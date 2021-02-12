《閱讀夏Lala》Ep.10：從生活中見微知著的書單，推薦給愛物惜物的你

文：林夢媧

要了解一個人的本性如何，可從他與之交往的朋友對象當中窺得一二。同理可證，想知道一個人在在生活中如何待人接物，從他選擇使用的物件甚至隨身攜帶的物品中也能大致理解。有一句話說你的每一次花費，都是在為你想要的世界投票，本週《閱讀夏LaLa》沒有要推書，而是帶大家一觀夏宇童和陳夏民的必備選物（開玩笑的），本週的見微知著書單是《那些美麗的事物：花森安治言葉集》與《日日100》。

小東西是安全感也是調劑，帶著就開心

開始書單介紹前，夏宇童首先拿出的，是來自經紀人Fish的禮物，一隻非常俏皮可愛的娃娃，名字叫做「口水熊」，表演和出外景必帶，且大小高度剛好，拿來墊著睡覺非常完美。夏宇童開心的和陳夏民分享，只見陳夏民露出現在先不要的表情，理性地問：「那你會洗它嗎？」引來兩人一陣大笑。

第二個小物，是夏宇童用來作生活調劑的公仔熊熊，「人生就是會有時候感覺很無趣啊，這時候我就會準備這樣的可愛小東西，放在旁邊，就會感覺非常療癒連呼吸的空氣都感覺不一樣了！」雀躍的語調只換來陳夏民冷靜地回應：「我們真的是不同世界的人。但似乎可以理解，因為這些東西會給你安全感，位置上也跳脫原本的狀態，成為帶給你陪伴和力量的角色。」

而陳夏民的隨身小物則偏向實際，他必備的是護唇膏。他認真說：「日常中我一定要有的兩個東西，一個是我的鬍子，另一個，就是護唇膏！鬍子不論是上面的還是下面的，一定要留著一個。」夏宇童突然訝異發問：「嗯？下面的嗎？」陳夏民立刻表示是Goatee啦你在想什麼！護唇膏類似陳夏民的幸運符，只要是重要場合或者會議、工作等等，開始前他一定會先擦護唇膏，嘴唇濕潤會帶給他安全感。

編輯是工匠般的技藝，生活從細微處開始美麗

第一本出場的書是《那些美麗的事物：花森安治言葉集》，作者花森安治，是雜誌《生活手帖》首任總編。《生活手帖》創刊於二戰時期，當時生活拮据物資匱乏，為了讓雜誌更融入生活，那時的雜誌走向樸實又生動有趣，甚至推出〈產品測試〉單元，從日常用品評測到六十種烤土司方式都寫的趣味企劃。由花森安治當總編的時期，封面、插畫、撰稿以及攝影都由他一手包辦。

《生活手帖》特別的地方是它沒有刊登任何廣告，花森安治曾經說過，廣告就像有人穿鞋踩上他的榻榻米，因為沒有拿人錢財，罵人也就不手軟，雜誌在當時會直接指名道姓某樣商品的品質優劣，讓讀者安心以他們的評比為購買指南。這樣實在的刊物，一方面提供了二戰時期的民眾實用的生活資訊，另一方面也提高了美感經驗。1974年《生活手帖》第28期，花森安治曾在雜誌裡寫下：「一點點的小小巧思，就能創造出無限喜悅與滿心愉悅。」

這句話讓陳夏民想到一個美好的經驗，是有一年他到美國的朋友家玩，到廚房洗手，卻找不到洗碗精，一問之下朋友才告訴他那裝在漂亮的玻璃瓶裡面，這樣進來廚房的人心情都會很好。夏宇童也有類似經驗，但她更善於自己創造，「我喜歡在玄關放一幅畫，這樣出門前看到，心情也會很好。」以小事物用心妝點生活，為自己帶來不一樣的色彩。

夏宇童接著念起1969年，花森安治曾寫過讓同是總編輯的陳夏民肅然起敬又感動的一段話：「《生活手帖》從第一期到第一百期都是由我親自採訪、拍照、撰稿、排版、繪製插圖還有校稿。對於身為編輯的我來說，這是勝過一切的生存價值，是喜悅無比引以為傲的事，即便是在大量生產的年代，資訊產業的年代，電腦的時代。但我認為製作雜誌這件事情終歸是一項手工業，若非如此，我做不下去，說得更精確一點，我認為編輯這份工作其實是講求工匠般的才能，因此我希望能夠忠於編輯一職，至死方休……讓那支校正的筆染紅我的手指，讓我無愧於編輯這一現職。」推薦給細節控的你。

生活中的一百個物件，物件帶來的一百則故事

陳夏民要介紹的是松浦彌太郎的《日日100》。這本書是作者松浦彌太郎找了自己生活中的100個物件，自己拍照並寫一則關於這個物件的故事。其中一篇就提到《生活手帖》和生活類的雜誌，他在裡面寫到：「所謂美好的生活，就是隨時都看得到創新。在此刻的生活中，加入新事物、新資訊以及新的氣氛。然而時代在變，無法再以眼睛可見的創新帶來真正的富裕。」透過這樣的書寫，他重新審視作為生活雜誌的總編輯，如何看待當代的生活。

生活雜誌的核心，便是以簡單易懂的文字和圖片，將製作、書寫者的心情傳遞給讀者，這一類的刊物背後的精神主旨便是「什麼是眼睛看不見的重要事物」。陳夏民提出自己的理解表示：「眼前我們所見的一切當然就是生活，但是我們未見的，反而其實才是真正支撐生活安穩的。」夏宇童也談到她認為所有美好的當下都是來自別人的付出與連結，「比如我們點外送，送來的食物其實都包得很好，這除了店家很用心之外，也是外送員很認真工作，才能讓餐點完好的包裝精美的來到顧客手上，這其實都是一樣的道理。」

每一個產品物件，都帶有製作者的心意，能夠安好的來到我們手上，都是因為背後安放了許多人善待的心意，不只是它表面所呈現的樣子。說起物件的故事，陳夏民認為物件本身不是理所當然的，「平常走慣了平坦的路面，遇見不好走不平坦的路，有時候會感覺不高興，因為製作這條路的人不是懷抱著同樣的心意。這是很重要的生活觀察，覺知自己真正想要的還有想走的路，是很漫長的功課。」

松浦彌太郎在書中寫著對生活的另一個觀點：「和自己心愛的物品面對面，認真凝視，就像追朔自己與物品維繫的那條情感線。偶爾，那條剪不斷理還亂的細線被解開，能確認隱藏許久的關係，真的很棒，因為無論怎麼樣的關係，必定有美好的一面。」從與物件的情感，擴及每一個細節和回憶，便是生活的美麗累積。推薦給愛物惜物的你。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航