《閱讀夏Lala》Ep.9：雙夏嚴選2020年度書單，兩人的Top 1各是哪本？

進入全新的一年，往前回顧，去年你都完成了什麼呢？去年因為疫情的緣故，全世界的生活型態都有了劇烈的變化，也影響了人對時間感的辨別。這時候就可以用條列式排行榜來整理自己的年度豐功偉業，比如終於去了牛郎店這種人生大事就很值得放第一名（喂）。

《閱讀夏LaLa》當然也要跟上風潮，不是去牛郎店，而是推出屬於2020年的年度書單——《鬼滅之刃》、《子宮危機解密》、《沒有自律，還談什麼夢想：不要讓任何人阻止你追逐夢想，包含你自己》、《單人房的天使》、《鬼地方》、《緘默的病人》與《從前，有個香港》。

動漫與子宮，自律與成功

這次的節目書單，由主持人夏宇童和陳夏民一人挑出三本作為推薦代表。第一屆《閱讀夏LaLa》年度書單世界盃（？），由夏宇童打頭陣擔任挑開序幕擔當，首先要介紹的是她心目中的2020 TOP3的第三名——《鬼滅之刃》。會選擇這部漫畫的原因，她表示是因為從中學習到很多，除了團隊精神和同理心，還有一些細節：「比如某幾次打鬥的時候，伊之助會想起炭治郎曾經跟他說過某些話，也因為那些話，在戰鬥的當下讓伊之助更有克服眼前困境的力量。這樣的畫面很動人，讓我也非常想要珍惜日常生活中，能夠跟身邊的人說出充滿愛和鼓勵的話語的時刻。」

這樣的願望讓陳夏民忍不住問：「那你要給我一句好的話嗎？」夏宇童立刻語重心長地回應：「你哦，你要適度放鬆啦，不要這樣一個人喝酒，喝酒對身體不好！」讓陳夏民必須高歌一曲〈酒後的心聲〉。

夏宇童的第三名排行榜還有第二本書──《子宮危機解密》，回答關於子宮肌瘤還有子宮肌腺症的一百個問題！作者鄭丞傑醫師專長婦科健康，且常於醫療相關節目作為講解嘉賓。書中詳細講解各種不同症狀可能會有的表徵與各種微創手術之差異和使用情境，包含分析三高、肥胖或者糖尿病等等是否真正與婦科疾病相關或者提高罹患機率等等，若有婦科相關問題，推薦大家從這本開始入手！

而位居排行榜第二名的，是《沒有自律，還談什麼夢想：不要讓任何人阻止你追逐夢想，包含你自己》。一嗆出書名，就令陳夏民驚嘆：「這句話真的很適合拿來上司對下屬說。」夏宇童認真地說：「我一直以來都很喜歡生活勵志相關的書籍，因為覺得人是需要一股動力帶領你往前走的，要懂得鞭策自己。這本書講的就是自律才能掌握生活，從學習、職場、創業到情感，這本書從自律出發討論與這有關的所有面向。裡面還有一句話非常有力，就是：『空談成就不了任何事！』送給年底放縱的大家！」

BL博大精深，鬼地方細膩動人

保留夏宇童的第一名，由陳夏民接棒公佈自己的排行榜第三名，是一部BL漫畫，叫做《單人房的天使》。喜歡看漫畫的陳夏民，常看的類型其實是少年漫畫，熱血又激情，而少女漫畫則是屬於他難以理解的範疇。他第一次看BL是朋友拿給他的JOJO同人「肉本」，肉即是色，色即是慾，他難以形容那一次的體驗：「我根本嚇瘋了，沒想到還有什麼可以嚇到我。」由此可知BL的勃大莖深（註：腐女常用語）。

陳夏民大力推薦這本漫畫：「這本書我看到後面就哭了，而且裡面沒有什麼肉。」夏宇童明顯聽出這裡的語氣變化：「等等，所以你是失望的意思嗎？」讓兩人大笑不止。陳夏民認真介紹起這本書：「內容敘述一位改邪歸正的流氓，回到正常生活後，遇見一位天使，並且和天使相互扶持的過程。天使以前並不是天使，背後埋藏了深刻寓意，也為流氓的內心帶來救贖。對我來說他並不是愛情的感受，而是陪伴感，描繪得非常溫暖細膩，讓我很觸動喜歡。」推薦給孤單寂寞覺得冷的大家！

第二名，陳夏民推薦的是《鬼地方》，作者陳思宏，彰化永靖人，長年旅居德國。故事描寫一位男性在德國殺人坐牢後便回到家鄉台灣彰化永靖，當時正值農曆鬼月，男主角感覺周遭環境都帶著鬼影，然而真正閃爍鬼影的是記憶，為了克服這一切，他開始與家人修復關係，而家人們懷抱的祕密也在修復中一一在他眼前鋪展開來。陳夏民激動地說：「裡面有很多很『那個』的感覺，有些好笑，又有陰沉，又會毛毛的，而且非常好看，讀的時候很享受，大推！」

五槍還是諮商？鄉愁還是香港？

燈燈燈燈！眾所盼望的第一名來了！夏宇童的第一名是號稱讓她一看就欲罷不能，明明超厚一本但是兩個半小時就讀完然後忍不住還看第二遍的《緘默的病人》，作者艾力克斯・麥可利迪斯。「這本書有趣的地方是它結合了諮商跟推理，故事從一位心理醫生想要幫助一位畫家——艾莉西亞開始，艾莉西亞對自己的先生的臉連開了五槍。」夏宇童的開頭讓陳夏民大傻眼，「什麼啊？碰碰碰碰碰？五槍？那樣的話頭應該已經爛掉了吧？」是的，沒錯。

被逮捕之後艾莉西亞始終保持沉默，沒人知道犯案過程，而明確的證據是槍上的指紋，於是她理所當然地被起訴了，並且被關到一間快要倒閉的精神病院。心理醫生對艾莉西亞有種難以解釋的執著，他曾看過艾莉西亞的畫，理解她的內心狀態，甚至為了她到這家精神病院工作，對她諮商治療，進而理解她不說話的原因以及其他所多驚人的祕密。夏宇童著迷地說：「這本書最迷人的地方，就是它的敘述很有層次，文字流暢，會被角色帶著走，引導你深刻進入劇情，讓你很想知道到底發生了什麼事才會讓一個女人對自己的老公的頭開五槍，而且都不說話辯解。大家真的要去找來看！」

陳夏民的壓軸，2020年年度top 1則是精裝繪本《從前，有個香港》作者Miroslav Šašek。陳夏民對這本書喜愛度爆表，而這其實是1960年就出版的書：「這是一位捷克畫家畫的當時的香港。以我來說，香港的一切對我來說都很新，但在邊邊角角就會出現很舊很舊的東西和街景，那裏是很特殊且生命力很旺盛的地方。大家都知道最近香港發生了很多事情，加上疫情的緣故，很多人的生活和心情都大受影響，這時候回頭看這本介紹香港的書就別具意義。」

繪本中許多場景如今都不復存在，或者很難看見，比如穿著旗袍的少女，如電影《花樣年華》的年代感，或者你依舊看得見的，香港人生活的日常，在這本書裡都栩栩如生地存在著。夏宇童也立刻被這本書所吸引：「裡面有以前年代香港市民的住宅樣貌，還有他們常吃的大排檔、燒臘鋪，連店家招牌字體都畫得很精細，整體感覺很棒。」疫情期間無法任意出國，若你也懷念香港，這本書誠摯推薦給你。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航