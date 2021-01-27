全球車用晶片荒「Taiwan can help」，台積電、聯電等龍頭廠商同意「提高產能」

（中央社）全球車用晶片大缺貨，導致汽車業者減產，經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫今（27）日邀請台積電、聯電、力積電、世界先進等國內主要代工廠代表吃便當，廠商同意優先解決車用晶片需求，以降低對汽車產業的影響。

美國、日本、德國汽車工業近期因車用晶片缺貨而減產，三國透過外交管道向台灣求援，王美花、龔明鑫今天中午邀請台積電副總經理方淑華、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總經理劉啟光、聯電總經理簡山傑共進午餐，商討應變方法。

王美花下午3時在經濟部說明會議結論，表示討論出一個共識、三個方法，盼能降低車用晶片荒對汽車產業的衝擊，她進一步說，4家晶圓代工廠都了解車用晶片大缺貨對汽車產業影響的重要性，願意配合政府請求，盡可能提供奧援，這是會中達到的共識。

3個方法分別為，第一，廠商將優化生產線，提高產能，例如原先是100%生產，將提高至102%或103%，多餘的量將提供給車用晶片；第二，將優先解決車用晶片需求，供給率將給予最高；第三，試著與其他客戶協調，若有客戶願意減單或延單，就能將這些量轉供給車用晶片。

王美花說，車用晶片從前年開始就有減單情形，當時台廠就有對此示警，果不其然，隨著「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）爆發，筆電、手機及其他相關設備的晶片跟著需求大增，目前4家晶圓代工廠的生產線幾乎超載。

她也重申，各家廠商會盡最大努力擠出產能，而在車用晶片缺貨的事情上，凸顯台灣半導體產業扮演非常重要與關鍵的角色。

《經濟日報》報導，對於外界提到各國都有透過外交途徑要求台灣晶片商增產，王美花證實，美國、日本及歐盟政府都有透過外交管道表達關切。至於是否可能用晶片換疫苗？王美花說，這是產業問題，與疫苗是不同議題。

《自由財經》報導，而近期因車用晶片需求搶手，也傳出漲價、晶片廠將調整供貨對象、排擠到台廠車電供應鏈，以及半導體材料短缺等。王美花表示，對漲價與否未討論，晶片廠都表示將確保目前已經下單客戶的權益；對半導體材料短缺傳聞，目前則未聽到有這樣的訊息。

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責任編輯：黃筱歡

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