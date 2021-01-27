價值百億美元中菲合作機場標案，菲律賓宣布終止

中國國營企業中國交通建設公司（CCCC）與菲律賓航空支援服務公司MacroAsia，合作拿下甲米地省（Cavite）機場改建標案，合約價值達100億美元（約新臺幣2800億元），菲方今天（1月27日）宣布終止合作。

《路透社》報導，中國交通建設公司（以下簡稱中國交建）與華人富商陳永栽所有的MacroAsia，2019年合作取得甲米地省桑格里角國際機場機場（Sangley Point International Airport）改建標案，是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任以來一系列友好北京的行動中，規模最大的合作項目之一。

《Rappler》報導，甲米地省政府取消這份合作標案，甲米地省長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）表示，他於昨日接受省政府審查標案的委員會不要同意此案的建議，因為在對方送交的文件中有「各種缺漏」。該案屬於地方政府的民間參與公共建設（public-private partnership），意即不需經過杜特蒂為主席的國家經濟和發展局（NEDA ）審查。

MacroAsia致菲律賓證券交易所的聲明指出，已經在1月26日收到電子郵件通知標案已經取消。芮慕拉表示，會和任何適合的夥伴繼續商談，希望可以在10月成功展開建設。

《路透社》報導，芮慕拉告訴路透社，合作方的文件「有3或4處缺漏」。他說，「我們認為這是他們並未全心全力投入這項計畫的徵兆。」

南海軍事化

桑格里角國際機場距離首都馬尼拉南方約35公里，希望可舒緩菲律賓主要國際機場尼諾伊·艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）的壅塞。然而，該標案主要兩個爭議是，競標過程是否圖利中方？是否涉及國家安全問題？

《詢問者報》報導，招標文件顯示招標過程，對投標廠商使用「主觀的標準」，其他六家廠商全都落馬。而且，遴選過程非常匆促，相較於一般有半年到一年的準備期間，該標案只有兩個月給投標者準備。詢問者報指出，以讀過的數份文件副本顯示，中國一開始就被內定為合作夥伴。

有一份可行性研究（feasibility study）指出，該項目是菲律賓和中國簽署一帶一路倡議（Belt and Road Initiative）備忘錄（MOU）的一部分。 中國推動一帶一路透過陸路和海軍軍事計畫，連接亞洲、非洲和歐洲。

《路透社》報導，美國去年（2020年）曾指控中國交建參與南海（菲律賓稱西菲律賓海）的人工島礁軍事化建設，將公司列入「黑名單」。但芮慕拉澄清，菲中雙方停止合作與此無關。

《ABS-CBN》報導，有海軍官員曾指出，桑格里角國際機場可提供便捷的門路讓艦艇巡航南海。去年8月，芮慕拉曾說這個機場是「國家安全議題」，就算杜特蒂想要推動，省政府也已準備取消這個合約。9月，杜特蒂在中國交建被美國列入黑名單後仍指示繼續進行。議員和國安專家對於中國交建和南海上的軍事建設表達憂心。

根據亞洲海事透明倡議（AMTI）的地圖， 有70個爭議島礁分佈在南海，由五個主張方中國、臺灣、菲律賓、馬來西亞和越南分別佔領》自 2013 年起，中國在所佔有的 7 座南沙群島島礁上開展的填海造陸活動，2017年衛星影像顯示，中國持續積極永暑礁 (Fiery Cross)、美濟礁 (Mischief) 和渚碧礁 (Subi Reef）上的軍事和兩用設施建設。

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責任編輯：徐卉馨

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