定期定額累積自己與老闆之間的信任資產，避免落入負利成長圈套

文：公關人生相談室

近幾年很流行鼓勵投資本金不多的小資族進行定期定額投資，為可預見國家社福體系可能無法支撐的退休生活進行自我儲備。無論是每個月固定時間投入一定金額至股票或基金中，或是設定特定停利和停損標準進行投資，在累積資產的路上看重的除了資產隨著時間累積的複利外，更強調自我執行的紀律。

工作跟投資上，在某些層面上，或許也是循著同樣的邏輯，特別是面對掌管自己考績和升遷以及會大大影響工作滿意度的老闆。老闆可以是你的直屬小主管，或是更上幾層的老闆，而你能跟不同層級老闆對話的頻率跟深度，也像是投資人有能力持股的程度，莫約就是跟一張20多塊官股銀行股票以及一張400多塊台積電股票的距離。

每一次跟老闆在工作上的互動跟來往，其實就像是每個月定期存入金額到彼此的信任帳戶中，當信任帳戶當中累積的金額越高，所能獲得的回報也可望是複利成長。相反地，要是不幸在工作中因為不專業的互動，而因此沒存到印象分數，因為被扣分，造成「負利」成長，也將不利於自己的職場發展。

有許多初階職場人進入職場後，可能還沒擺脫在學校被動接收訊息和指示的習慣，往往因為一時不留心和沒能隨著工作能調整的習慣而不幸落入「負利」成長的圈套中。你知道哪些是常見的圈套嗎？

錯估「報、連、相」（回報、聯絡﹑商量）重要性

在學校時，學生繳學費、選課，完成修課學分後取得學位的線性方式，職場上更多碰到的狀況是每一個專案或活動可能都是單一事件，即便有前例可循但面對的人、時間點跟狀況可能都大不相同。因此，即時的「報、連、相」（報告、聯絡、商量）更顯重要。

小至上班與開會是否準時﹑回覆Line訊息／電話的速度，甚至是既定工作的階段性、定期成果回報，還有特殊專案的風險評估與提前預警風險等；每一個或大或小的細節，都是你在信任帳戶存錢或是賒帳的時候。當老闆下指令或給予任務時，都像是向你拋球過來，如果無法即時回應，就像是玩傳接球遊戲掉球或不回傳，只會給丟球的一方滿滿的焦慮和不安。

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抱持著完美主義而錯失最佳出手時機

有些還帶著學校考試對答案心態的職場人，可能很不能適應的是在職場上往往沒有正確解，只有相對可執行與風險可控的最佳解。隨著專案的推行與涉入的面向與人越來越多，一味地追求最完美的選項往往會得到更大的失望。

在學校時，作業忘了交可以補交，考試沒考過可以補考，如果學期成績不及格甚至有些人還會跟老師求情，但無論表現好與不好，都只關乎自己。但在職場上的死線，往往牽涉到的是公司的其他同事、團隊甚至是企業的營收，而有些時機如果錯過就真的是錯過了。

與其要等到做到一百分才出手，但錯過了最佳時機，或可以預留給老闆給予建議的時間，倒不如在有六十分時就先拿出來跟老闆討論，取得共識也可針對不足部分及早修正，有了老闆的背書後，在往後專案的推展也會相對容易許多。

把工作成果／批評跟個人價值綁在一起

在學校時，德、智、體、群、美都平均地取得高分的同學往往是班上的模範生人選，我們也不斷地在各個科目上追求平均的高分，深怕自己有哪項落後於別人。然而，在職場上，每個人突出的專業其實才是公司聘請自己的理由，而不是因為自己樣樣都平均好，才會獲得青睞。樣樣好模範生的包袱，也會讓很多職場人面對工作上來自於上級的指教甚至是批評時，往往會因為無法客觀地把工作成果和自我價值分開而感到受挫，而會當作是針對自我的批評。

如果我們把工作看作是技能的學習與累積，就像是學習球類運動一樣，每一次的專案都像是一次的練習，透過比我們更有經驗的旁觀者的指導，就像是教練在旁調整我們的姿勢和戰術，用更具全局的觀點去看個人在專案中的表現。如果我們從事運動或打球都會知道要取得教練的回饋和關於個人訓練建議，在職場上何妨也用這樣持續「刻意學習」的概念，讓自己能力能夠隨著厲害教練的指引變強，而不光只有膨脹空虛的自尊心。

在定期定額投資自己的職涯時，別忘了持續累積跟老闆的信任資產，也避免落入常見的負利成長圈套，讓自己也成為在職場上值得企業長期投資、長期持有的績優投資標的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航