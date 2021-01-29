驚奇進化之旅：Thunderbolt 4 不斷跨界融合解決所有傳輸需求

當我們在辦公室使用筆電時，除了要插上電源幫電池充電，連接自己習慣使用的鍵盤、滑鼠，有時要剪輯影片還要再連上外接硬碟與螢幕，桌上這麼多連接線，難免令人感到煩躁。

Intel 為了解決消費者的多項傳輸需求，於 2020 年 7 月推出 Thunderbolt 4，在發布記者會上，特別邀請到有 Thunderbolt 之父稱號的 Jason Ziller 出席。Jason Ziller 是現任英特爾客戶端連接事業部總經理，過去十年，他陪伴著 Thunderbolt 的驚奇進化旅程，就好像是超人的華麗變身，不僅傳輸速度提升了 400%，還整合許多技術與功能，滿足使用者更多樣快速的傳輸需求。

Thunderbolt 初試啼聲：整合資料傳輸與影像輸出等功能

Thunderbolt 是 Intel 從 2009 年就提出的技術，目的在於當作電腦與其他裝置之間的通用傳輸介面。在最早的研發階段中，原本是採用光纖技術傳輸，但在正式推出第一代產品的時候，改為採用與一般傳輸線一樣的銅線技術，在保持傳輸效能的同時還可降低生產成本，對於推廣 Thunderbolt 有益無害。

第一代 Thunderbolt 採用 Mini DisplayPort 外形端子，傳輸頻寬達到 10Gbps，其中的通道包括資料傳輸的 PCI Express，以及用在顯示的 DisplayPort，可以完整相容現有的 DisplayPort 螢幕，還支援透過菊花鏈（Daisy-chain）方式串接最多 6 個周邊裝置與螢幕，初步完成整合資料傳輸與影像輸出的功能，讓使用者可以透過一條傳輸線同時傳輸資料與畫面。

第一款採用 Thunderbolt 技術的產品是 2011 年的蘋果 MacBook Pro，接著蘋果也將 Thunderbolt 導入 iMac，讓使用者可以串接多款外接裝置，帶來方便的外接螢幕與儲存解決方案。

2013 年 Thunderbolt 2 問世，因為蘋果公司推出 2013 版 MacBook Pro with Retina 開始變得普及。同樣採用 Mini DisplayPort 端子，Thunderbolt 2 透過合併第一代的兩條獨立 10 Gbps 通道的方式，讓傳輸速度提升一倍到達 20Gbps，並且讓 Thunderbolt 1 傳輸線與 Thunderbolt 2 端子相容，不會因為世代交替而為使用者帶來麻煩。

Thunderbolt 2 也整合支援 DisplayPort 1.2 技術規格，可將畫面的訊號設定為單個 4K 或兩個 QHD 解析度，不但能夠滿足單一超高畫質的輸出需求，也可以照顧到需要輸出雙螢幕的使用者。

▲Thunderbolt 1、2 採用 Mini DisplayPort 端子，常見於蘋果公司的電腦與筆電。（Photo Credit: Haotian0905 on Wikipedia）

Thunderbolt 3、4 持續進化：USB Type-C 相容更多裝置、強化多項安全性技術

2015 年推出的 Thunderbolt 3 則是一次大躍進，將端子型式換成更常見的 USB Type-C，再次提升傳輸速度一倍到達 40Gbps，可以輸出兩個 4K 或一個 5K 解析度畫面。

Thunderbolt 3 另一個重大的改變是加入 100W 電力傳輸功能，當使用筆電傳輸資料與畫面時，可以同時為筆電充電，等於完成整合資料傳輸、影像輸出、充電等功能，真正達到一條傳輸線就能滿足所有需求的階段性成果。

由於支援 Thunderbolt 1、2 的產品相對比較少，而且先前的介面使用的是蘋果 Mini Displayport 端子，造成配件無法廣泛使用在各種裝置的問題，所以普及程度遠低於 USB。在 Thunderbolt 3 改採 USB Type-C 相容的端子後，才有利於推廣 Thunderbolt 介面。

▲Thunderbolt 3 改用 USB Type-C 端子，有利於相容更多不同的裝置。（Photo Credit: Amin on Wikipedia）

2020 年推出最新的 Thunderbolt 4 規格是在 Thunderbolt 3 的基礎上，強化多項安全性技術，提升資安強度，並強制要求採用 PCI Express 3.0 x4 傳輸規範，可以進一步提升資料傳輸效能。此外也為了未來相容 USB 4 的考量，要求需要通過 USB 4 相容性測試，確保 Thunderbolt 4 能夠相容各種 Thunderbolt 與 USB 裝置，帶給消費者最完整、方便的使用體驗。

▲Thunderbolt 4 可以說是目前功能最全面的傳輸介面，可以支援資料傳輸、影像輸出、充電等功能，並相容於 USB。

簡單來說，Thunderbolt 4 是目前最先進的傳輸端子技術，除了能相容 Thunderbolt 3 之外，也能相容於各種 USB 裝置，基本上能夠滿足當前所有傳輸上的需求。

Thunderbolt 4 就在全新 Evo 筆電認證

Intel 在 2019 年推出 Project Athena 計劃，希望能複製 Centrino 與 Ultrabook 的成功經驗，帶來使用體驗更理想的筆電產品。到了 2020 年更是隨著第 11 代 Tiger Lake 處理器的上市，推出全新的 Evo 認證筆電，讓消費者可以透過標章輕易分辨筆電種類。

Intel 透過多項 KEI 關鍵體驗指標評估筆電是否符合 Evo 認證規範，除了要求筆電的厚度、重量、電池續航力、喚醒速度、連接性等等要點之外，也包含筆電效能與反應速度，其中一個規範項目就是要求筆電需要搭載 Thunderbolt 4 端子，以帶來更方便的使用體驗。

搭載 Thunderbolt 4 的筆電可以大幅簡化連接外接裝置的方式，在辦公室準備 Thunderbolt 擴充底座，將充電器、螢幕，還有鍵盤、滑鼠、外接硬碟等各種裝置都先連接到底座，等到回到座位上時，只要透過一條 Thunderbolt 傳輸線連接筆電與底座，就可以馬上開始使用所有螢幕與外接裝置，同時還可以為筆電充電。

Thunderbolt 4 也有超高的傳輸速度，只需要十秒鐘就能傳完一小時 4K 超高畫質影片，節省更多寶貴的時間。

▲從 2021 年開始，Evo 認證標章可以說是採購筆電的一大參考依據。

在採購筆電時辨識電腦是否有搭載 Thunderbolt 4 端子的方式，就是只要認明機身上具有 Evo 認證標章。選擇通過 Evo 認證的機種，就能享受 Thunderbolt 4 最先進便捷的多合一傳輸功能。