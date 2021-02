《不是說服，是談判》：老羅斯福的宣傳手冊，20世紀最經典的談判典範

文:吳明浩

「該怎麼做,才能說服對方呢?」

這是一般我們在準備談判時,腦海中最先浮現的想法。因為我們想要說服對方,然後徹底實現自己的期望。但是為了談判成功,我們必須先瞭解一個事實:那就是這樣的想法,正是搞砸談判的根本原因。在談判中,如果希望達成自己的目標,僅靠說服對方是無法成為有效的手段。「想要說服對方」的心態,不過是為了滿足自己的欲望而已,這麼做反而會對談判造成阻礙。

只要轉換立場思考,你就能明白了。你曾經接受過某個人的說服嗎?僅僅是看到「說服」與「接受」這兩個詞連在一起,就證明了「說服」並不是一件百分之百讓人愉快的事。也因此,我們常常在無意識之中,對別人的說服採取著防禦姿態,這也說明了為何在談判中,只想說服對方是行不通的。

1912年,美國正值總統選舉。西奧多.羅斯福(Theodore Roosevelt)的競選團隊正在進行地方造勢。一名競選團隊的成員,發現了宣傳手冊上有一個嚴重的問題:為了宣傳候選人而製作的300萬份冊子,封面上有羅斯福的照片,但在照片下方卻印有「Copyright Moffett Studios, Chicago」的字樣。

如果被人提出違反著作權的問題,這將會立刻對選舉造成致命的打擊。再加上當時的法律規定,一張照片必須賠償1美元的版權費,萬一官司成立的話,賠償金額約等於現今的數千萬元。假設你是競選團隊的負責人,將如何解決這個問題呢?

當時競選團隊的負責人是喬治.帕金森(George Walbridge Perkins),他陷入深深的苦惱之中。最簡單的方法,就是乾脆不要使用宣傳手冊,而直接進行造勢活動。但是這麼做的話,無異是直接放棄當選總統的機會。以現在的角度來看,就如同不使用網路社群來進行宣傳一樣。當時,宣傳候選人的方式除了進行地方造勢之外,發行宣傳手冊是唯一辦法。

於是,喬治.帕金森開始調查這張照片的著作權人是個什麼樣的人。經調查後發現,對方是個從年輕時就不斷努力、以成為一名揚名世界的攝影師為目標的人。喬治.帕金森注意到了這點,在經過謹慎思考之後,他決定寫一封信給這位著作權人。信件內容如下:

喬治.帕金森寫給著作權人的信

“We are planning to distribute millions of pamphlets with Roosevelt's picture on the cover. It will be great publicity for the studio whose photograph we use. How much will you pay us to use yours? Respond immediately.”

我們預計將在數百萬本的選舉宣傳冊封面,印上羅斯福候選人的照片。如果貴公司的照片被刊登在上面,這將是一個絕佳的宣傳機會。不曉得貴公司願意支付我們多少錢,以刊登你們所拍攝的照片?請在確認之後盡快回覆我們。