

傑弗里・巴勒克拉夫（Geoffrey Barraclough）指出，這兩位領導人採用了一種新的民主外交手段，越過政治家而直接求助於其他國家的人民。兩人在競爭「人類的選舉權」。他們的競爭代表代表不同的意識形態，但人們可以從這個冷戰的前兆中發現，奇怪的是美國和俄國都決心要從歐洲傳統大國手中奪取政治和道德上的主動權。（註3）

他們都多少用了欺騙的手段，如果說威爾遜是善意的欺騙，列寧就是惡意的欺騙。威爾遜是畫餅充饑，列寧卻畫出了一個比威爾遜更大的餅來。

早在一九一六年，列寧就寫出了《帝國主義：資本主義的最高階段》的宣傳小冊子——這本小冊子後來成為許多反殖民主義的行動主義者和思想家的力量源泉。列寧說，美國是和英國、日本一樣的帝國主義強權，渴求資源、領土、市場，是有壓迫、掠奪構成的資本主義世界體系的一員。列寧宣布將放棄將放棄沙俄在中國的特權，沙俄帝國境內的少數民族都將得到自治。許多亞洲人將列寧的作為視為「將新國際道德公告周知的非凡的、超人般的不可思議之舉」。（註4）

在巴黎和會上受傷最深的三個國家，日後都成為美國最頑固的敵人。

巴黎和會四大巨頭：左起英國首相勞合喬治、義大利首相奧蘭多、法國總理克里蒙梭、美國總統威爾遜｜Photo Credit: Edward N. Jackson@Wiki Public Domain

在中國，芮恩施（Paul S. Reinsch）早已觀察到隨著巴黎和會的推進中國民意的轉變：「實際上可能沒有任何地方像中國這樣，對美國在巴黎的領導抱著如此大的希望。中國人信任美國，信任威爾遜總統時常宣佈過的原則，他的話語傳播到中國最遠的地方。」

然而，「巴黎和會的老頭們的決定」讓中國人民感到強烈的失望和驚醒，「自美國參戰的時刻起，人們就懷有一種勝利的信心：所有這些犧牲、這些苦難將換取關於世界行為的正義原則，在這些原則下，人類將生活得更幸福，更安全。這種希望現在幾乎完全破滅了。」（註5）

當時，第一代接受民族國家理念的中國大學生，如此描述對威爾遜的理想主義和諾言的失望：「全世界本來都傾聽威爾遜的話語，像是先知的聲音，它使弱者強壯，使掙扎的人有勇氣。中國人一再聽說過了……威爾遜曾告訴過他們，在戰後締結的條約裡，像中國這種不好黷武的國家，會有機會不受阻礙地發展他們的文化、工業和文明。他更告訴他們，不會承認秘密盟約和在威脅下所簽訂的協定。他們尋找這個新紀元的黎明，可是中國沒有太陽升起，甚至連國家的搖籃也給偷走了。」

他們抱怨說：「外國仍然是自私和軍國主義的，並且都是大騙子。我們知道得很清楚，我們跟政府毫無關係，也不存在希望，而且也不能依賴像威爾遜這樣的所謂偉大領袖。看看我們的同胞，看看那些可憐無知的大眾，不能不覺得我們必須奮鬥！」（註6）

中國新式知識分子與威爾遜的蜜月期只持續了短短幾個月。一九一九年的中國人很快看到了另一種方案，既不是回歸中國傳統的老路，也不是效法美國的道路，而是俄國的那套新秩序。在對威爾遜的幻滅的同時，中國知識分子從十月革命的一聲炮響中看到了新的希望，共產主義成為解決中國問題的新辦法。

誠如薩卡爾所說：「所有民族都應得到政治解放、都應擁有主權這個新福音，從範圍上看橫掃世界或普世通用，從其彌賽亞式的意義看極為激進或根本，因而在中國人看來，俄共已贏得最高的讚頌。」以顧維鈞為代表的親美派的努力失敗了，儘管他在和會前夕得到威爾遜的接見並與之長談。巴黎和會宣告了北京政府的死刑，中國模仿美國建立議會民主制的努力劃上了休止符。巴黎和會的第二年，一群激進的中國知識分子組建了中國共產黨。

二十五歲的毛澤東寫信給留法的友人，說他已不再有其他想法，此刻全心全意探究「俄國革命」。他在發表於《湘江評論》的一篇慷慨激昂的文章中，宣布與威爾遜和美國一刀兩斷：「威爾遜在巴黎，好像熱鍋上的螞蟻，不知怎樣才好？四圍包滿了……強盜。所聽的，不外得到若干土地，收賠若干金錢。所做的，不外不能伸出己見的種種會議。……可憐的威爾遜。」日後，毛澤東還會寫下一篇題為《別了，司徒雷登》的、對美國人充滿刻骨仇恨的「斷交文告」。

韓國人為引起威爾遜和巴黎和會的注意，發動了三一運動。這場運動遭到日本殖民當局的殘酷鎮壓。韓國人卻沒有得到國際社會任何實質性的支持。在普林斯頓大學與威爾遜相識的李承晚建立了流亡海外的臨時政府，但直到一九四八年美國才幫助這個弱小的臨時政府回到從日本統治下獨立的韓國。

朝鮮半島很快一分為二，蘇聯和中國支持的北韓金日成政權向美國支持的南韓發起了一場統一戰爭。麥克阿瑟（Douglas MacArthur）率領以美軍為主體的、共十六國軍隊參加的聯合國軍迎戰強敵。美軍在韓戰中付出傷亡十五萬人沉重代價。北韓政權經過三代世襲，以東方式極權主義模式頑強維持，並被美國列在「流氓國家」之榜首。

越南人胡志明失望地離開巴黎。威爾遜不會料到，胡志明領導的越南獨立運動和共產主義運動，居然終結了法國的印度支那殖民帝國的迷夢，而且將美國捲入曠日持久的、比二戰更血腥的越南戰爭——美國屈辱地吞下了建國以來最慘痛的對外戰爭的敗局，越戰給美國社會和美國人帶來一道深深的精神傷痕。

中國、北韓和越南三個共產黨國家的領導人都成為列寧及其大同世界承諾的信徒，他們將威爾遜及其自相矛盾的世界主義與民族主義宣言拋到腦後。這三個曾經對威爾遜和美國無限嚮往與尊崇的國家，此後都與美國發生了血腥的戰爭，美軍在朝鮮戰爭和越南戰爭中的傷亡僅次於兩次世界大戰。印度獨立運動領袖尼赫魯評論說，威爾遜的名聲掃地，使「共產主義的幽靈」籠罩亞洲。（註7）

威爾遜口中的正義與和平不過是海市蜃樓。

在林肯・斯蒂芬（Lincoln Steffens）斯的自傳中有這樣一個難忘的場面。時間地點是在一戰後的巴黎和會上。法國總理克里蒙梭（Georges Clemenceau）聽完威爾遜的「這是一場終結一切戰爭的戰爭」的高論後，質問威爾遜和勞合・喬治（David Lloyd George）說，你們真的相信這個說法嗎？威爾遜對這個頗為無禮的追問感到不知所措。

克里蒙梭開始列舉實現和平的必要代價：英國必須放棄他們的殖民體系；美國人必須離開菲律賓並且不再染指墨西哥……類似的要求數不勝數。

與會眾人被迫承認，這個結果不是他們真正想要的。他們想要的根本就不是和平，他們想要的實際上還是戰爭。美國保守主義思想家維沃（Richard M. Weaver）評論說：「這就是所有表裡不一者的困境，他們鼓吹正義，但真正想要的（且實際上所選擇的）卻是其他東西。」（註8）

今天的美國，仍在咀嚼「威爾遜主義」的苦果——不能輕易給他人許下你無法實現的承諾，此種行為看似慷慨，實則為散播仇恨。

美國人乃至所有人都應當尊重一個常識：美國道路不是一條適合所有國族的道路，美國價值也不是任何國族都可拿來為己所用的普世價值——如托克維爾所說，對美國民主的結構發生制約作用的有三大因素：地理、法治和民情。其中又以民情佔主要地位。所謂民情，就是一個民族的整個道德和精神面貌，「民情的這種重要性，是研究和經驗不斷提醒我們注意的一項普遍真理。它是我的觀察的焦點，也是我全部想法的終點。」（註9）

只有在一定程度上具備了美國式的民情，美國的民主共和制度才有可能得以成功移植。而美國自身也必須時刻持守自己的民情，否則美國秩序也可能在美國本土遭到動搖乃至顛覆。

極具諷刺意味的是，威爾遜是二十世紀左翼自由派思想和政策的開路人，但「江山代有左派出，各領風騷三五年」，對於左派而言，沒有最左，只有更左，不夠左的左派仍然是他們試圖毀滅的敵人。從來不懂得尊重言論自由的左派，喊打喊殺，往往會殺伐到自己的老祖宗那裡。BLM運動延燒，威爾遜居然成為犧牲品，遭到毫不留情的鞭屍。

二零二零年六月二十七日，普林斯頓大學校長艾斯古柏（Christopher L. Eisgruber）宣佈，董事會認為，威爾遜支持種族隔離政策，「就算以他的時代標準評斷」，種族歧視也是相當明顯，因此他的名字不適合作為學校或學院的名字，尤其是公共政策學院。於是，普林斯頓校方將威爾遜公共與國際事務學院將改名為普林斯頓公共與國際事務學院，住宿學院威爾遜學院改名為第一學院。

反噬是左派的天性。若威爾遜地下有知，看到自己居然被做過校長、貢獻良多的普林斯頓大學如此徹頭徹尾地抹去，不知當作何感想？

註釋

註1：布魯斯・卡明思（Bruce Cumings）：《海洋上的美國霸權：全球化背景下太平洋支配地位的形成》，（北京）新世界出版社，2018年版，頁214-215。

註2：貝恩德・施特弗爾：《冷戰：1947-1991，一個極端時代的歷史》，（桂林）灕江出版社，2017年版，頁20-21。

註3：理查德・克羅卡特（Richard Crockatt）：《五十年戰爭：世界政治中的美國與蘇聯（1941-1992）》，（北京）社會科學文獻出版社，2015年版，頁28。

註4：潘卡吉・米拉什：《從帝國廢墟中崛起》，頁229-230。

註5：周策縱：《五四運動：現代中國的思想革命》，頁125。

註6：周策縱：《五四運動：現代中國的思想革命》，頁124。

註7：潘卡吉・米拉什（：《從帝國廢墟中崛起》，頁246。

註8：理查德・M・維沃（Richard M. Weaver）：《思想的後果》，（南昌）江西人民出版社，2015年版，頁190-191。

註9：托克維爾：《論美國的民主》（上卷），（北京）商務印書館，1993年版，頁358。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航